Trắng đêm theo dấu 'cát tặc' đang lộng hành dưới chân cầu Mỹ Thuận

Liên tiếp trong hai đêm 22 - 23.4, PV Thanh Niên trực tiếp ghi hình nhiều sà lan, ghe gỗ ngang nhiên hút cát dưới lòng sông Tiền cách chân cầu Mỹ Thuận vài chục mét (thuộc ấp Bình, xã Hòa Hưng, H.Cái Bè, Tiền Giang).

Chỉ mất 1 - 3 giờ đồng hồ, các phương tiện này đã hút đầy cát và di chuyển về hướng Vĩnh Long, Bến Tre rồi mất hút trong các rạch, kênh nhỏ.

“Cát tặc” tồn tại nhiều năm qua tại khu vực sông Tiền (giáp ranh giữa Vĩnh Long và Tiền Giang) làm sạt lở vườn, nhà cửa, nhà máy của người dân và doanh nghiệp dọc hai bờ sông Tiền. Người dân, doanh nghiệp cầu cứu khắp nơi nhưng tình trạng “cát tặc” vẫn hoạt động rầm rộ.

Ông Nguyễn Văn Tây (nguyên Chánh văn phòng Huyện ủy Cái Bè) cho biết thực trạng "cát tặc" lộng hành diễn ra nhiều năm qua tại khu vực sông Tiền mà theo ông "chứng tỏ họ có người chống lưng".





Cũng theo ông Tây cho rằng việc các cơ quan chức năng lâu lâu bắt giữ vài chiếc ghe hút cát trộm chỉ là giải quyết phần ngọn.

Hiện có nhiều lực lượng từ công an cho đến sở ban ngành địa phương có trách nhiệm tuần tra, thanh tra, quản lý, xử lý liên quan đến khai thác cát trái phép trên sông Tiền. Bộ Công an có: Cục CSGT (Thủy đội II, trực tiếp tuần tra, xử lý), Cục Cảnh sát môi trường (giám sát, kiểm tra). Công an tỉnh Tiền Giang có: Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát môi trường, Phòng cảnh sát kinh tế), công an huyện, xã.

Bên cạnh đó, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở TN-MT, Sở GTVT, phòng và tổ công tác cấp huyện, xã…. cũng thành lập nhiều lực lượng giám sát, quản lý khoáng sản (bao gồm cát sông).

Thượng tá Trần Thanh Tùng (Trưởng công an H.Cái Bè) cho biết hiện nay có nhiều lực lượng quản lý, thanh kiểm tra, xử lý liên quan đến khai thác cát nhưng thật sự chưa hiệu quả vì công tác phối hợp chưa đồng đều. Chính vì thế, công tác xử lý "cát tặc" vẫn gặp rất nhiều khó khăn.