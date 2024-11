Trần Quyết Chiến chinh phục đỉnh cao mới

Năm 2024 là năm khá thành công của billiards carom 3 băng VN và cá nhân Trần Quyết Chiến. Cơ thủ sinh năm 1984 đăng quang chặng World Cup đầu tiên của năm 2024 tại Bogota - Colombia hồi tháng 3. Đến tháng 10.2024, anh lại khẳng định đẳng cấp khi lên ngôi tại Veghel - Hà Lan, nâng tổng số lần vô địch World Cup lên con số 4.

Dù gặt hái nhiều thành công nhưng năm 2024 sẽ trở nên trọn vẹn và đáng nhớ hơn nếu Quyết Chiến giành được danh hiệu nhà vô địch World Cup của mùa giải. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB) áp dụng tính điểm, xếp hạng và trao thưởng cho cơ thủ dựa trên tổng thành tích qua các chặng World Cup trong năm. Theo đó, nhà vô địch mùa giải sẽ nhận 30.000 euro (khoảng 799 triệu đồng), người về nhì nhận 15.000 euro (khoảng 399 triệu đồng), còn hạng 3 nhận 10.000 euro (khoảng 266 triệu đồng).

"Chìa khóa" để cơ thủ số 1 VN có thể chạm tay đến danh hiệu đặc biệt kể trên chính là chặng World Cup cuối cùng trong năm 2024, diễn ra tại Sharm el Sheikh - Ai Cập từ ngày 1 - 7.12. Quyết Chiến phải cạnh tranh khốc liệt với tay cơ đang đứng số 1 trên bảng xếp hạng (BXH) thế giới là Dick Jaspers (Hà Lan).

Trước chặng World Cup Seoul 2024 diễn ra vào đầu tháng 11 tại Hàn Quốc, Quyết Chiến là người dẫn đầu trên BXH thành tích World Cup năm 2024. Nhưng sau giải đấu ở xứ sở kim chi, Dick Jaspers với danh hiệu vô địch đã cân bằng điểm số với Quyết Chiến. Tính đến thời điểm hiện tại, trải qua 6 chặng đấu World Cup của năm 2024, Quyết Chiến và Jaspers đang cùng dẫn đầu với 248 điểm. Người đang đứng thứ 3 là Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ) có 160 điểm và chắc chắn không thể cải thiện thành tích (vì cơ thủ vô địch chỉ được cộng 80 điểm).

Như vậy, Quyết Chiến và Dick Jaspers sẽ có cuộc cạnh tranh hấp dẫn. Cơ thủ nào đi sâu hơn tại World Cup Sharm el Sheikh 2024 sẽ trở thành nhà vô địch mùa giải.

Vì nằm trong tốp 14 trên BXH thế giới, Quyết Chiến và Trần Thanh Lực được xếp hạt giống và đặc cách xuất hiện từ vòng đấu chính (32 cơ thủ) của World Cup Sharm el Sheikh 2024. Duyên nợ đưa hai cơ thủ VN cùng nằm tại bảng C, bên cạnh VĐV chủ nhà Mahmoud Ayman. Gương mặt còn lại ở bảng C sẽ được xác định sau khi các vòng loại kết thúc. Có thể đánh giá, Quyết Chiến không khó để giành vé đi tiếp vào vòng đấu knock-out nếu thi đấu đúng sức. Trong khi đó, Thanh Lực cũng đang có phong độ cao thời gian gần đây, nên người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng hai cơ thủ VN sẽ giành cả hai suất đi tiếp của bảng C.

World Cup Sharm el Sheikh 2024 lấy thành tích của BXH được cập nhật vào ngày 29.9. Trên BXH này, Bao Phương Vinh đã rơi xuống vị trí thứ 16. Do đó, cơ thủ người Bình Dương phải tranh tài vòng loại thứ 4, nơi có sự góp mặt của Chiêm Hồng Thái, Trần Đức Minh và "thiên tài" billiards Frederic Caudron.

Nếu không thay đổi, billiards VN có đến 11 cơ thủ góp mặt tại World Cup tại Ai Cập.