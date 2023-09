Trấn Thành nói gì khi gây tranh cãi với vai bác Ba Phi 'Đất rừng phương nam'?

Hôm 20.9, tại buổi giới thiệu dự án Đất rừng phương nam - bản điện ảnh của phim truyền hình đình đám Đất phương nam, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng như Trấn Thành đã có nhiều chia sẻ, giải đáp thắc mắc về nhân vật bác Ba Phi.

Dàn diễn viên phim điện ảnh Đất rừng phương nam trong buổi giới thiệu dự án, gồm bé Hạo Khang, Tuấn Trần, Trấn Thành, Hồng Ánh, Mai Tài Phến, Tiến Luật, Hứa Vĩ Văn... M.K

Không quan trọng việc đầu tư bao nhiêu tiền vào 'Đất rừng phương nam'

Nói về lý do tham gia dự án lần này với tư cách nhà đầu tư và tham gia quá trình sản xuất phim, Trấn Thành cho biết: "Tôi làm phim này vì tôi thích thôi, tôi là một người sống rất bản năng và nghệ sĩ tính, tôi tôn trọng cảm xúc của mình nhiều nhất, vậy nên khi thích cái gì thì tôi sẽ làm điều đó trước. Dự án này khi nghe thôi là tôi đã muốn nó được thực hiện rồi, bởi vì hồi nhỏ cứ đi học về là nghe đoạn nhạc phim Đất phương nam nổi lên mỗi khi có tình huống gì xảy ra, giống như thương hiệu vậy đó. Tôi rất thích phim Đất phương nam ngày xưa, cứ chờ phim chiếu thôi, ví dụ như bên Trung Quốc đợi từng tập Tây du ký thì Việt Nam mình đợi từng tập của Đất phương nam, đó là ký ức lớn của rất nhiều người".

Trấn Thành nói thêm: "Vậy nên khi được hỏi tham gia dự án với anh Nguyễn Trinh Hoan và anh Nguyễn Quang Dũng, tôi nghĩ sao hai anh lựa chọn làm cái chuyện mà nó dữ vậy. Phim này vừa cổ trang, vừa lịch sử, bao nhiêu khó khăn, tiền bạc. Đến khi đọc kịch bản tôi thấy thật sự thú vị. Tôi nghĩ chính xác hơn đây không phải chuyển thể hoàn toàn từ nguyên tác của nhà văn Đoàn Giỏi mà được lấy cảm hứng từ câu chuyện Đất phương nam đó. Mình chế tác nó ra một câu chuyện thú vị về cậu bé An đi tìm cha, sẽ có nhiều câu chuyện hấp dẫn xảy ra trên con đường đó. Qua đó, mình thấy được bối cảnh lịch sử, những con người và cảnh đẹp của miền Tây và miền đất phương nam".

Ngay khi công bố dự án Đất rừng phương nam, nhiều khán giả bắt đầu so sánh về tạo hình và sự phù hợp của dàn diễn viên điện ảnh với bản truyền hình trước đó M.K

Trấn Thành tâm sự anh rất muốn dự án được tiến hành và cho rằng nếu như những gương mặt này không chọn làm thì rất ít người dũng cảm để làm. "Tôi tôn trọng và quý cái ý tưởng lớn đó, nên tôi tham gia ngay. Trong bộ phim này, tôi có tham gia góp ý xây dựng câu chuyện kịch bản, cố vấn diễn xuất cho các diễn viên, một chút trong việc dựng phim, làm diễn viên, PR, marketing… nói chung tôi cũng cố gắng làm những gì mình có thể như một nhà sản xuất. Tôi không quan trọng việc mình đóng góp bao nhiêu tiền trong dự án, dù đóng góp ít hay nhiều tôi cũng muốn được làm những gì tốt nhất trong khả năng của mình cũng như sự tin tưởng của anh Dũng và anh Hoan", sao phim Nhà bà Nữ tiết lộ về vai trò của mình trong dự án.

Đề cập đến việc khán giả so sánh các nhân vật của Đất rừng phương nam với phiên bản truyền hình. Trấn Thành thẳng thắn: "Tôi nghĩ phim điện ảnh hay phim truyền hình là những cái khái niệm của từng thời kỳ thôi, cái gì mà người ta làm nhiều thì nó trở thành cái cụm từ quen thuộc. Ví dụ như ngày xưa mình xem truyền hình nhiều thì mình sẽ thích phim truyền hình, trong thời gian mạng phát triển thì mình thích web drama và bây giờ khi mọi thứ ổn định hơn thì mình thích điện ảnh… Tôi nghĩ mỗi một thời kỳ, chúng ta sẽ có những bộ phim in dấu, là một biểu tượng gì đó trong lòng của mình. Ngày đó tôi cũng yêu Đất phương nam và những nhân vật đó cũng quen thuộc trong đầu của mình".

Sợ so sánh thì ai dám làm lại những tác phẩm kinh điển

Nghệ sĩ 8X lấy ví dụ về những hình tượng đã trở thành ký ức tuổi thơ của bao thế hệ như Lục Tiểu Linh Đồng trong vai Tôn Ngộ Không, phim Tiểu Long Nhân hay Năm anh em siêu nhân, ai cũng có những hình tượng khó quên trong đầu của mình. Song anh cho rằng sẽ rất tốt nếu giữ hình ảnh thơ ấu tươi đẹp ở trong lòng mình và tiếp tục đón nhận những hình ảnh mới. "Mọi người có thể thấy như Thần điêu đại hiệp, người ta đã làm được phim hay quá rồi, những nhà làm phim khác không bao giờ muốn làm lại một bản khác bởi vì sợ so sánh không có gì bằng bản cũ, thì lấy ai tái bản hay làm một phiên bản mới cho chúng ta xem. Nếu ai cũng sợ so sánh thì không ai dám thật sự mang tác phẩm đó trở lại cả", Trấn Thành cho hay.

Anh khẳng định: "Mỗi thời kỳ sẽ có một điều kiện làm phim khác nhau, bác Vinh Sơn đã làm phim với máy móc và kinh phí thời đó, thì bây giờ chúng tôi cũng sẽ làm với máy móc và kinh phí thời nay. Nếu như phiên bản này hay được đón nhận thì nó sẽ lại là ký ức của những người sống trong năm 2023, rồi biết đâu 20 năm sau nữa sẽ có người được truyền cảm hứng bởi bộ phim này, làm lại Đất rừng phương nam của năm 2043, thời điểm đó lại nói biết có làm bằng năm 2023 không, ông Dũng với Thành làm hay lắm, ví dụ vậy".

Trấn Thành khẳng định vai bác Ba Phi của mình sẽ có nhiều khác biệt so với phiên bản của nghệ sĩ Mạc Can M.K

Theo diễn viên Cua lại vợ bầu, nếu mọi người cứ mãi so sánh thì sẽ không ai dám tái bản các tác phẩm hay cả, anh tin chắc rằng mỗi một phiên bản sẽ có sự hay ho, đặc biệt, thú vị riêng. Mỗi người ở mỗi thời kỳ sẽ có cách chọn lựa để yêu thương khác nhau, không nên so sánh. "Tôi cũng cố gắng để làm một bác Ba Phi của riêng mình, không giống phiên bản cũ để tránh mọi người so sánh. Nếu khán giả thích phiên bản đó thì tôi rất là cảm ơn, còn nếu ai vẫn nhớ bác Ba Phi thời cũ thì đó vẫn là ý thức của họ. Tôi tin chắc rằng nếu chúng ta tích cực để đón nhận thì hình ảnh nào cũng đẹp cả, bác Ba Phi nào cũng có cái riêng họ", Trấn Thành nói.

Trong khi đó, thời gian vừa qua, khi tạo hình của Trấn Thành trong nhân vật bác Ba Phi được công bố, nhiều khán giả bày tỏ ý kiến trái chiều, cho rằng hình tượng của nam diễn viên không phù hợp, đặc biệt là về độ tuổi.

Giải đáp vấn đề này, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói: "Tôi học được một điều khi đi casting ở Mỹ, họ không ghi tuổi và năm sinh diễn viên vào hồ sơ, chỉ quan tâm diễn xuất. Điện ảnh có bộ môn tạo hình, hóa trang sinh ra để hỗ trợ những diễn viên hợp vai. Tôi nghĩ nếu mọi người đọc tiểu thuyết sẽ tưởng tượng hình ảnh một bác Ba Phi khác với phim Đất phương nam, vì phim quá thành công nên mọi người nhớ đến bác Ba Phi của chú Mạc Can. Hồi xưa, già mà gọi bằng bác thì như tuổi tôi bây giờ, có tóc bạc một chút người ta gọi bằng ông rồi. Tôi nghĩ bác Ba Phi thời đó cũng khoảng 40-50 tuổi thôi. Hồi xưa các ông già cũng hay để râu tóc bạc phơ, tôi nghĩ tinh thần nhân vật này rất hoạt ngôn, luôn có những ẩn ý, Trấn Thành rất phù hợp, hỏi có lựa chọn khác không tôi cũng không nghĩ ra được ai".

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng giải đáp về tạo hình của Trấn Thành trong phim M.K

Về phần Trấn Thành, anh cho biết thời điểm mới nhận vai, anh cũng nghĩ đây là một thử thách, bởi lẽ sẽ rất khó để tái hiện lại một nhân vật có hình tượng kinh điển trong lòng mỗi người. "Tôi cũng đắn đo rất nhiều. Nhưng riêng cá nhân tôi, tôi thích làm những việc thử thách, mình phải cố gắng để vượt qua, nó kích thích sự sáng tạo của mình rất nhiều. Bác Ba Phi của tôi không chỉ là một người kể chuyện vui cho mọi người cười mà sẽ có diễn xuất trong đó, là một phiên bản bác Ba Phi hoàn toàn mới. Tôi nghĩ khán giả cũng sẽ không so sánh nhiều đâu. Bởi vì mỗi một bác Ba Phi trong từng phiên bản phim sẽ khác nhau, tùy vào nội dung phim. Trong bản điện ảnh, nhân vật này có chút vai trò khác nữa, hy vọng sẽ được mọi người yêu thích", Trấn Thành khẳng định.