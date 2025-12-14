Trang bị cơ bản giá ngang SH 350i, vì sao Honda Dream NCX vẫn được ưa chuộng?

Chỉ ít phút sau màn livestream giới thiệu về chiếc Honda Dream NCX 2026 anh T. nhân viên bán hàng của một cửa hàng xe máy ở Tây Ninh liên tục nhận được cuộc gọi hỏi về dòng xe máy số này. Một vị khách trong số đó sau khi hỏi thông tin về giá bán, thủ tục giấy tờ ra biển số và thời gian giao xe… đã đồng ý "chốt đơn" chuyển cọc chờ nhận xe dù chưa được "ngắm tận mắt, sờ tận tay" mẫu xe máy số mà chắc hẳn với nhiều người chẳng có gì nổi bật.

Quả thật như vậy! Bởi nhìn tổng thể Honda Dream NCX 2026 mang dáng vẻ cổ điển, kiểu thiết kế này chẳng có gì hiện đại nếu so với các dòng xe máy số hiện nay, nếu không muốn nói là đã lỗi thời khi đã từng được áp dụng trên một số dòng xe như Honda Dream hay Honda Wave của những năm 1990.

Honda Dream NCX 2026 mang dáng vẻ cổ điển Ảnh: B.H

"Soi" kỹ hơn vào chi tiết, Honda Dream NCX 2026 được cho là bản nâng cấp mới nhất của dòng xe này nhưng "lạ" thay chìa khóa vẫn kiểu cơ học truyền thống, đồng hồ hiển thị thông tin dạng analog, mâm nan hoa và ngay cả hệ thống phanh trước sau vẫn dùng phanh tang trống… Điều này hoàn toàn trái ngược với xu hướng hiện nay khi xe máy số phổ thông nhưn Honda Wave 125 đời mới nhất đã có phanh đĩa, khóa thông minh Smartkey và thậm chí cả cổng sạc USB Type C.

Chưa hết nhiều người chắc hẳn còn sẽ kinh ngạc khi biết rằng dù chỉ là xe máy số trang bị cơ bản nhưng giá bán của Honda Dream NCX 2026 không hề rẻ. Hơn cả trăm triệu đồng cho mỗi chiếc Dream NCX 2026 lăn bánh tại Việt Nam. Thậm chí, tùy vào lựa chọn màu sắc, giá thực tế mẫu xe này khi "sang tay" có thể ngang ngửa với một chiếc xe tay ga cao cấp - Honda SH 350i.

Campuchia là một trong số ít quốc gia trên thế giới sản xuất, phân phối Dream với tên gọi Honda Dream NCX Ảnh: B.H

Vậy mà theo đại diện một cửa hàng xe máy ở Tây Ninh - một trong số ít đơn vị hiện đang phân phối Honda Dream NCX 2026, hơn chục chiếc nhập về đại lý có khoảng một nửa trong số đó đã được khách đặt mua. Thậm chí, anh T. - nhân viên bán hàng của cửa hàng này còn cho biết nhiều khách quan tâm đến các màu sắc như đỏ mận, xanh ngọc trai nhưng không có đủ xe để bán.

Vậy điều gì giúp Honda Dream NCX 2026 từ một mẫu xe máy số phổ thông chỉ sở hữu trang bị, tính năng cơ bản, giá bán lên đến cả trăm triệu đồng vẫn hút khách, nhất là trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang xe máy điện lại diễn ra mạnh mẽ như hiện nay (!?)

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, Honda Dream NCX không giống hầu hết các mẫu xe máy số phổ thông hiện đang phân phối trên thị trường. Cái tên Honda Dream từng rất nổi tiếng, gắn liền với ký ức bao thế hệ người Việt, những phiên bản từng phổ biến tại Việt Nam như Dream, Dream II từng có giá trị tính bằng "cây vàng" nhưng từ lâu đã không còn sản xuất, phân phối. Tại thị trường Nhật Bản, quy định ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn khí thải, tiêu thụ nhiên liệu cùng với xu hướng phát triển phương tiện xanh… cũng khiến những mẫu xe như Honda Dream lui vào dĩ vãng.

Hiện tại, chỉ còn Campuchia là một trong số ít quốc gia trên thế giới còn sản xuất, phân phối Dream với tên gọi Honda Dream NCX - được ví như "hậu bối" của dòng xe số phổ thông này.

Honda Dream NCX - được ví như "hậu bối" của dòng xe số phổ thông Dream vang bóng một thời Ảnh: B.H

Dân "sành xe" vẫn biết đến sự tồn tại của Honda Dream NCX nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng sở hữu mẫu xe này. Bởi, ngoài việc sản xuất phân phối tại Campuchia, Honda Dream NCX khá hạn chế trong việc xuất khẩu sang các thị trường khác. Một phần vì quy định chính sách sản phẩm của hãng tùy theo khu vực, thị trường; phần khác lại nằm ở thủ tục giấy tờ khá phức tạp và mức giá bán của mẫu xe này thường khá cao.

Chính vì vậy, Honda Dream NCX về Việt Nam thường thông qua các đơn vị kinh doanh không chính hãng chuyên nhập khẩu, phân phối mô tô xe máy nhưng số lượng không nhiều. Do đó, mẫu xe này liệt vào nhóm "hàng hiếm", giới chơi xe hay những người thích sưu tập xe máy thường "săn lùng" để sở hữu.

"Chất xe" của Honda Dream NCX cũng được giới chơi xe đánh giá cao. Bởi dù "cũ dáng" nhưng lại mang phong cách thiết kế cổ điển. Phiên bản mới nhất của Dream NCX còn mang nhiều giá trị sưu tập với các họa tiết trên bộ tem trang trí thiết kế dập nổi mang biểu tượng hoa Rumdul (Quốc hoa của Campuchia). Các họa tiết trên phần ốp nhỏ màu vàng đồng gắn trên yếm trước cũng được thiết kế mới, với họa tiết hoa Rumdul đồng nhất phong cách của bộ tem mới.

Honda Dream NCX 2026 còn được giới chơi xe ưa chuộng nhờ khả năng vận hành êm mượt, nhẹ nhàng, tiết kiệm nhiên liệu, giá trị sưu tập cao Ảnh: B.H

Honda Dream NCX 2026 còn được giới chơi xe ưa chuộng nhờ khả năng vận hành êm mượt, nhẹ nhàng, tiết kiệm nhiên liệu. Được biệt, dù lắp ráp tại Campuchia nhưng động cơ xi-lanh đơn, 4 kì, dung tích thực 124 phân khối tích hợp công nghệ phun xăng điện tử trên mẫu xe này được nhập khẩu từ Thái Lan. Mẫu xe này tiêu hao nhiên liệu chỉ ở mức gần 1,6 lít/100 km và có thể sử dụng được xăng sinh học E5 hoặc E10.

Chính khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm; số lượng xe mới bán ra rất hạn chế cùng với việc được ví như "hậu bối" của Honda Dream huyền thoại giúp giá trị Honda Dream NCX tăng dần theo thời gian. Nhiều chiếc Dream NCX đời cũ dù đã qua sử dụng nhưng giá trị sang tay, bán lại vẫn cả trăm triệu đồng. Chính vì vậy, dù thị trường xe máy Việt Nam đang ngày càng đa dạng và cạnh tranh khốc liệt, theo anh T. những mẫu xe như Honda Dream NCX đại lý không ngại "ôm hàng" mà chỉ lo không có đủ xe để bán.