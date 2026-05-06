Văn hóa

Trăn trở của NSND Công Lý sau biến cố sức khỏe

Hữu Tín
06/05/2026 19:15 GMT+7

Vợ NSND Công Lý hiếm hoi bày tỏ cảm xúc về chồng sau nhiều năm đồng hành cùng anh vượt qua biến cố sức khỏe.

Vợ kém 15 tuổi tiếc cho NSND Công Lý

Ngọc Hà - bà xã NSND Công Lý tâm sự, dù thường chọn cách yêu thương lặng lẽ, nhưng mỗi khi nhìn chồng say giấc, bao kỷ niệm và nỗi niềm về biến cố gia đình lại ùa về, khiến cô không khỏi xúc động.

Bà xã Công Lý cho biết, sau những biến cố, cô càng thấm nỗi thương chồng, thương mình và thương gia đình. Cô cho rằng, dẫu anh từng ở đỉnh cao với nhiều vai diễn để đời, “cô Đẩu” cũng có lúc chạnh lòng khi không còn giữ vai trò lãnh đạo. Nhưng với anh, điều đáng quý nhất vẫn là được khán giả nhớ đến như một diễn viên.

Bài viết trên trang cá nhân của bà xã NSND Công Lý nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng

Nhắc đến bộ phim Hương vị tình thân, Ngọc Hà không khỏi nghẹn ngào. Cô hồi tưởng lại thời điểm cuối cùng khán giả được thấy một Công Lý khỏe mạnh, phong độ trước khi biến cố xảy ra vào tháng 7.2021. Dù vai diễn không quá dài, nhưng lối diễn xuất ấn tượng của nam nghệ sĩ vẫn để lại nhiều dấu ấn.

Theo chia sẻ, điều khiến cô tiếc nuối nhất không phải là hào quang hay danh tiếng, mà là việc chồng mình hiện gần như không thể tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật theo cách trọn vẹn như trước. Mỗi ngày, nam nghệ sĩ vẫn chăm chú dõi theo từng bộ phim truyền hình, ánh mắt luôn đau đáu nỗi nhớ nghề, nhớ ánh đèn sân khấu...

Bà xã nam nghệ sĩ cho biết dù cuộc sống có nhiều đổi thay, cả hai vẫn luôn cố gắng đồng hành, động viên nhau bước tiếp. Với cô, điều an ủi lớn nhất là ở đâu đó, vẫn còn rất nhiều khán giả yêu thương, nhớ đến và dõi theo hành trình của NSND Công Lý.

Ngọc Hà luôn là người đồng hành cùng NSND Công Lý trải qua nhiều biến cố

Ngọc Hà và NSND Công Lý kết hôn vào đầu năm 2021, sau nhiều năm hẹn hò. Cô kém chồng 15 tuổi. Chỉ vài tháng sau ngày cưới, vào tháng 7.2021, nghệ sĩ Công Lý bất ngờ bị đột quỵ và phải nhập viện điều trị. Sau đó, anh trải qua thời gian dài điều trị tích cực, trong đó có giai đoạn được đưa sang Nhật Bản để phục hồi sức khỏe với sự đồng hành sát sao của vợ. Hiện tại, tình hình sức khỏe của anh đã được cải thiện đáng kể. Anh có thể trở lại với công việc nghệ thuật, đảm nhận một số vai nhỏ trong các dự án phim truyền hình.

Hình ảnh Bắc Đẩu đã in sâu trong lòng bao thế hệ qua chương trình Táo quân

Ngọc Hà sinh năm 1988, từng vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Du lịch 2008 nhưng không hoạt động showbiz mà theo đuổi con đường làm báo. Ngọc Hà là phóng viên mảng văn hóa - giải trí của một tờ báo điện tử và KOLs truyền thông. Trước khi quyết định về chung một nhà, cặp đôi đã có khoảng thời gian 5 năm bên nhau. 

NSND Công Lý sinh năm 1973 ở Hà Nội. Anh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân năm 2019 và được bổ nhiệm chức Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội năm 2020. Hiện anh đã thôi giữ chức vụ này. NSND Công Lý gây ấn tượng mạnh với vai Bắc Đẩu trong chương trình Táo quân. Anh cũng tham gia nhiều phim truyền hình như: Bão qua làng, Gió làng Kình, Khi đàn ông góa vợ bật khóc, Hướng dương ngược nắng, Những cô gái trong thành phố, Dưới bóng cây hạnh phúc…

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
