Chiều 16.6, TAND Q.1 (TP.HCM) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (30 tuổi, tên gọi khác là Trang Nemo) 9 tháng tù; Phạm Quyền Quy và Nguyễn Ngọc Khương (cùng 23 tuổi) cùng 9 tháng tù; bị cáo Phan Hoàng Nam (24 tuổi) 1 năm tù. Cả 4 bị cáo đều lãnh án về tội "gây rối trật tự công cộng".

Bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (tên gọi khác là Trang Nemo) bị tuyên phạt 9 tháng tù NGỌC DƯƠNG

HĐXX nhận định, căn cứ lời khai, chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng pháp luật.

Theo HĐXX, các bị cáo phạm tội có đồng phạm nhưng tính chất giản đơn, hành vi xâm phạm trật tự công cộng, sức khỏe của người khác, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Trang Nemo và đồng phạm nghe HĐXX tuyên án NGỌC DƯƠNG

3 bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương phạm tội lần đầu, ít nghiêm trọng. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử luôn ăn năn hối cải nên giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo thể hiện chính sách khoan hồng của nhà nước. Riêng bị cáo Nam nhân thân xấu, thuộc trường hợp tái phạm nên cần tuyên mức án nghiêm khắc.



Đối với đề nghị của chị Phạm Lệ Khanh đề nghị xử lý Trang Nemo và đồng phạm về hành vi cố ý gây thương tích, theo HĐXX, tòa án đã trả hồ sơ điều tra bổ sung nhưng Viện KSND Q.1 vẫn giữ nguyên quan điểm "đã xử phạt hành chính những người đánh chị Khanh là có cơ sở", nên HĐXX không xem xét, do giới hạn xét xử.

Chủ tọa thay mặt HĐXX tuyên án NGỌC DƯƠNG

Cáo trạng nêu, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo tại P.Nguyễn Cư Trinh (Q.1). Do mâu thuẫn với chị Trần Nguyễn Trà My trong việc kinh doanh bán hàng online nên Trang Nemo hẹn gặp chị My tại cửa hàng để giải quyết.

Chiều 16.1.2022, chị My cùng chị Phạm Lệ Khanh, chị Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo. Tại đây, chị My và chị Yến vào cửa hàng gặp Trang để xin lỗi vì đã sử dụng hình ảnh của Trang Nemo khi bán hàng, còn chị Khanh đứng ở ngoài. Vụ việc xin lỗi được Trang Nemo livestream trên mạng xã hội.

Theo diễn biến, khi xin lỗi, giữa Trang Nemo và các bên có lời qua tiếng lại. Khi ra ngoài cửa hàng, chị Phạm Lệ Khanh nói với Trang Nemo: "Mày không biết đụng vào ai đâu. Mày ra đường mày coi chừng tao!". Bực túc, Trang Nemo dùng tay giật khẩu trang của chị Khanh đang đeo giơ lên, rồi vứt bỏ xuống đường. Sau đó, một số bị cáo lao vào đánh chị Khanh.

Vụ việc trên đã gây ách tắc giao thông tại tuyến đường Nguyễn Trãi trong một khoảng thời gian nên UBND P.Nguyễn Cư Trinh đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm những người liên quan theo quy định pháp luật.