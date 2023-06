Trang phục 'Doraemon phát triển bền vững' mới từ chiến dịch Join: The Power Of Clothing

Bộ sưu tập sử dụng 100% chất liệu polyester tái chế (bao gồm áo thun và túi có thể gấp gọn) với hình ảnh Đại sứ toàn cầu về phát triển bền vững của UNIQLO - Doraemon phiên bản phát triển bền vững màu xanh lá.

Từ ngày 5.6.2023 đến 4.7.2023, đối với mỗi sản phẩm Doraemon Phiên bản phát triển bền vững được bán ra, khách hàng sẽ đóng góp 1 đô la Mỹ cho Trung tâm Văn hóa Châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO (ACCU), với mục đích hỗ trợ các chương trình giáo dục trẻ em về vấn đề ô nhiễm đại dương. Chương trình cũng được áp dụng cho dòng sản phẩm áo thun DRY-EX của nam và trẻ em có sử dụng một phần chất liệu polyester tái chế.

Ra mắt vào năm 2022, Join: The Power Of Clothing là chiến dịch phát động bởi UNIQLO nhằm khuyến khích sự tham gia của khách hàng vào hành trình kết nối sức mạnh của trang phục với các hành động phát triển bền vững. Thông qua chiến dịch này, thương hiệu hy vọng sẽ giúp mọi người dành sự quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề ô nhiễm đại dương và sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các hành động chung tay được thực hiện. Tham khảo trang web chính thức của chiến dịch Join: The Power Of Clothing: www.uniqlo.com/jp/en/contents/sustainability/jointpoc/