Trần Phong tiết lộ phản ứng của Đàm Phương Linh khi đóng cảnh 'giường chiếu'

Trần Phong ngại ngùng trong lần đầu đóng cảnh "gần gũi" với Đàm Phương Linh ĐPCC

Chị em khác mẹ hiện đang phát sóng lúc 18 giờ 45 hàng ngày trên kênh SCTV14, kể về số phận trái ngược của hai chị em cùng cha khác mẹ là Kiều Thư (Đàm Phương Linh) - Kiều Loan (YeYe Nhật Hạ). Nếu Kiều Loan là con cưng của ông Phước thì Kiều Thư lại bị ông đối xử tệ bạc, ngược đãi không khác gì người ở.

Bi kịch bắt đầu khi cả hai cùng đem lòng yêu Phi Bằng (Trần Phong). Bà Kim Thủy (LiLy Chen) - vợ lẽ của ông Phước vì căm ghét Kiều Thư nên gài bẫy, khiến Kiều Thư ngủ với Phi Bằng ngay trước đám cưới của Phi Bằng và Kiều Loan. Từ đó mở ra hàng loạt bi kịch giữa hai chị em. Dù đem lòng yêu Kiều Loan nhưng với thân phận người ở, An (Thành Khôn) không dám tỏ tình, anh chỉ lặng lẽ nhìn Kiều Loan lấy Phi Bằng. Bên cạnh đó, vì Kiều Thư không may mang thai sau đêm định mệnh ấy nên An quyết định ở bên chăm sóc mẹ con cô.

Thành Khôn (trái) và Trần Phong có thân phận trái ngược khi một người là kẻ ở, người là đại thiếu gia ĐPCC

Được biết, Thành Khôn - Trần Phong đều học chung một người thầy là NSƯT Hữu Châu. Dù đã quen biết hơn chục năm nhưng Chị em khác mẹ là dự án đầu tiên cả hai được làm việc chung. Trong dự án này, Trần Phong đảm nhận vai Phi Bằng, một công tử nhà giàu nên ăn mặc rất sành điệu. Trái ngược với anh, vai An của Thành Khôn là người ở nên có vẻ ngoài đơn giản với áo bà ba, khăn rằn.

Trong bộ phim này, Trần Phong và diễn viên Đàm Phương Linh có cảnh "giường chiếu" táo bạo. Đây cũng là lần đầu cả hai đóng cảnh thân mật. Nam diễn viên tiết lộ: "Trước đây chúng tôi cũng từng đóng phim với nhau rồi nhưng không có cảnh như vậy. Thực ra có một cảnh Phong rất sợ Linh ngại, tại đóng những cảnh "giường chiếu" thì mình sợ bạn diễn có những cảm nhận không tốt. Nhưng thực sự Linh rất thoải mái, Linh chia sẻ thẳng về tâm lý hiện tại như thế nào. Mình rất vui và cảm ơn Linh vì hai anh em phối hợp với nhau những cảnh đó cũng nhẹ nhàng, trơn tru".

Đàm Phương Linh vào vai cô gái có số phận đáng thương trong bộ phim Chị em khác mẹ ĐPCC

Trong khi đó, Thành Khôn cũng có ấn tượng tốt khi làm việc với Đàm Phương Linh. Anh kể: "Linh lúc nào cũng tạo cho Khôn cái sự vô tư. Cô ấy hay nói: "Anh, anh phải vô tư lên nha, đừng có nghiêm túc quá". Linh nói vậy bởi những vai diễn trước của mình hoàn toàn đối lập với nhân vật An nên đôi khi cái phong thái, cách nói chuyện, cách mình diễn nó vẫn còn dính cái phim trước. Nhờ Linh thường xuyên nhắc nên mình cũng dần thoải mái và nhập vai dễ hơn".