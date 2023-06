Tranexamic Acid là gì? Tác dụng đối với làn da và những lưu ý khi sử dụng

Tất cả những thắc mắc của các tín đồ skincare về hoạt chất đang nổi "như cồn" Tranexamic Acid sẽ được chuyên gia giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây. Cùng tìm hiểu để có thể đưa ra quyết định đúng đắn nên hay không nên sử dụng sản phẩm skincare có chứa Tranexamic Acid.

Hoạt chất Tranexamic Acid ngày càng được sử dụng phổ biến trong các sản phẩm chăm sóc da

Tranexamic Acid là gì?

Tranexamic Acid là một dẫn xuất tổng hợp của lysine, một a xít amin. Ban đầu, Tranexamic Acid được sử dụng qua đường uống với tác dụng chính là cầm máu. Hiện nay, Tranexamic Acid lại được sử dụng chủ yếu trong các sản phẩm chăm sóc da nhờ một phát hiện tình cờ của một bệnh nhân sử dụng A xít Tranexamic thuốc bôi khi thấy làn da sáng màu hơn.

Tranexamic Acid được sử dụng qua đường uống hoặc thoa với tác dụng ức chế sự sản sinh tế bào hắc tố giúp làm mờ vết nám sạm, thâm mụn cho làn da trắng hồng rạng rỡ. Theo các nghiên cứu thực nghiệm cho biết, nếu sử dụng Tranexamic Acid bôi ngoài da ở nồng độ 5% sẽ cho hiệu quả điều trị nám như 3% Hydroquinone.

Tranexamic Acid là dẫn xuất tổng hợp lysine, một a xít amin mang lại hiệu quả chính trong việc điều trị tăng sắc tố và nám da

Tác dụng "vi diệu" của Tranexamic Acid đối với làn da không chỉ là sáng da

Các nghiên cứu cho thấy, A xít Tranexamic không chỉ mang lại công dụng ức chế hắc sắc tố cho làn da trắng sáng đều màu. Mà hoạt chất này còn có nhiều tác dụng hiệu quả khác cho làn da mà ít người biết. Cùng tìm hiểu công dụng của Tranexamic Acid đối với làn da để đưa ra lựa chọn sản phẩm skincare phù hợp.

Tăng cường hàng rào bảo vệ da mạnh mẽ hơn

Hàng rào bảo vệ hay lớp ngoài cùng đóng vai trò như một tấm là chắn duy trì độ ẩm bên trong và thải độc tố hay những chất kích thích ra ngoài. Nghiên cứu năm 2010 ở những người đang mắc bệnh hồng ban cho thấy hàng rào tự nhiên bị hư hại và không thể hoạt động bình thường. Vào năm 2012 có kết luận, tăng cường hàng rào bảo vệ da sẽ làm giảm đáng kể các triệu chứng của bệnh hồng ban.

Và một nghiên cứu năm 2015 cho biết, những người áp dụng phương pháp điều trị bằng A xít Tranexamic 3% chỉ trong 2 tuần giảm đáng kể các triệu chứng của bệnh hồng ban. Vậy là các nhà khoa học đã thấy sự liên kết việc giảm các triệu chứng của bệnh này với việc cải thiện chức năng hàng rào bảo vệ da.

Tranexamic Acid có tác dụng tăng cường hàng rào bảo vệ cho làn da khỏe mạnh

Làm mờ đốm nâu và đều màu da



Anna Guanche là người sáng lập Viện Bella Skin Institute cho biết, A xít Tranexamic có thể hoạt động như một chất làm sáng giúp giảm đốm đen và cải thiện tình trạng tăng sắc tố trên da. Hoặc có thể hiểu đơn giản hơn là Tranexamic Acid ức chế quá trình cơ thể sản sinh melanin.

Một nghiên cứu năm 2019 với 12 tuần đã đưa ra kết luận, mức độ nghiêm trọng của nám giảm 27% với những người sử dụng Tranexamic Acid. Họ cũng hài lòng hơn với phương pháp điều trị nám hiện tại vì dùng Tranexamic Acid ít tác dụng phụ và hạn chế gây kích ứng.

Hỗ trợ làm mờ vết thâm sau mụn và khôi phục tổn thương do ánh nắng mặt trời

Mụn trứng cá gây ra một hệ lụy sau khi khỏi là vết thâm đỏ hay hồng, tím cứng đầu. Một nghiên cứu năm 2022 đã chỉ ra rằng, A xít Tranexamic giúp làm giảm sự xuất hiện của những tổn thương sau mụn và hạn chế gây ra những tác dụng phụ.

Còn 1 nghiên cứu năm 2021, A xít Tranexamic giúp làm đều màu da và giảm vết mẩn đỏ cũng như vết thâm do ánh nắng mặt trời gây nên. Trong đó, những nghiên tham gia thực nghiệm đã thoa Cetyl Tranexamate Mesylate liên tục trong 8 tuần và 2 lần/ 1 ngày - Một dẫn xuất của A xít Tranexamic. Kết quả là những người tham gia đều cho biết đã có sự cải thiện rõ rệt về màu da, mẩn đỏ và các đốm đen. Sự thay đổi tích cực này diễn ra trong suốt thời gian diễn ra thực nghiệm.

A xít Tranexamic giúp làm mờ vết thâm mụn nhanh chóng

Mất bao lâu để A xít Tranexamic hoạt động hiệu quả trên da?

A xít Tranexamic hoạt động bao lâu trên da thì mang lại hiệu quả tối ưu là điều các tín đồ skincare đều thắc mắc. Thời gian cụ thể còn tùy thuộc vào công thức và nồng độ của Tranexamic Acid có trong sản phẩm.

Theo các nghiên cứu thực tiễn, nếu sử dụng Tranetramic Acid đúng cách và kiên trì trong thời gian 4 tuần sẽ bắt đầu nhận thấy hiệu quả trên làn da. Một nghiên cứu khác cho biết, 90% những người tham gia dùng 250mg A xít Tranexamic 2 lần/ 1 ngày đã cải thiện được tình trạng nám da trong thời gian 2 tháng. Nhưng không vì thế mà các bạn ngưng sử dụng A xít Tranexamic mà vẫn phải duy trì trong thời gian ít nhất 12 tuần.

Sau 4 tuần sử dụng A xít Tranexamic đúng cách sẽ nhận được hiệu quả cải thiện nám da rõ rệt

Hướng dẫn cách sử dụng Tranexamic Acid hiệu quả mà an toàn không gây kích ứng

Hiệu quả của Tranexamic Acid thật sự là tạo nên một bước đột phá mới trong việc điều trị nám sạm cho làn da khỏe mạnh, tươi sáng đều màu. Đặc biệt, sử dụng Tranexamic Acid đúng cách với nồng độ phù hợp sẽ hạn chế việc gây kích ứng và an toàn với các loại da, kể cả da nhạy cảm hay làn da dễ kích ứng. Vậy sử dụng Tranexamic Acid như thế nào để làn da nhận được hiệu quả trị nám tối đa mà an toàn?

Theo các chuyên gia da liễu, các bạn có thể sử dụng Tranexamic Acid hầu hết thời gian trong ngày. Nhưng để đạt hiệu quả làm sáng da và trị thâm mụn tốt nhất là sử dụng Tranexamic Acid trong quy trình skincare buổi tối. Trước khi sử dụng sản phẩm chứa hoạt chất này, làn da cần được làm sạch với tẩy trang cùng sữa rửa mặt phù hợp.

Chú ý, với làn da nhạy cảm nên sử dụng sản phẩm chứa Tranexamic Acid bắt đầu với nồng độ thấp và tần suất thưa. Lúc đầu, các bạn hãy bôi Tranexamic Acid chỉ 2 lần/ 1 tuần để xem phản ứng của làn da như thế nào. Nếu làn da không có bất cứ phản ứng nào bất thường thì có thể tăng tần suất sử dụng lên cách ngày hay mỗi ngày.

Các bạn có thể sử dụng sản phẩm chứa A xít Tranexamic kết hợp với các hoạt chất A xít Kojic, A xít Phytic trong liệu trình skincare. Nhưng điều này có thể gây khô da, mẩn đỏ và kích ứng. Vậy nên, các bạn nên tham khảo ý kiến chuyên gia da liễu trước khi sử dụng các thành phần này với Tranexamic Acid.

Đặc biệt, A xít Tranexamic hoạt động hiệu quả và mang lại cải thiện tốt nhất cho làn da khi kết hợp cùng các hoạt chất làm sáng da khác như Niacinamide, vitamin C. Còn với hoạt chất chống lão hóa vàng retinoids thì sao, có thể kết hợp dùng với Tranexamic Acid hay không? Các chuyên gia nhận định, Tranexamic Acid có thể tối đa hóa được lợi ích làm mờ đốm nâu, đồi mồi… cho làn da tươi sáng rạng ngời khi kết hợp với các dẫn xuất vitamin A. Hiệu quả rõ rệt mà các bạn có thể cảm nhận được khi dùng các sản phẩm chứa Tranexamic Acid sau 2 - 4 tuần.

