Trang phục truyền thống của Đặng Thanh Ngân tại Hoa hậu Siêu quốc gia

Đặng Thanh Ngân tự hào vì được quảng bá văn hóa Nam bộ đến bạn bè quốc tế Trần Hoàng Vũ

Kính Kính là thiết kế của Khoa Lỗ, lấy cảm hứng từ tranh kính dân gian phổ biến ở Nam bộ. Nhà thiết kế cho biết anh ấn tượng với dòng tranh này và xem đây là một nét đẹp văn hóa đặc sắc. Do đó, anh muốn cùng Đặng Thanh Ngân tôn vinh nó trong hành trình "mang chuông đi đánh xứ người".



Được Đặng Thanh Ngân tin tưởng và giao trọng trách thiết kế trang phục truyền thống dự thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2023, Khoa Lỗ quyết tâm thực hiện mơ ước của mình là mang tranh được vẽ trên mặt kính quảng bá với bạn bè quốc tế. “Dòng tranh bình dị, mộc mạc và chân chất như chính người dân xứ này. Vì vậy, tôi muốn thông qua hình ảnh tranh kính nói lên chính vẻ đẹp bình dị của con người Nam bộ”, Khoa Lỗ chia sẻ.

Bộ trang phục mà Đặng Thanh Ngân mang đi thi quốc tế được khen ngợi vì sự độc đáo Trần Hoàng Vũ

Đặng Thanh Ngân cho biết bộ trang phục “chiếm" nhiều diện tích nhất trong số những hành lý cô mang dự thi Hoa hậu Siêu quốc gia. Thiết kế khá cồng kềnh nhưng người đẹp sinh năm 1999 đã dành thời gian tập luyện, trình diễn nên tự tin hơn khi “mang chuông đi đánh xứ người".

Đặng Thanh Ngân là người con Nam bộ nên khi Khoa Lỗ đưa ra ý tưởng về bộ trang phục, người đẹp quê Sóc Trăng bày tỏ niềm hào hứng. Cô tự hào vì góp phần quảng bá vẻ đẹp văn hóa của mảnh đất mình sinh ra và lớn lên.

Khi Đặng Thanh Ngân chia sẻ hình ảnh này trên trang cá nhân đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người dành lời khen ngợi cho sự đầu tư, độc đáo của bộ trang phục.

Đặng Thanh Ngân sinh năm 1999 tại Sóc Trăng. Cô sở hữu chiều cao 1,75m, số đo ba vòng 85-60-95. Trước khi dự thi Hoa hậu Siêu quốc gia, người đẹp từng giành Á hậu Đại dương 2017 FBNV

Đặng Thanh Ngân đang có mặt tại Ba Lan để tham gia các hoạt động nằm trong khuôn khổ Hoa hậu Siêu quốc gia 2023. Tối 9.7, người đẹp sinh năm 1999 tranh tài ở phần thi Supra Model Of The Year. Cô diện bộ jumpsuit màu đỏ chất liệu ren cùng áo khoác ngoài cầu kỳ. So với trước đây, kỹ năng catwalk của Đặng Thanh Ngân có sự tiến bộ rõ rệt, song cô vẫn chưa thể góp mặt trong top thí sinh xuất sắc nhất.

Theo công bố của ban tổ chức, 5 người đẹp giành chiến thắng ở phần thi phụ này gồm Zimbabwe, Colombia, Thái Lan, Bahamas và Cộng hòa Séc. Đặng Thanh Ngân nói cô thấy mình đã hoàn thành tốt bài thi dù kết quả không như mong muốn. “Hành trình phải tiếp tục, và tôi hạnh phúc với bản thân vì đã cố gắng thể hiện những điều tốt đẹp nhất của mình”, người đẹp quê Sóc Trăng cho hay. Chung kết Miss Supranational 2023 sẽ diễn ra vào ngày 14.7 tới.