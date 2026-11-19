Sinh năm 1987, hiện sinh sống và làm việc tại California, Trần Thiên Nhàn (Cattie Tran) là mẹ của hai con, 7 và 10 tuổi. Chồng cô hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tài chính.

Hoa hậu Phụ nữ người Việt Thế giới - Trần Thiên Nhàn ẢNH: VINH PHAN

Sinh ra trong một gia đình có điều kiện, từ nhỏ Thiên Nhàn luôn nhận được sự chăm sóc và chở che của cha mẹ. Vì vậy, quyết định tự lập nơi đất khách, tự mình vun vén cho gia đình nhỏ trở thành một bước chuyển lớn trong cuộc đời cô. Không ngừng học hỏi, trau dồi chuyên môn và phát triển bản thân, hiện cô đang theo đuổi công việc giảng dạy Yoga.

Đến với cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ người Việt Thế giới, Thiên Nhàn không đặt nặng chuyện danh hiệu mà xem đây là cơ hội để một lần nữa thử thách chính mình, được sải bước trên sân khấu và tỏa sáng dưới ánh đèn. Kết quả đăng quang Hoa hậu Phụ nữ người Việt Thế giới đã mang đến cho cô niềm hạnh phúc và sự tự hào.

Với Thiên Nhàn, hành trình này cũng giúp cô nhận ra một điều: Khi đã quyết định thực hiện điều gì, hãy mạnh dạn bắt đầu và theo đuổi đến cùng, thay vì chỉ xem đó như một phép thử. Bởi đôi khi, thành công bắt đầu từ chính khoảnh khắc chúng ta dám bước ra khỏi giới hạn của bản thân.