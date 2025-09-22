Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tranh cãi quanh mức phí 100.000 USD cho visa H-1B của Mỹ
Video Thế giới

Tranh cãi quanh mức phí 100.000 USD cho visa H-1B của Mỹ

La Vi
La Vi
22/09/2025 10:20 GMT+7

Từ ngày 21.9, mỗi hồ sơ nộp xét visa H-1B tại Mỹ sẽ phải đóng mức phí 100.000 USD. Tuy nhiên mức phí này sẽ không áp dụng cho những người đang giữ visa hiệu lực nhập cảnh trở lại, theo Nhà Trắng hôm 20.9.

Hiệp hội công nghiệp CNTT Ấn Độ Nasscom hôm 20.9 cảnh báo mức phí mới 100.000 USD của chính quyền ông Trump đối với visa lao động nước ngoài H-1B có thể gây "hiệu ứng gợn sóng" đến hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Mỹ.

Một quan chức Nhà Trắng cùng ngày cho biết cơ cấu phí mới trước tiên sẽ áp dụng cho các hồ sơ H-1B mới, chứ không áp dụng cho những người đang giữ visa hiện tại hoặc gia hạn.

Thay đổi này, có hiệu lực từ ngày 21.9, đánh dấu nỗ lực nổi bật nhất của Washington nhằm cải cách hệ thống visa lao động tạm thời của đất nước.

Đây là một điểm nóng lớn với ngành công nghiệp công nghệ, vốn đã đóng góp hàng triệu USD cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Donald Trump và phụ thuộc nhiều vào lao động có tay nghề từ Ấn Độ và Trung Quốc.

Khoản phí 100.000 USD đã khiến một số hãng công nghệ lớn của Mỹ khuyên những người giữ visa nên ở lại nước này hoặc quay trở lại trước khi nó có hiệu lực.

Ông Trump hôm 19.9 đã làm giảm mối lo ngại của họ: “Tôi nghĩ họ sẽ rất vui. Mọi người đều sẽ vui và chúng ta sẽ có thể giữ lại những người rất có năng lực trong đất nước mình. Và trong nhiều trường hợp, các công ty này sẽ phải trả rất nhiều tiền cho điều đó. Và họ lại rất vui về điều đó".

Mỹ chính thức áp dụng mức phí 100.000 USD cho visa H-1B - Ảnh 1.

Những người ủng hộ chương trình H-1B nói rằng mức phí này mang lại những lao động có kỹ năng cao cần thiết để lấp đầy khoảng trống nhân tài và giữ cho các công ty có tính cạnh tranh.

Những tiếng nói chỉ trích, trong đó có nhiều người Mỹ làm việc trong lĩnh vực công nghệ, cho rằng nó cho phép các công ty làm giảm tiền lương và đẩy những người Mỹ vốn có thể làm những công việc này ra ngoài lề.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick: “Nếu bạn định đào tạo ai đó, hãy đào tạo một trong những sinh viên mới tốt nghiệp từ các trường đại học lớn trên khắp đất nước chúng ta. Hãy đào tạo người Mỹ, ngừng đưa người vào để lấy đi việc làm của chúng ta. Đó là chính sách ở đây".

Theo hệ thống hiện hành, người nộp hồ sơ cần phải đóng một khoản phí nhỏ để lấy visa và các khoản phí sau đó có thể lên tới vài nghìn USD.

Nasscom, hiệp hội đại diện cho ngành công nghiệp gia công phần mềm và quy trình kinh doanh trị giá 283 tỉ USD của Ấn Độ, hôm 20.9 đã cảnh báo về những gián đoạn.

Hiệp hội cho biết khoản phí này có thể ảnh hưởng đến hoạt động toàn cầu của các công ty dịch vụ công nghệ Ấn Độ thường gửi các chuyên gia có tay nghề đến Mỹ.

Nasscom cũng nói thêm rằng thời hạn một ngày cho chính sách mới đã tạo ra "sự không chắc chắn đáng kể cho các doanh nghiệp, chuyên gia và sinh viên trên toàn thế giới".

Ông Trump công bố 'thẻ vàng nhập cư' từ 1 triệu USD, tăng phí thị thực H-1B

Ông Trump công bố 'thẻ vàng nhập cư' từ 1 triệu USD, tăng phí thị thực H-1B

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19.9 đã công bố phiên bản 'Thẻ vàng Trump' với trị giá khởi điểm từ 1 triệu USD, cho phép cá nhân và tập đoàn được cấp quyền cư trú nhanh chóng tại Mỹ.

