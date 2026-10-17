Trang phục cơ bản của Nhật đã đến Thanh Hóa

Cửa hàng UNIQLO nằm tại tầng trệt AEON MALL Thanh Hóa trên diện tích sàn bán hàng khoảng 1.000m², với không gian được thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế và chất lượng dịch vụ của hệ thống cửa hàng UNIQLO toàn cầu. Cửa hàng giới thiệu đa dạng các dòng sản phẩm công nghệ Nhật Bản. Trong đó HEATTECH và PUFFTECH là hai dòng sản phẩm có tính biểu tượng của thương hiệu thời trang bán lẻ này, với chất liệu gọn nhẹ và khả năng giữ ấm cao.

Dòng sản phẩm giữ nhiệt HEATTECH được nhiều khách hàng ưa chuộng

HEATTECH là thành quả từ sự hợp tác phát triển công nghệ giữa UNIQLO cùng Tập đoàn Toray Industries, đang được sản xuất tại nhà máy Sakurai ở Thanh Hóa, một trong những nhà máy đối tác của Tập đoàn Fast Retailing tại Việt Nam. Sở hữu công nghệ sợi vải hấp thụ hơi ẩm và chuyển hóa thành nhiệt, những chiếc áo HEATTECH mỏng nhẹ mà vẫn giữ ấm hiệu quả.

Bên cạnh đó, cửa hàng còn trưng bày nhiều sản phẩm LifeWear dành cho mua Thu Đông năm nay như áo khoác giả lông cừu, thiết kế len, nỉ với phom dáng trẻ trung, màu sắc mới mẻ. UNIQLO cũng dành nhiều ưu đãi giới hạn cho khách hàng đến tham quan, mua sắm trong thời gian khai trương.