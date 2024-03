Trăn lớn nhất thế giới ở rừng Amazon chết chỉ 5 tuần sau khi được phát hiện

Một nhóm các nhà khoa học đã phát hiện ra loài trăn khổng lồ chưa từng được ghi chép trước đây ở rừng Amazon, trong quá trình ghi hình cho loạt phim "Pole to Pole with Will Smith" (Từ Bắc cực đến Nam cực cùng Will Smith) của National Geographic trên kênh Disney+, theo báo The Independent.



Con vật - các nhà khoa học đặt tên là Ana Julia - được tìm thấy ở sông Formoso tại khu vực Bonito, thuộc bang Mato Grosso do Sul ở miền nam Brazil, cách đây 5 tuần. Nó dài nặng khoảng 8 mét, nặng khoảng 200 kg với phần đầu có kích thước tương đương đầu người.

Con trăn tên Ana Julia được tìm thấy đã chết chỉ 5 tuần sau khi được phát hiện JAM PRESS

Một số nguồn tin cho biết con trăn khổng lồ có thể đã bị bắn, nhưng một nhà nghiên cứu người Hà Lan nằm trong nhóm tìm thấy Ana Julia nhấn mạnh nguyên nhân cái chết vẫn đang được điều tra.

"Với nỗi buồn vô hạn, tôi muốn thông báo đến các bạn rằng con trăn Nam Mỹ xanh khổng lồ mà tôi bơi cùng được phát hiện đã chết trên sông vào cuối tuần này", giáo sư Freek Vonk chia sẻ tin tức trên Instagram.

"Theo những gì chúng tôi biết, nó cực kỳ khỏe mạnh và vẫn đang ở độ tuổi sung sức nhất, và trong những năm tới nó có thể có nhiều con cháu. Vì không có nhiều cá thể thuộc loài rắn khổng lồ này bơi lội xung quanh nên tác động đến đa dạng sinh học (và nhất là loài đặc biệt này) cũng rất lớn", ông nói thêm.

Giáo sư Vonk trước đó cho biết ông đã nghe tin con trăn bị bắn chết, nhưng sau đó đã đính chính rằng cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào xác nhận việc này.

"Nguyên nhân cái chết hiện vẫn đang được điều tra, xem xét mọi khả năng có thể. Vì vậy, cũng có khả năng nó đã chết một cách tự nhiên", ông nói.

Vào thời điểm phát hiện ra Ana Julia, giáo sư Bryan Fry từ Đại học Queensland cho biết: "Kích thước của những sinh vật tuyệt vời này thực sự khó tin... Có những giai thoại của người Waorani về những con trăn Nam Mỹ khác trong khu vực dài hơn 7,5 mét và nặng khoảng 500 kg", ông Fry cho hay.

Loài trăn mới này, đã được mô tả trên tạp chí Diversity, tách ra khỏi loài trăn Nam Mỹ xanh phương nam được biết đến trước đó khoảng 10 triệu năm trước, với khác biệt về mặt di truyền khoảng 5,5%.