Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Trăn trở của NSƯT Công Ninh về nghề ở tuổi 63

Thạch Anh
Thạch Anh
22/09/2025 13:20 GMT+7

Làm giám khảo 'Chinh phục đam mê', không chỉ đưa ra góp ý cho đàn em, NSƯT Công Ninh còn có những bộc bạch về nghề diễn.

Tập 2 Chinh phục đam mê lên sóng với màn tranh tài của các thí sinh gồm Minh Huy, Hữu Thắng, Khánh Linh. Đảm nhận vai trò ban giám khảo là NSND Kim Xuân, NSƯT Công Ninh, nghệ sĩ Trung Dân và NSƯT Đức Thịnh.

Trăn trở của NSƯT Công Ninh về nghề ở tuổi 63 - Ảnh 1.

Thí sinh Minh Huy thể hiện khả năng diễn xuất, nhận góp ý từ giám khảo

Ảnh: NSX

Trong chương trình, thí sinh Minh Huy hóa thân thành cậu học sinh sống cùng ông ngoại ở miền biển nhỏ. Với bài thi này, anh thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ hình ảnh một đứa trẻ đua đòi đến phân đoạn bi lụy, hối hận khi không tìm thấy người thân. Theo dõi tiết mục, nghệ sĩ Trung Dân cho rằng nam thí sinh nên tiết chế hơn trong diễn xuất. Ông nói: “Cá nhân tôi sẽ diễn trầm lặng hơn, kín đáo hơn, diễn bằng hơi thở, bằng ánh mắt”, nam nghệ sĩ nói.

NSƯT Công Ninh dành lời khen cho việc dàn dựng cảnh bão biển trên sân khấu, song nam nghệ sĩ chưa hài lòng khi hình ảnh chiếc thuyền thúng chưa được xử lý tốt. Đồng thời, giám khảo Chinh phục đam mê cho rằng Minh Huy khi diễn cảnh hối hận chưa ấn tượng, ông khuyên đàn em nên chạy đi tìm ông ngoại ngay chứ không phải chỉ đứng la hét, hối hận.

Trăn trở của NSƯT Công Ninh về nghề ở tuổi 63 - Ảnh 2.

NSƯT Công Ninh ngồi ghế nóng cùng NSND Kim Xuân, nghệ sĩ Trung Dân và NSƯT Đức Thịnh

Ảnh: NSX

NSƯT Công Ninh có khó tính khi làm giám khảo?

Chia sẻ về việc trở lại với vai trò “cầm cân nảy mực” chương trình, NSƯT Công Ninh cho hay: “Tất nhiên để làm diễn viên thì các bạn phải có thanh – sắc, có vóc dáng. Nhưng ngoài ra cũng có những ngoại lệ, ví dụ diễn viên thiếu chút thanh sắc vóc dáng nhưng lại rất độc đáo về tính cách cũng có thể đi thi và đạt điểm cao. Trên nền tảng phải có là các bạn phải diễn xuất thật sinh động và chân thật. Đó là tiêu chí tôi chấm trong Chinh phục đam mê”.

NSƯT Công Ninh nhấn mạnh, trong số các yếu tố chấm thi thì cảm xúc chân thật là yếu tố được ông đặt lên đầu tiên. Khi được ví von là một vị giám khảo khó tính, NSƯT Công Ninh khẳng định bản thân không khắt khe mà chỉ làm điều đúng và chính xác nhất trong công việc. Nam diễn viên nói thêm: “Chữ khắt khe đó lại nằm ở phạm vi quá khó đối với các em, chứ riêng tôi không thấy mình khó. Tôi chỉ chấm những điều nào mà tôi cảm thấy ưng ý nhất”.

NSƯT Công Ninh cũng cho rằng để trở thành diễn viên, các bạn trẻ cần phải có cơ hội. “Tuy nhiên, để tiếp cận với những cơ hội diễn xuất và thăng hoa với nó thì các bạn phải có nền tảng về năng khiếu, về trình độ. Khi đó, lúc có cơ hội các bạn mới có thể nắm bắt được. Nói chung thì làm nghệ thuật thì phải có nền tảng về năng khiếu, có nền tảng về kỹ thuật thì khi cơ hội tới, bạn mới có khả năng nắm bắt được”, nam nghệ sĩ nêu quan điểm.

Tin liên quan

Công Ninh: Nghề nghệ thuật đòi hỏi phải có năng khiếu

Công Ninh: Nghề nghệ thuật đòi hỏi phải có năng khiếu

Trước khi trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, NSƯT Công Ninh phải giấu gia đình để thi vào trường sân khấu, theo đuổi đam mê của mình.

Khám phá thêm chủ đề

Công Ninh NSƯT Công Ninh Chinh phục đam mê
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận