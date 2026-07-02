Trần Thị Thu Hà đăng quang Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân ASEAN 2026

Trần Thị Thu Hà đăng quang ngôi vị Á hậu 2

Trong đêm chung kết, Trần Thị Thu Hà lần lượt thể hiện qua các phần thi: áo bà ba, áo dài và dạ hội. Với phong thái tự tin, khả năng làm chủ sân khấu cùng thần thái thanh lịch, cô ghi dấu ấn trước hội đồng giám khảo và khán giả. Lọt vào phần thi ứng xử dành cho Top 8, nữ doanh nhân nhận được câu hỏi về cách thích ứng trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động doanh nghiệp. Cô cho rằng công nghệ là công cụ hỗ trợ nâng cao hiệu quả, nhưng giá trị cốt lõi vẫn nằm ở sự thấu cảm, kết nối và yếu tố con người. Việc kết hợp công nghệ với những giá trị nhân văn sẽ tạo nên bản sắc và lợi thế bền vững cho doanh nghiệp.

Hiện tại, Trần Thị Thu Hà đang hoạt động trong lĩnh vực lữ hành. Ngoài công việc kinh doanh, cô còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và hướng đến việc lan tỏa những giá trị tích cực. Chia sẻ sau đăng quang Á hậu 2, Trần Thị Thu Hà cho biết kết quả này là động lực để cô tiếp tục hoàn thiện bản thân, phát triển sự nghiệp và đồng hành cùng các hoạt động vì cộng đồng.