Tranh cãi sau vụ trộm 400 kg vàng và 50 kg tiền mặt tại sân bay Canada

Vụ trộm 24 thỏi vàng và 2,7 triệu CAD tiền mặt xảy ra vào tháng 4 tại sân bay quốc tế Pearson của thành phố Toronto, là một trong những vụ trộm lớn nhất tại Canada, theo tờ The Guardian ngày 20.11. Nhóm tội phạm đã sử dụng vận đơn giả để nhận số hàng giá trị.



Máy bay Air Canada tại sân bay Pearson REUTERS

Hồi tháng 10, công ty quản lý tiền mặt Brink's của Mỹ đưa ra cáo buộc trong hồ sơ nộp tòa án rằng do hãng hàng không Air Canada sơ sót an ninh nên dẫn đến việc bị trộm, xảy ra 42 phút sau khi món hàng được đưa đến nhà kho sân bay.

Air Canada đã phản ứng, cho rằng Brink's chuyển số vàng và tiền mặt từ Zurich (Thụy Sĩ) sang Toronto mà không khai báo giá trị, không mua bảo hiểm và không trả thêm cho an ninh.

Công ty Brink's tuyên bố đã trả phí thêm cho việc chuyển hàng và đã ghi chú trong vận đơn để các nhân viên của Air Canada biết món hàng có vàng thỏi và tiền mặt, yêu cầu "giám sát đặc biệt" đối với các thùng hàng.

Trong đơn kiện, Brink's trình bày rằng những tên trộm đã dễ dàng lấy được số vàng chỉ nhờ một tờ vận đơn giả do Air Canada không bố trí đủ an ninh trong khâu xử lý hàng. Do sự thiếu an ninh này mà những tên trộm đã lấy được số vàng nặng 400 kg và số tiền mặt nặng hơn 50 kg.

Ai Canada viện dẫn Công ước Montreal quy định về việc vận chuyển quốc tế để yêu cầu giới hạn mức bồi thường cho số hàng bị mất. Hãng hàng không Canada nói công ước này giới hạn trách nhiệm tài chính mà công ty phải trả và cho rằng yêu cầu bồi thường thiệt hại là quá mức cho mất mát không phải do công ty gây ra.

Trong khi đó, Brink's lập luận rằng không có giới hạn nào đối với mức bồi thường theo công ước. Hiện tòa án đang xem xét vụ kiện và lý lẽ của các bên.

Đến nay, cảnh sát vẫn chưa tìm ra số vàng và tiền mặt bị lấy mất và chưa có nghi phạm nào bị bắt liên quan vụ trộm, theo đài CBC