Trăn trở của NSƯT Công Ninh về nghề ở tuổi 63

Tập 2 Chinh phục đam mê lên sóng với màn tranh tài của các thí sinh gồm Minh Huy, Hữu Thắng, Khánh Linh. Đảm nhận vai trò ban giám khảo là NSND Kim Xuân, NSƯT Công Ninh, nghệ sĩ Trung Dân và NSƯT Đức Thịnh.

Thí sinh Minh Huy thể hiện khả năng diễn xuất, nhận góp ý từ giám khảo Ảnh: NSX

Trong chương trình, thí sinh Minh Huy hóa thân thành cậu học sinh sống cùng ông ngoại ở miền biển nhỏ. Với bài thi này, anh thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ hình ảnh một đứa trẻ đua đòi đến phân đoạn bi lụy, hối hận khi không tìm thấy người thân. Theo dõi tiết mục, nghệ sĩ Trung Dân cho rằng nam thí sinh nên tiết chế hơn trong diễn xuất. Ông nói: “Cá nhân tôi sẽ diễn trầm lặng hơn, kín đáo hơn, diễn bằng hơi thở, bằng ánh mắt”, nam nghệ sĩ nói.

NSƯT Công Ninh dành lời khen cho việc dàn dựng cảnh bão biển trên sân khấu, song nam nghệ sĩ chưa hài lòng khi hình ảnh chiếc thuyền thúng chưa được xử lý tốt. Đồng thời, giám khảo Chinh phục đam mê cho rằng Minh Huy khi diễn cảnh hối hận chưa ấn tượng, ông khuyên đàn em nên chạy đi tìm ông ngoại ngay chứ không phải chỉ đứng la hét, hối hận.

NSƯT Công Ninh ngồi ghế nóng cùng NSND Kim Xuân, nghệ sĩ Trung Dân và NSƯT Đức Thịnh Ảnh: NSX

NSƯT Công Ninh có khó tính khi làm giám khảo?

Chia sẻ về việc trở lại với vai trò “cầm cân nảy mực” chương trình, NSƯT Công Ninh cho hay: “Tất nhiên để làm diễn viên thì các bạn phải có thanh – sắc, có vóc dáng. Nhưng ngoài ra cũng có những ngoại lệ, ví dụ diễn viên thiếu chút thanh sắc vóc dáng nhưng lại rất độc đáo về tính cách cũng có thể đi thi và đạt điểm cao. Trên nền tảng phải có là các bạn phải diễn xuất thật sinh động và chân thật. Đó là tiêu chí tôi chấm trong Chinh phục đam mê”.

NSƯT Công Ninh nhấn mạnh, trong số các yếu tố chấm thi thì cảm xúc chân thật là yếu tố được ông đặt lên đầu tiên. Khi được ví von là một vị giám khảo khó tính, NSƯT Công Ninh khẳng định bản thân không khắt khe mà chỉ làm điều đúng và chính xác nhất trong công việc. Nam diễn viên nói thêm: “Chữ khắt khe đó lại nằm ở phạm vi quá khó đối với các em, chứ riêng tôi không thấy mình khó. Tôi chỉ chấm những điều nào mà tôi cảm thấy ưng ý nhất”.

NSƯT Công Ninh cũng cho rằng để trở thành diễn viên, các bạn trẻ cần phải có cơ hội. “Tuy nhiên, để tiếp cận với những cơ hội diễn xuất và thăng hoa với nó thì các bạn phải có nền tảng về năng khiếu, về trình độ. Khi đó, lúc có cơ hội các bạn mới có thể nắm bắt được. Nói chung thì làm nghệ thuật thì phải có nền tảng về năng khiếu, có nền tảng về kỹ thuật thì khi cơ hội tới, bạn mới có khả năng nắm bắt được”, nam nghệ sĩ nêu quan điểm.