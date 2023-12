Trang An Golf & Resort - nghỉ dưỡng chữa lành giữa rừng thông trăm tuổi

Đ ón đầu xu hướng nghỉ dưỡng chữa lành 2024

Trang An Golf & Resort là một trong những điểm đến nổi bật thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, tọa lạc tại khu vực đồi thông hồ Đồng Chương (xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) cách thành phố Ninh Bình 31,6 km. Trang An Golf & Resort sở hữu không gian nghỉ dưỡng độc đáo với thiên nhiên hoang sơ, trong lành và thơ mộng. Đây được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của những du khách thích các loại hình nghỉ dưỡng chữa lành. Bởi với cảnh quan thiên nhiên bao la, hùng vĩ của quần thể rừng thông trăm tuổi, hồ, thác nước tự nhiên và hệ sinh thái động thực vật phong phú, Trang An Golf & Resort đem đến cho du khách cảm giác thực sự hòa mình vào thiên nhiên.

Thiết kế các khu nghỉ dưỡng nằm ẩn sâu trong lòng rừng thông trăm tuổi, Trang An Golf & Resort mong muốn du khách có thể tận hưởng những phút giây trọn vẹn giữa thiên nhiên tuyệt vời. Trang An Bungalow mang nét đẹp của kiến trúc mộc mạc, phóng khoáng, phảng phất hương thơm của gỗ thông nguyên chất, thiên hướng tự nhiên mà đầy sang trọng. Trang An Chalet mang đậm nét sâu lắng của núi rừng trong căn nhà gỗ handmade. Các căn hộ Villa cổ điển ven hồ sẽ mang đến cho du khách sự ấm cúng đủ đầy bên gia đình và những người thân yêu. Golftel tinh khôi cũng sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho du khách vào mỗi sáng sớm thức dậy bên cánh rừng thông xanh mát.

Không chỉ có vậy, với vườn rau xanh mướt 4 mùa, những đàn cừu hiền lành trên thảm cỏ và đàn cá Koi hay những chú thỏ thân thiện, Trang An Golf & Resort thực sự đưa du khách về với miền cổ tích an lành.

K hám phá thiên nhiên, tìm lại chính mình

Với mong muốn du khách không chỉ được đắm chìm vào không gian xanh đầy ấn tượng mà còn có một hành trình nhìn khám phá chính mình, Trang An Golf & Resort đã thiết kế Hành trình trải nghiệm với 9 điểm đến hấp dẫn và ý nghĩa. Ở mỗi chặng của hành trình, từ Thư viện Tràng An, chùa Kỳ Phú, khu trò chơi dân gian, đường chạy ven hồ Đồng Chương, bán đảo Bắn cung, Khu vui chơi liên hoàn, Nông trại Ba Tua, Làng nghề Truyền thống đến Bến thuyền Kayak, du khách đều sẽ tìm được một thông điệp ý nghĩa cho chính mình. Khi hoàn thành "bản đồ trải nghiệm", cũng là lúc "bức tranh tâm hồn" của quý khách cũng dần rõ nét.

Bên cạnh đó, trải nghiệm Glamping - cắm trại giữa rừng thông trăm tuổi bên hồ Đồng Chương rộng lớn với tiệc BBQ, lửa trại, chắc chắn cũng sẽ đem đến cho du khách những cung bậc cảm xúc khó quên bên gia đình, người thân, bè bạn hoặc những giây phút lắng đọng tìm lại chính mình sau những bộn bề lo toan của cuộc sống.

Trang An Golf & Resort cũng còn được biết đến với cung đường Go Kart siêu hot đa địa hình và những khúc cua đầy thử thách và hấp dẫn - một trải nghiệm "vượt qua chính mình" cho du khách.

H ệ thống tiện ích nghỉ dưỡng golf sang trọng và tinh tế

Trang An Golf & Resort được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế với 2 sân golf là 18 hố par 72 - Champion Course và 18 hố par 3 - Pine Course trong lòng rừng thông. Sân golf sở hữu địa hình tuyệt đẹp, trải dài qua những ngọn đồi tự nhiên và hồ nước bao quanh. Điểm nhấn tại đây là những hố par 3 đầy thách thức với không gian xanh rộng lớn, có địa hình bầu dục, hố cát (bunker) địa hình dốc tự nhiên đặc trưng, biến cuộc chơi golf trở thành một màn thi đấu đầy kịch tính cho người chơi.

Tại Trang An Golf & Resort, du khách không chỉ được đắm chìm vào thiên nhiên nguyên sinh bởi các trận golf thú vị mà còn là những tiện ích nghỉ dưỡng golf cao cấp như: hệ thống nhà Câu lạc bộ & locker, nhà hàng ẩm thực Thông Reo, bể bơi vô cực trên cao, phòng xông hơi, khu vực spa & massage, Trang An Lounge view hồ đẳng cấp.