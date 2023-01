Trận hòa quý như vàng của tuyển Việt Nam

HLV Shin Tae-yong đã giữ đúng lời hứa, không dựng khối phòng ngự bê tông trước cầu môn ở cuộc so tài giữa đội Indonesia và tuyển Việt Nam. Ông có 2 lý do để thay đổi cách tiếp cận so với trận hòa nhờ thế trận phòng ngự cực đoan so với một năm trước.

Thứ nhất, đây là trận đấu ở vòng bán kết và tuyển Indonesia có lợi thế sân nhà, không thể cứ phòng ngự cam chịu mà buộc phải tìm bàn thắng. Thứ hai, tuyển Indonesia thực sự đã mạnh lên trong một năm qua, có thể chơi bóng đầy chủ động và bài bản, thay vì chỉ phòng thủ chờ thời cơ.

Tuyển Việt Nam chơi với đội hình 3-5-2 ưu tiên trọng tâm cho khu trung tuyến. Ý đồ của thầy Park là giữ chắc khu vực giữa sân, rồi tận dụng những đường chuyển đổi trạng thái để khai thác khoảng trống sau lưng bộ đôi hậu vệ cánh Arhan Pratama và Asnawi Mangkualam của tuyển Indonesia.

Tuy nhiên, thế trận hiệp 1 cho thấy HLV Shin Tae-yong đã cao tay hơn. Đội Indonesia không tranh chấp quyết liệt ở phần sân tuyển Việt Nam, mà tập trung giữ cự ly đội hình tốt trong phòng ngự.

Khi giành lại quyền kiểm soát bóng, sơ đồ 4-3-3 với 4 cầu thủ đá biên sẽ dồn ép hai cánh của tuyển Việt Nam bằng những đường thả bóng hướng tới khoảng trống giữa trung vệ lệch cánh và hậu vệ cánh.

HLV Park Hang-seo đã lường trước sức tấn công biên mạnh mẽ của tuyển Indonesia nhưng trước quân số đông đảo của đối thủ ở hành lang cánh cùng khả năng di chuyển ấn tượng của bộ đôi tiền đạo cánh Marcelino Ferdinand và Yakob Sayuri, hàng thủ Việt Nam đã lộ ra nhiều khoảng trống.

Thay vì phối hợp đập nhả ở biên, các cầu thủ Indonesia thường đón lõng ở đáy vòng cấm để lôi kéo các cầu thủ chạy cánh như Văn Hậu, Văn Thanh, mở ra không gian cho đồng đội xâm nhập vào trong.

Những đường thả bóng ra sau lưng hậu vệ tuyển Việt Nam cũng là điểm nhấn của đội Indonesia ở hiệp đấu này. Đội chủ nhà tấn công liên tục vào cánh trái, nơi Marcelino và Arhan nhiều lần chạy chỗ khôn ngoan để loại bỏ sự theo kèm của Duy Mạnh.





Tuyển Việt Nam đã chơi không tốt ở mọi khía cạnh gồm giữ cự ly đội hình, chuyển đổi trạng thái và dàn xếp tấn công, mà hai trong ba khâu nói trên vốn là điểm mạnh nhất của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Trong trận đấu mà Hoàng Đức, Quang Hải và Tiến Linh bị bủa vây, còn hai biên bị khóa kỹ, tuyển Việt Nam không thể chơi bóng đúng nghĩa.

Dù vậy, tuyển Việt Nam vẫn giữ được tỷ số hòa 0-0 ngay cả trong trận đấu thua kém về thế trận. Trong hiệp 2, HLV Park đã giúp tuyển Việt Nam siết chặt cự ly đội hình. Số cơ hội của đội Indonesia giảm dần. 20 phút cuối, Quang Hải cùng đồng đội đã chơi đúng ý đồ, đó là giữ được nhịp độ thi đấu (vốn đánh mất trong hiệp 1) và không bị cuốn vào lối chơi của chủ nhà.

Chơi không hay nhưng vẫn giữ sạch lưới trước hàng tấn công đã ghi 12 bàn ở vòng bảng của đội Indonesia, tuyển Việt Nam vẫn thể hiện được bản lĩnh cần có, vốn tích lũy sau nhiều khó khăn ở sân chơi châu lục. Hàng phòng ngự đã hoàn thành nhiệm vụ sạch lưới, phần còn lại là ở hàng tấn công.

Để vào chung kết, phòng thủ tốt thôi là chưa đủ. Tuyển Việt Nam phải ghi bàn, mà muốn ghi bàn, cần một thế trận chủ động và giàu sức sống hơn, thay vì chỉ thu mình chờ đối thủ mắc sai sót.

Nên nhớ, bán kết AFF Cup với thể thức 2 lượt đi và về cho phép thầy Park có thể đánh lại một ván cờ mới, không liên quan đến thế cờ trước đó ông từng chơi với đối thủ.

Trận hòa không bàn thắng ở Gelora Bung Karno khiến cuộc đấu trí vẫn đang ở vạch xuất phát, dẫu đội Indonesia đã dồn toàn lực và chơi một trong những trận sắc nhất từ đầu giải, còn với tuyển Việt Nam là một trong những trận đấu nhạt nhòa nhất.

Nhờ con số 0 bàn thắng, 0 bàn thua kiểu huề vốn khi rời Indonesia, tuyển Việt Nam được quyền làm lại ở trận lượt về với rất nhiều bài học đã có ở trận lượt đi. Hãy chờ HLV Park Hang-seo bày biện thế trận, toan tính mới khởi sắc và đáng xem hơn để bước vào trận chung kết AFF Cup 2022.