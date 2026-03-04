Trần Thu Hà: Tôi và bố đã có quãng thời gian xa cách

Trần Thu Hà kể về biến cố mất mẹ

Góp mặt trong chương trình The Khang Show, Trần Thu Hà có những phút giây trò chuyện hài hước cũng như tâm sự nỗi niềm xoay quanh cuộc sống của mình. Theo đó, MC Nguyên Khang tiết lộ trong một lần gặp gỡ ở hậu trường, anh khá tò mò vì nữ ca sĩ 7X là người lạnh lùng và không quá hoạt bát như những đồng nghiệp khác. Điều này mở ra câu chuyện về tính cách của Trần Thu Hà.

Trần Thu Hà chia sẻ cô từng là đứa trẻ hồn nhiên, vô tư trước khi mẹ mất Ảnh: Chụp màn hình

Trần Thu Hà tâm sự mình từng là cô bé hồn nhiên, vô tư trong ngôi nhà đầy tiếng cười. Cho đến năm 14 tuổi, biến cố mất mẹ khiến tính tình của nữ ca sĩ trở nên trầm lặng và ít nói hơn. "Sự lạnh lùng của tôi một phần di truyền từ mẹ, vì mẹ là người ở ngoài lạnh lùng nhưng sống tình cảm. Phần còn lại là mình tự vệ, sang chấn, tổn thương khi mất mẹ khiến tôi thu mình lại. Người nào tôi cảm nhận được sự yêu thương và tin cậy thì tôi mới mở lòng. Thời gian từ 14 - 18 tuổi là giai đoạn dậy thì nhưng lại thiếu mẹ bên cạnh nên đến bây giờ tôi vẫn nghĩ đó là thời điểm kinh khủng nhất. Có nhiều giai đoạn tôi không muốn sống nữa, bị trầm cảm vì mất mát lớn quá, không có gì bù đắp được", giọng ca Sắc màu chia sẻ.

Chữa lành bằng âm nhạc và văn chương

Để chữa lành cho tâm hồn, Trần Thu Hà tìm đến âm nhạc và văn chương. Từ khi nổi tiếng, có khán giả bên cạnh, nữ ca sĩ 7X định vị được mình là ai và có điểm tựa tinh thần. Bên cạnh đó, giọng ca Tóc gió thôi bay nói chuyện nhiều hơn với anh trai để giãi bày tâm sự trong lòng.

Nguyên Khang bất ngờ với sự chủ động của Trần Thu Hà trong tình yêu Ảnh: Chụp màn hình

Cô thẳng thắn: "Ngay sau khi mẹ mất được 1 năm, bố tôi dọn ra ở riêng với vợ thứ hai. Tôi là người thân với cả bố mẹ nên năm đầu tiên là thời gian khủng hoảng giữa hai bố con. Cả hai cùng nhau những lúc thăm mộ mẹ và học hát, đó là những hoạt động có tương tác với nhau. Nhưng khi bố dọn ra sống với vợ mới, hai bố con có khoảng cách khác, làm tôi bị xa bố. Anh trai vừa là anh, bạn và thầy trong giai đoạn đó".

Trong hành trình trưởng thành, Trần Thu Hà cũng chọn lọc kỹ lưỡng trong các mối quan hệ. Nữ ca sĩ gốc Hà Nội không thích những người quá hồ hởi với mình ngay từ đầu. Thậm chí, nếu bất kỳ chàng trai nào tán tỉnh Hà Trần quá nhiệt tình, cô cũng không "bật đèn xanh". Giọng ca Mẹ tôi nói: "Trong tình cảm, đa phần tôi là người chủ động. Tôi biết người này có thiện cảm với mình nhưng từ tốn thì mối quan hệ này có thể phát triển hoặc không. Tuy nhiên, phần lớn là tôi thích ai thì tự tìm đến người đó. Tôi là "thợ săn" chứ không phải "con mồi" trong tình yêu".





Trần Thu Hà thừa nhận tuổi dậy thì là giai đoạn khủng hoảng của cô Ảnh: Chụp màn hình

Đối với Trần Thu Hà, may mắn lớn nhất là sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật và có sự nghiệp thành công. Tên tuổi của cô được cả khán giả trong nước và hải ngoại yêu mến. Đi qua năm tháng thanh xuân, cách giải quyết vấn đề và ứng xử của cô trước mọi chuyện cũng có sự thay đổi.

"Tuổi trẻ của mình có những lúc va vấp, ăn nói lung tung và "vạ miệng". Khi trưởng thành hơn, mình biết sống dung hòa giữa cái tôi của mình với mọi người, biết cái gì nên nói và không nên nói", con gái của nhạc sĩ Trần Hiếu chia sẻ.