Trần Hạo Dân nói về áp lực đóng Tôn Ngộ Không sau Trương Vệ Kiện

Sohu dẫn lời nam diễn viên chia sẻ trong chương trình, ở thời điểm đó anh còn là một gương mặt rất trẻ, trong khi hình ảnh Tôn Ngộ Không của người tiền nhiệm đã gặt hái thành công vang dội và khắc sâu vào tâm trí người xem. Việc phải thay thế một tượng đài lớn khiến anh không khỏi lo lắng về khả năng đón nhận của công chúng.

Tuy nhiên, nhìn lại chặng đường đã qua, các bạn diễn đều dành cho anh những đánh giá khách quan. Nam diễn viên Lê Diệu Tường (vai Trư Bát Giới) nhận định, phiên bản Tôn Ngộ Không của Trần Hạo Dân sở hữu một màu sắc hoàn toàn riêng biệt với nét tinh nghịch, trẻ trung và nhịp điệu hài hước rất đặc trưng. Đồng quan điểm, Mạch Trường Thanh (vai Sa Tăng) cho rằng điều khán giả quan tâm sau cùng chính là chất lượng tổng thể của tác phẩm, và thực tế bộ phim đã chứng minh được giá trị riêng sau nhiều năm phát sóng.

TVB lựa chọn Trần Hạo Dân thay thế Trương Vệ Kiện đảm nhận vai Tôn Ngộ Không ẢNH: CẮT TỪ PHIM TÂY DU KÝ (1998)

Bên cạnh mảng ký ức về Tây du ký, Trần Hạo Dân cũng bồi hồi nhớ lại quãng thời gian tham gia dự án Thiên long bát bộ (1997) với vai diễn Đoàn Dự. Đây là bước ngoặt quan trọng đưa anh bước vào hàng ngũ ngôi sao được công chúng biết đến rộng rãi.

Là một tân binh được giao trọng trách lớn, Trần Hạo Dân thừa nhận bản thân chịu không ít áp lực và luôn trong trạng thái căng thẳng. Để hoàn thành tốt vai diễn, anh chia sẻ đã chủ động xin đạo diễn cho xem lại các thước phim vừa ghi hình ngay tại trường quay để kịp thời điều chỉnh nét diễn.

Nam diễn viên cũng bật cười kể lại kỷ niệm đáng nhớ khi thực hiện phân đoạn tỏ tình kinh điển dưới giếng cùng "thần tiên tỷ tỷ" Lý Nhược Đồng. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất phân cảnh tâm lý nặng, anh vô tình biến một cảnh quay vốn lãng mạn, giàu cảm xúc thành một tình huống hài hước ngoài ý muốn. Tình huống lệch nhịp này khiến đạo diễn phải lập tức nhắc nhở anh qua tai nghe ngay tại phim trường.

Bước sa chân và scandal chấn động làng giải trí

Tuy nhiên, hào quang của "hoàng tử cổ trang" bỗng chốc tiêu tan khi anh vướng vào lùm xùm đời tư. Năm 2011, ngay sau khi kết hôn với người mẫu Tưởng Lệ Sa, Trần Hạo Dân dính vào scandal chấn động với đàn em 19 tuổi Trần Gia Hằng tại một buổi tiệc rượu. Những hình ảnh xấu xí bị ghi lại khiến nam diễn viên không thể chối cãi.

Đỉnh điểm của sự quay lưng từ công chúng là khi Trần Hạo Dân cùng người vợ đang mang bầu tổ chức họp báo. Hình ảnh người vợ ôm bụng bầu khóc nức nở cầu xin sự tha thứ cho chồng đã trở thành một vết nhơ khó gột rửa trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Sau biến cố, Trần Hạo Dân nỗ lực xây dựng lại hình ảnh người đàn ông của gia đình. Dẫu vậy, làn sóng chỉ trích vẫn không buông tha khi anh để vợ sinh mổ liên tục 4 người con trong vòng 5 năm. Sự quay lưng của khán giả và vết tỳ đạo đức đã đẩy sự nghiệp của ngôi sao sinh năm 1969 xuống dốc không phanh.

Theo Sohu, trong vòng 3 năm, anh tham gia tới gần 20 bộ phim, một con số khổng lồ nhưng đổi lại là sự sụt giảm nghiêm trọng về chất lượng. Nam diễn viên chấp nhận đóng các dự án phim mì ăn liền, kém chất lượng để kiếm tiền nhanh và bị gán mác "ông hoàng phim rác".