Trần Đức và FPT IS hợp tác triển khai dự án giải pháp kiểm kê khí nhà kính

Trong bối cảnh chuyển đổi xanh, Net Zero trở thành định hướng chiến lược của các ngành kinh tế, đặc biệt là ngành Kiến trúc và Xâ y dựng. Với các yêu cầu cao về tính bền vững, thân thiện với môi trường, đặc biệt là những yêu cầu "xanh hóa" trong sản xuất, kinh doanh… các doanh nghiệp trong ngành cần có kế hoạch cụ thể để vừa phải phát triển kinh doanh vừa thể hiện nghĩa vụ và trách nhiệm đối với xã hội.

Đại diện Trần Đức và FPT IS ký kết hợp tác triển khai dự án giải pháp kiểm kê khí nhà kính T.L

Theo đó, Trần Đức hợp tác với FPT IS - đối tác công nghệ hàng đầu để đồng hành trên lộ trình chuyển đổi xanh thực hiện dự án giải pháp kiểm kê khí nhà kính VertZero - giải pháp có thể giúp doanh nghiệp xác định ranh giới, đo lường mức độ phát thải giúp bóc tách phát thải đa chiều và truy cập vào hệ số phát thải toàn cầu. Từ đó, doanh nghiệp có căn cứ để đặt mục tiêu giảm phát thải (theo thời gian, theo phạm vi, theo quy định của Chính phủ…) và theo dõi phát thải theo thực tế.



Trong khuôn khổ dự án, FPT IS sẽ triển khai giải pháp kiểm kê khí nhà kính VertZero trên quy mô toàn doanh nghiệp, giúp tính toán và kiểm kê phát thải khí nhà kính 3 phạm vi trong toàn bộ hệ thống sản xuất và kinh doanh của Trần Đức, bao gồm các nhà máy, kho hàng, văn phòng và hoạt động vận chuyển. Dự án dự kiến được triển khai bao gồm các giai đoạn: kiểm kê khí nhà kính toàn diện tại 2 nhà máy Trần Đức Furnishings và Trần Đức Homes, đo lường và đánh giá phát thải sản phẩm nhà lắp ghép cao cấp Modulux Homes.

"Trần Đức xác định chuyển đổi xanh là chiến lược kinh doanh từ ngày đầu ra mắt. Việc triển khai kiểm kê khí nhà kính với giải pháp VertZero là một trong những chương trình hành động được chúng tôi ưu tiên thực hiện ở giai đoạn này. Chúng tôi kỳ vọng có sự đồng hành của FPT IS với tư cách là một đối tác dài hạn, am hiểu bài toán của chúng tôi và có năng lực về các giải pháp công nghệ chuyển đổi xanh sẽ giúp Trần Đức tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả năng lượng và giảm chi phí phát thải", ông Trần Đức Hiếu - Tổng giám đốc Trần Đức bày tỏ.

Ông Trần Đăng Hòa, Chủ tịch FPT IS chia sẻ: "Song hành cùng Chính phủ và doanh nghiệp trong mục tiêu Net Zero 2050, FPT IS đã sớm đầu tư nghiên cứu và hợp tác cùng các chuyên gia, đối tác hàng đầu để phát triển giải pháp chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp. Chúng tôi vui mừng khi thấy được sự quan tâm và đầu tư cho chiến lược chuyển đổi xanh của Trần Đức. Dự án hợp tác triển khai giải pháp kiểm kê khí nhà kính VertZero là dấu mốc quan trọng củng cố mối quan hệ hợp tác lâu dài từ chuyển đổi số đến chuyển đổi xanh của hai bên. Tôi tin rằng với tầm nhìn chiến lược và hành động nghiêm túc, Trần Đức sẽ thành công trong việc kiểm kê và quản lý lượng khí thải, đạt chứng nhận ISO 14064 và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nhà máy Net Zero, đưa các sản phẩm gỗ chất lượng xanh chinh phục thị trường toàn cầu".