Tranh cãi manh mối 'thành phố ngầm' sâu dưới kim tự tháp Giza

Trong podcast mới nhất của cựu MC truyền hình Joe Rogan với nhà khoa học Filippo Biondi hôm 24.1, ông Biondi nhắc lại những phát hiện của ông với nhóm nghiên cứu về một không gian ngầm nằm dưới đại kim tự tháp Giza ở Ai Cập.

Theo đó, ông Biondi cho rằng những phát hiện mới không phải lăng mộ, mà là kiến trúc của một “thành phố ngầm”, có niên đại 18.000 - 20.000 năm trước, trong khi quần thể kim tự tháp Giza được xây dựng cách đây khoảng 4.500 năm.

Nhóm nghiên cứu sử dụng radar và hình ảnh vệ tinh công nghệ cao để quét các đặc điểm dưới lòng đất. Sau hơn 200 lần quét, nhóm nghiên cứu thu về kết quả là có những cột đá khổng lồ với đường kính khoảng 19 m, dưới độ sâu hơn 1.200 m.

Ảnh đồ họa về phát hiện của nhóm ông Filippo Biondi, cho rằng có những cột đá khổng lồ nằm sâu dưới kim tự tháp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PARAMETRIC ARCHETECTURE

Những cột đá dường như có điểm kết thúc ở những cấu trúc giống căn phòng hình lập phương, nằm bên dưới 3 kim tự tháp chính và tượng nhân sư. Các bản quét cũng cho thấy các trục hầm sâu khoảng 600 m giao cắt với các hành lang nằm ngang cao khoảng 3 m, theo Daily Mail.

Nhóm nghiên cứu của ông Biondi cho rằng những phát hiện mới chỉ ra phía bên dưới kim tự tháp Giza che dấu vết tích của một nền văn minh cổ đại bị lãng quên.

Dù vậy, phát hiện này khi được đề cập hồi năm ngoái đã vấp phải làn sóng hoài nghi từ giới khoa học, chủ yếu về độ chính xác của công nghệ sử dụng.

Quần thể kim tự tháp Giza ở Ai Cập ẢNH: REUTERS

Tiến sĩ Zahi Hawass, nhà khảo cổ học nổi tiếng nhất của Ai Cập, đã bác bỏ hoàn toàn những phát hiện này và tuyên bố:“Đây là điều vô nghĩa. Họ đã sử dụng radar địa hình. Họ cho rằng nó có thể quét sâu hơn 1.000 feet (khoảng 300 m) xuống một thành phố. Nhưng bất kỳ nhà khoa học nào hiểu về radar cắt lớp đều biết rằng nó chỉ có thể quét sâu khoảng 60 feet. Lý thuyết của họ hoàn toàn sai lầm”.

Hơn nữa, các kết quả quét chưa được xác nhận bằng khai quật hoặc thăm dò trực tiếp, nên những tuyên bố này vẫn chỉ mang tính suy đoán.

Ngay chính ông Biondi cũng thừa nhận rằng ban đầu ông nghi ngờ dữ liệu có thể chỉ là nhiễu hoặc các hiện tượng giả tạo do thuật toán xử lý gây ra. Điều này làm dấy lên khả năng rằng các “cột trụ” và “phòng” thực chất chỉ là kết quả sai lệch do phương pháp hình ảnh tạo ra, chứ không phải là những cấu trúc thật sự.

Tuy nhiên, ông Biondi nói kết quả tương tự sau hàng trăm lần quét vệ tinh khiến ông cho rằng phát hiện trên là thật. Ông nói rằng đã phát triển công nghệ quét hình ảnh “thông qua các dự án tối mật của quân đội Ý”, thêm rằng đã đưa dữ liệu đi thử nghiệm ở nhiều cơ sở nghiên cứu tại Ý và Mỹ.

Người dẫn chương trình Joe Rogan nói rằng nếu phát hiện của ông Biondi là thật, thì một trong những kỳ quan thế giới cổ đại như kim tự tháp chỉ là “bề nổi của tảng băng” lấp trên một bí mật to lớn hơn nhiều.

