Tràn ngập dịch vụ bán trú hè: Quản lý thế nào?

Tỉnh táo lựa chọn nơi gửi con ngày hè

Phụ huynh nên tỉnh táo khi tìm nơi cho con học kỹ năng, học bán trú ngày hè để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con em; nên lựa chọn những nơi học đầy đủ giấy tờ pháp lý, được đăng ký với cơ quan quản lý địa phương.

Trong hè 2024, trường, lớp mầm non ở TP.HCM được phép giữ trẻ. Sở GD-ĐT TP.HCM đã có công văn hướng dẫn tổ chức hoạt động hè 2024. Thời gian tổ chức các hoạt động hè này từ ngày 17.6 đến hết 16.8.2024.

Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết: "Các phòng GD-ĐT các địa phương hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức hoạt động hè theo nhu cầu gửi trẻ của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ, việc tự nguyện đăng ký tham gia của giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị".

Lãnh đạo Sở GD-ĐT nhấn mạnh: "Các phòng GD-ĐT phải có kế hoạch kiểm tra hoạt động cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn dịp hè 2024; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể giám sát hoạt động giữ trẻ. Bên cạnh đó, phải phân công cán bộ quản lý trực, giải quyết công việc, thực hiện các nội dung báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu".

Trong thời gian hè, các cơ sở giáo dục mầm non cần xây dựng kế hoạch tổ chức giữ trẻ trong hè đảm bảo chế độ sinh hoạt cho trẻ, tăng cường các hoạt động vui chơi, trải nghiệm. Cần tổ chức các câu lạc bộ kỹ năng rèn luyện thể lực; duy trì chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, chế độ dinh dưỡng theo quy định; phòng chống dịch bệnh; an toàn sức khỏe cho trẻ, an toàn trường học, an toàn vệ sinh thực phẩm…