Trăn trở của Nguyễn Phi Hùng ở tuổi 48

Chia sẻ trong chương trình, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng nhắc lại những trải nghiệm đáng nhớ khi tham gia Đấu trường ngôi sao. Anh nhận định rằng đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là một sân chơi âm nhạc đặc biệt, nơi những tài năng tiềm ẩn được phát hiện và nuôi dưỡng. Ở đó, mỗi thí sinh đều mang trong mình cá tính riêng, dám thử nghiệm những ý tưởng mới mẻ.

Nguyễn Phi Hùng chia sẻ về chiếc cúp gắn với chương trình Đấu trường ngôi sao Ảnh: NSX

Nam ca sĩ ấn tượng trước những giọng ca trẻ như Đỗ Tùng Lâm, Duy Zuno… Anh dành lời khen cho sự dũng cảm và tinh thần phá cách của các thí sinh, khi họ sẵn sàng thử sức với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Bên cạnh đó, Nguyễn Phi Hùng cũng chia sẻ kỹ thuật là nền tảng quan trọng giúp ca sĩ hoàn thiện phần trình diễn, nhưng cảm xúc mới chính là yếu tố cốt lõi, quyết định khả năng truyền tải trọn vẹn linh hồn của bài hát và để lại dấu ấn lâu dài trong lòng người nghe.

Anh cũng nhấn mạnh tình yêu lớn dành cho khán giả, luôn chuẩn bị kỹ lưỡng từng ca khúc trong hành trình biểu diễn và không ngừng trau dồi nhiều thể loại âm nhạc mới, từ dân ca đến những sản phẩm kết hợp vũ đạo. Bởi nam ca sĩ quan niệm: “Âm nhạc là không biên giới”.

Nguyễn Phi Hùng chia sẻ thêm: “Thế hệ của tôi hầu hết mọi người được đào tạo qua trường lớp nhưng không chuyên sâu như bây giờ. Cho nên đôi khi yếu tố kỹ thuật chưa phải vấn đề tiên quyết mà mọi người hát bằng sự rung động, bằng sự yêu thích. Yếu tố chân thành đó lại chạm đến được khán giả”.

Nguyễn Phi Hùng thử sức mình ở nhiều vai trò khác nhau, từ ca sĩ đến diễn viên Ảnh: NSX

Khi nhắc đến vai trò diễn viên, Nguyễn Phi Hùng chia sẻ chân thành rằng anh rất trân trọng cơ hội được tham gia nhiều bộ phim khác nhau. Với anh, điện ảnh mở ra một thế giới mới, cho phép bản thân hóa thân vào nhiều nhân vật và trải nghiệm cuộc sống đa dạng. Anh nhận định: “Điện ảnh không chỉ là một khám phá cho bản thân mà còn mang lại giá trị sâu sắc đối với tôi”. Đồng thời, những trải nghiệm trong điện ảnh cũng trở thành nguồn cảm hứng để anh sáng tác nhiều ca khúc được khán giả yêu mến.

Nỗi niềm của Nguyễn Phi Hùng

Chia sẻ về các tác phẩm liên quan đến gia đình, Nguyễn Phi Hùng bày tỏ sự xúc động khi nhắc đến Điểm tựa đời con. Đây là ca khúc gắn liền với cảm xúc của anh khi xa nhà và những khoảnh khắc vỡ òa khi chứng kiến giọt nước mắt của cha. Nam ca sĩ gửi gắm niềm trăn trở của bản thân: “Làm con, hãy mang đến bình yên cho cha mẹ bằng tình yêu và những món quà âm nhạc”.

Nguyễn Phi Hùng nói khi làm nghệ thuật, anh không bận tâm nhiều về chuyện cát sê. Thay vào đó, nam diễn viên thấy những gì mình bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng bằng sự quan tâm của công ty và sự yêu thương của khán giả. Về chuyện kín tiếng trong đời sống riêng, Nguyễn Phi Hùng bộc bạch nỗi niềm: "Tôi luôn muốn hướng đến tình cảm trọn vẹn và không ngại công bố với mọi người, nhưng mình phải có sự chuẩn chỉnh. Khán giả luôn mong muốn người nghệ sĩ mình yêu thương sẽ tìm được bến đỗ đích thực, chứ không phải là niềm vui nhất thời. Hiểu được điều đó, tôi cẩn trọng hơn và có sự lựa chọn, khi cảm thấy hoàn toàn tin tưởng thì tôi sẽ chia sẻ”.

