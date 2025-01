Trấn Thành: Cái gì xảy ra với tôi cũng là bài học

Trấn Thành chia sẻ anh làm phim hài vì muốn thay đổi "khẩu vị" cho khán giả Ảnh: ĐPCC

Trấn Thành không sợ mình dở, chỉ sợ mình cũ

* Xin chào nghệ sĩ Trấn Thành! So với Nhà bà Nữ hay Mai, phim Bộ tứ báo thủ được đánh giá có kịch bản đơn giản hơn và mang một màu sắc rất khác. Vì sao anh lại chọn hướng đi mới này thay vì đi theo hướng cũ?

- Nghệ sĩ Trấn Thành: Thành có suy nghĩ không sợ mình dở, chỉ sợ mình cũ thôi. Khi người ta đã giỏi rồi, họ sẽ làm tốt những gì mình quen, nhưng nếu cứ mãi lặp lại một điều gì đó, thì chắc chắn sẽ trở nên cũ. Thực tế, cái mới luôn tiến lên phía trước, và nếu không thay đổi, chúng ta sẽ dễ bị bỏ lại phía sau. Cứ nhìn vào âm nhạc, chẳng hạn, trước đây người ta chỉ thích nhạc disco hay nhạc Hồng Kông lời Việt, sau đó lại quay sang nhạc trữ tình, rồi đến ballad buồn, rồi nhạc Hàn Quốc, và giờ lại đang ưa chuộng nhạc trẻ tươi vui. Mọi thứ đều có chu kỳ, đang vận hành và luôn tiến về phía trước. Hay trong tình yêu cũng vậy, dù bạn có yêu ai đến đâu, nếu không biết làm mới mối quan hệ, thì đến một lúc, sự nhàm chán sẽ xuất hiện. Vậy nên nếu muốn đối phương không chán, mình phải làm mới mỗi ngày trong mắt người yêu.

Phim của Trấn Thành cũng vậy. Khi ba bộ phim nặng tâm lý, khai thác góc khuất con người, Thành muốn làm một phim hài với nội dung đơn giản, tươi sáng mà vẫn có ý nghĩa. Thành từng nghe một số khán giả chia sẻ là cả một gia đình nhiều người đang sống ở các nước khác nhau, đều cố gắng tề tựu về Việt Nam chỉ để đi xem phim Trấn Thành. Nghe điều đó khiến Thành rất xúc động. Vậy nên Thành muốn làm một bộ phim hài, có câu chuyện nhẹ nhàng nhưng vẫn có sức nặng riêng chứ không hề dễ dãi, để mọi người đến xem được cười, được thư giãn. Thành nghĩ rằng đây là một khẩu vị mới mà Thành muốn cho khán giả của mình được thưởng thức. Đó là lựa chọn của Thành.

* Nhiều người thắc mắc rằng vì sao vai diễn Cậu Mười Một, anh không giao cho một diễn viên khác để bản thân toàn tâm toàn ý cho vai trò đạo diễn. Vì Trấn Thành không đủ tin tưởng với ai, hay vì anh cũng muốn có thêm một điểm nhấn cho mình?

- Tại vì Thành muốn được cộng tác với đồng nghiệp của mình, chỉ đơn giản là vậy. Thành thích chị Lê Giang, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm và muốn diễn với em gái Uyển Ân để có kỷ niệm. Thành thấy rằng vai diễn này cũng không quá nặng để ảnh hưởng đến công tác đạo diễn của mình nên tham gia thôi.

Tạo hình nhân vật Cậu Mười Một của Trấn Thành trong Bộ tứ báo thủ Ảnh: ĐPCC

* Nếu đặt bản thân ở vai trò một nhà phê bình hoặc là một khán giả, Trấn Thành nghĩ Bộ tứ báo thủ có xứng đáng để bỏ tiền ra rạp hay không? Và có chi tiết nào Trấn Thành muốn thay đổi trong tác phẩm này?

- Nếu được thay đổi, Thành sẽ làm phim hài hơn một chút. Có lẽ Thành hơi tham lam với câu chuyện tình cảm vì gu mình là tình cảm nên có gia giảm phần hài. Đáng ra Thành phải làm như lời hứa với khán giả, phải cho họ cười nhiều hơn. Chắc một ngày nào đó, Thành sẽ làm một bộ phim chỉ toàn hài, đúng nghĩa vào rạp là cười từ đầu đến cuối thì mới đã cái nư của mình. Đây cũng là một trải nghiệm, một bài học.

Còn nếu hỏi Thành là một khán giả thì có mua vé xem bộ phim Bộ tứ báo thủ hay không. Mua chứ, là phim của Trấn Thành mà!

* Từ khi Trấn Thành làm phim, nhiều người luôn mang tâm lý chờ đợi để xem Trấn Thành làm phim gì, phim như thế nào. Sự chờ đợi và kỳ vọng đó có mang đến áp lực cho anh không?

- Nếu khán giả không còn chờ đợi Trấn Thành nữa thì đó mới là áp lực, còn khán giả chờ đợi thì đó là động lực. Với Thành, động lực để mình làm tốt hơn thôi, đừng làm tệ là được. Khi người ta còn kỳ vọng mình, đó là phước phần, là động lực để mình luôn cố gắng làm tốt, không làm phụ lòng khán giả đang chờ đợi. Dĩ nhiên là sẽ có người so sánh Bộ tứ báo thủ với Mai. Có người sẽ thấy phim này không hay bằng phim trước, nhưng người nào thích cái gì đó vui vẻ, đơn giản thì họ lại thấy phim mới dễ chịu hơn, thích hơn. Đó là khẩu vị của mỗi người. Mình không thể so sánh Mai với Bộ tứ bảo thủ, bởi vì đó là hai khẩu vị không liên quan. Giống như mình so sánh cơm sườn với bún bò, không liên quan và không thể so sánh như vậy được.

Nam đạo diễn mong muốn mang đến cho khán giả bộ phim với nội dung đơn giản, tươi sáng mà vẫn có ý nghĩa

Ảnh: ĐPCC

* Câu chuyện tình yêu trong Bộ tứ báo thủ được Trấn Thành lấy từ câu chuyện ngoài đời hay đó là sáng tạo của anh?

- Những bộ phim điện ảnh Thành từng làm đều là những gì Thành đã quan sát được từ cuộc sống. Đôi khi trong đó có câu chuyện Thành đã trải qua, trải nghiệm, suy nghĩ, tư duy và nhận thức của mình. Bên cạnh đó là những gì Thành chứng kiến từ bạn bè, người thân, hay từ những người mình vô tình thấy. Thành là người thích quan sát, thích để ý, nghiên cứu về tâm lý của người khác. Trong quá trình Thành quan sát sẽ có những câu chuyện mà mình cảm thấy rất hay. Với những câu chuyện đặc biệt của ai đó, Thành sẽ nhớ mãi trong đầu và biến nó thành phim. Một bộ phim của Trấn Thành được tổng hợp từ những trải nghiệm sống và quan sát từ nhiều người.

Tôi tự làm khó mình...

* Trấn Thành làm thế nào để cân bằng, giải tỏa những áp lực từ thành công quá lớn của Mai?

- Trấn Thành đã cân bằng cảm xúc bằng cách không kỳ vọng gì cả. Khi mình kỳ vọng thì mới thất vọng, còn khi không kỳ vọng, những gì đến với mình đều là thú vị và bất ngờ. Với Bộ tứ báo thủ, Thành làm với tinh thần sảng khoái, thoải mái. Khi Thành xác định là mình muốn mang đến khán giả bộ phim có tinh thần vui vẻ, thoải mái, thì trước tiên bản thân phải thoải mái trước. Và Thành đón nhận mọi kết quả đến từ Bộ tứ báo thủ. Nó như một trải nghiệm mới mà Trấn Thành muốn thử sức với ba diễn viên trẻ.

Nếu Thành áp lực, đặt kỳ vọng quá lớn thì sẽ không chọn ba bạn diễn viên đều là người mới. Trong ba diễn viên trẻ, Thành phải chọn một người có lực diễn để cân hai người kia. Nhưng Thành chọn ba người mới. Thành dám đặt cược một ván bài lớn, là vì mình tin rằng sẽ có thể giúp cho các bạn làm một bộ phim dễ thương. Khi bước ra rạp, mọi người sẽ cảm thấy thú vị, thoải mái, dễ chịu, về nhà bàn luận về bộ phim. Đôi khi mọi thứ chỉ cần như vậy là mình vui rồi.

Tất cả những gì đang xảy ra với Thành là một cuộc đua mới, một cuộc trải nghiệm mới. Vậy nên Thành không đặt áp lực gì lên nó. Cái gì xảy ra với mình cũng là một bài học, là trải nghiệm. Nếu như bạn không dám rẽ đường mới, đôi khi bạn sẽ bỏ lỡ nhiều điều hay. Như khi đi một con đường, nếu bạn thử mạnh dạn rẽ hướng mới, biết đâu sẽ có nhiều thứ thú vị. Còn nếu đường cụt thì mình quay đầu lại, không sao cả. Với Trấn Thành là bình thường.

Nam đạo diễn 8X chia sẻ anh đón nhận mọi kết quả đến từ Bộ tứ báo thủ Ảnh: FBNV

* Trấn Thành nói rằng với mỗi bộ phim sẽ có những áp lực khác nhau. Với Bộ tứ báo thủ, áp lực của anh là gì?

- Áp lực của Thành là phải làm sao biến ba diễn viên trẻ hoàn toàn thay đổi trong mắt công chúng. Có thể trước đó, cả ba nhận được những phản hồi chưa tích cực lắm về diễn xuất của các bạn. Ví dụ như Quốc Anh, bạn diễn truyền hình nhiều nên đôi khi bạn bị quen cách diễn của phim truyền hình. Còn Tiểu Vy và Kỳ Duyên, họ là hoa hậu chứ không phải diễn viên nên không có chuyên môn về diễn xuất.

Áp lực lớn nhất là Thành phải làm sao biến cả ba con người này thành một phiên bản mới của chính bản thân họ. Đó là chuyện Thành tự làm khó mình. Vì nếu muốn chọn việc nhàn hơn, Thành phải lựa chọn một hoặc hai diễn viên có kinh nghiệm, diễn giỏi cho người kia bám để diễn. Nhưng lần này, Thành liều lĩnh, chọn cả ba người mới. Thành muốn như vậy là vì thấy họ đẹp đôi và họ xứng đáng để có điều đó. Thành nghĩ rằng mình không cần chọn phương án an toàn mà hãy cứ liều lĩnh. Dù có thất bại hay chăng nữa, Thành nghĩ nó cũng là thất bại trong hãnh diện vì đã dám làm. Còn nếu Thành không làm, chắc mình sẽ rất hối tiếc. Nếu mình không có chữ "dám", sẽ không có sự khác biệt. Và cuối cùng, Thành rất cảm ơn các bạn vì đã tin tưởng Trấn Thành, nghe những gì Thành hướng dẫn. Cả ba bạn đã làm rất tốt vai trò của mình.

* Vậy sau khi phim hoàn thành, sự liều lĩnh đó qua phần thể hiện của các diễn viên có được như anh kỳ vọng?

- Với những gì đang xảy ra thì Thành thấy rằng phần nào đó các bạn đã đáp ứng được những kỳ vọng của mình. Bởi vì ngay từ đầu, Thành không đặt kỳ vọng quá nhiều. Có nghĩa là khi đánh giá một người, mình sẽ biết họ làm tốt nhất ở khoảng nào. Với những gì Kỳ Duyên hay Tiểu Vy và Quốc Anh đã làm, Thành nhận thấy là họ có vượt chỉ tiêu một chút rồi đó. Vì sau buổi công chiếu, đa số mọi người đều khen bộ ba này.

Với tất cả những gì mà họ đã bỏ ra, họ đã cùng Trấn Thành cố gắng và với tất cả những gì Thành đã bỏ ra, dành thời gian để cùng họ vượt qua thì đây là kết quả vui cho cả hai bên. Đạo diễn nhận được ba diễn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Còn những diễn viên đó nhận lại được một kết quả có thể nói là xứng đáng cho những gì họ tin tưởng vào đạo diễn. Thành nghĩ đây là một cuộc trao đổi phù hợp với công sức của cả hai bên.

Trấn Thành nói bản thân luôn bị áp lực khi thấy mình chưa đủ mới mẻ Ảnh: FBNV

* Trấn Thành dường như rất thích thử thách và không muốn bị khán giả chán mình. Nhưng có bao giờ anh tự thấy bị nhàm chán bởi chính mình không?

- Thành chán mình hoài luôn đó chứ. Lúc nào Trấn Thành cũng bị áp lực là cảm thấy mình không đủ mới. Vậy nên Thành rất thích gặp gỡ nhiều người trong cuộc sống, để nhận những năng lượng từ họ. Trong một cuộc nói chuyện, mình cũng học rất nhiều tư duy từ họ rồi. Mỗi người ở mỗi lĩnh vực, ngành nghề sẽ cho Thành biết góc nhìn, quan điểm, thế giới nội tâm của họ. Tất cả đều là thế giới mới, nguồn năng lượng mới. Trấn Thành thèm được tiếp xúc với càng nhiều nguồn năng lượng càng tốt, để được bước vào nhiều thế giới.

Thành luôn cảm thấy mình rất bé nhỏ giữa thế giới rộng lớn này. Và nếu một ngày nào đó, các bạn không chịu nhàm chán chính mình, không còn cảm giác cần phải cải thiện, thì đó chính là lúc các bạn không còn mới mẻ nữa. Nếu mình cảm thấy mình "đỉnh" lắm rồi thì ngày đó mình dở nhất. Còn nếu mình thấy bản thân còn dở, còn nhàm chán thì bạn còn có thể hay hơn được nữa.

* Xin cảm ơn Trấn Thành về những chia sẻ!