Trấn Thành đầu tư gần 50 tỉ đồng cho phim chiếu tết

Trấn Thành chia sẻ về dự án điện ảnh mới nhất ĐPCC

Chiều 9.1, Trấn Thành cùng dàn diễn viên: Phương Anh Đào, Tuấn Trần, Khả Như, Uyển Ân… giới thiệu dự án điện ảnh chiếu tết Mai. Trong tác phẩm mới, anh đảm nhận vai trò đạo diễn đồng thời là nhà đầu tư và tham gia đóng vai phụ. Nghệ sĩ nhấn mạnh đây là "đứa con tinh thần" của mình nên có thể quyết định mọi thứ liên quan đến dự án từ dàn diễn viên, diễn xuất cho đến kinh phí... để cuối cùng đem bộ phim trình làng.



Trấn Thành tiết lộ chi phí sản xuất tác phẩm gần 50 tỉ đồng. Chính anh cũng tự thấy đây là số tiền lớn so với một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng nhưng do tính cách cầu toàn và muốn làm nhiều thứ nên số tiền bỏ ra nhiều hơn bình thường. Đạo diễn dự án chia sẻ: "Do cái nết tôi muốn làm nhiều, chứ đáng lẽ bộ phim này không nên đầu tư đến số tiền đó tại vì với một kinh phí rẻ hơn vẫn có thể làm được. Tôi muốn làm nhiều, tốn nhiều ngày quay, số tiền dôi ra là do tốn nhiều ngày quay hơn, dựng nhiều cảnh hơn, tiền phải thuê nhiều máy quay xịn hơn, tiền trả thêm cho diễn viên, anh em ê kíp mỗi ngày". Ngoài ra, đoàn phim tốn tiền đầu tư cho phần âm nhạc, dùng máy quay xịn thậm chí thuê robot với giá mấy ngàn USD một ngày để quay những phân cảnh ưng ý nhất và quá trình này diễn ra nhiều ngày.

Đạo diễn Mai chia sẻ dự án tốn nhiều kinh phí hơn bình thường do đầu tư nhiều về bối cảnh, trang thiết bị... ĐPCC

Nhà làm phim chia sẻ Mai được đầu tư kỹ lưỡng về bối cảnh, thiết bị, kỹ thuật ghi hình, thời gian quay... Đặc biệt, hai bối cảnh chính là tiệm spa và khu chung cư đã được ê kíp phục dựng trong phim trường với tỷ lệ 1:1 nhằm tạo ra những góc quay nghệ thuật, thể hiện được dụng ý của đạo diễn. Căn hộ mà hai diễn viên chính sinh sống cũng được bày trí lại hoàn toàn để phù hợp với tính cách, đời sống của nhân vật. "Như nhiều đoàn phim khác có thể tận dụng nội thất của một căn chung cư để quay nhưng tôi thích góc máy đẹp, thích quay được những điều đặc biệt nên phải bỏ tiền ra dựng lại nguyên chung cư khác", Trấn Thành giải thích. Anh cho biết số tiền bỏ ra có vẻ không hợp lý nhưng mình muốn làm gì đó để đáp lại tình cảm của khán giả, đem lại một tác phẩm chất lượng, xứng đáng với số tiền và công sức bỏ ra.

Mai dự kiến công chiếu vào mùng 1 Tết Nguyên đán 2024. Ở đường đua phim tết năm nay, Trấn Thành "đụng độ" với Nhất Trung - đạo diễn mà anh từng hợp tác trong Cua lại vợ bầu chiếu tết 2019. Nhắc đến việc cạnh tranh với cộng sự cũ ở phòng vé, anh bộc bạch: "Tôi nghĩ không phải Nhất Trung thì cũng là người khác thôi. Đường đua không chỉ có phim của Nhất Trung mà còn có nhiều phim khác. Thị trường tết mà, các nhà làm phim ai cũng muốn tác phẩm mình được ra rạp để đón khán giả… Tại sao cứ ra rạp chung mình lại gọi là đối đầu, sao không nghĩ đơn giản chỉ là ra rạp chung? Đã có rất nhiều cái tết toàn phim thắng, như Nhà bà Nữ và Chị chị em em. Tôi nghĩ mình không đối đầu ai hết, mình chỉ vô tình ra rạp chung để đón khán giả chung. Ai được khán giả yêu nhiều thì mình cảm ơn khán giả, ai ít hơn thì cố gắng lần sau, vậy thôi".

Trấn Thành - Hari Won bên cạnh dàn diễn viên Mai ĐPCC

Mai xoay quanh cuộc đời của một phụ nữ đẹp cùng tên (Phương Anh Đào đóng). Vì làm nghề mát xa, cô phải đối mặt với ánh nhìn soi mói, phán xét từ những người xung quanh. Mai cũng mang trên mình gánh nặng "cơm áo gạo tiền" và phải "san sẻ" những món nợ không thể tránh được của người cha. Cuộc đời cô bắt đầu thay đổi sau sự xuất hiện của Dương (Tuấn Trần) - chàng trai đào hoa, lãng tử đang muốn thoát khỏi vòng tay bao bọc quá chặt của mẹ. Họ có những khoảnh khắc tự do, say đắm và nhiều tiếng cười nhưng cũng phải đối mặt với những nỗi đau, gánh nặng và cả miệng đời cay nghiệt, bất công…

Trong phim, Trấn Thành vào vai ông Hoàng, cha của Mai. Nam diễn viên chia sẻ nhân vật hoàn toàn khác với vai Phú Nhuận trong Nhà bà Nữ từ ngoại hình cho đến tính cách, nghề nghiệp. Ông Hoàng có sức ảnh hưởng lớn lên cuộc đời Mai, tạo nên những bước ngoặt bất ngờ trong hành trình tiến triển của câu chuyện. Ngoài ba gương mặt kể trên, Mai quy tụ nhiều diễn viên quen thuộc: Khả Như, Uyển Ân, Hồng Đào, NSƯT Ngọc Giàu, NSƯT Việt Anh, Quốc Khánh, Anh Đức…