Tranh cãi tiền mừng cưới: 'Không đi cưới, không gửi phong bì với người lâu không gặp'

Người ủng hộ cho rằng đây là cách ứng xử thực tế, thẳng thắn; trong khi không ít ý kiến cho rằng quan điểm này thực dụng và làm phai nhạt các mối quan hệ.

"Đơn giản, chúng ta quá lâu không nói chuyện"...

Theo nội dung trong video, cô gái cho biết không đi đám cưới, không gửi tiền mừng với người đã lâu không gặp. Cụ thể, cô gái nói "hãy bình thường hóa việc bạn mời cưới, tôi không đi, tôi cũng không gửi tiền mừng. Vì đơn giản, chúng ta quá lâu không nói chuyện. Và tôi cũng không có ý định mời bạn đến đám cưới của mình. Thế thôi, không có gì to tát cả".

Từ một câu chuyện tưởng như rất cá nhân, video này nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi, chia cộng đồng mạng thành nhiều luồng ý kiến đối lập. Người đồng tình cho rằng đây là cách ứng xử thẳng thắn, tiết kiệm và thực tế. Trong khi đó, không ít người phản đối, cho rằng quan điểm này làm "lạnh" đi các mối quan hệ và đi ngược lại nét văn hóa truyền thống.

Video thể hiện quan điểm đăng trên nền tảng TikTok nhận được nhiều ý kiến trái chiều

Nguyễn Gia Bảo (27 tuổi), ở P.An Khánh, TP.HCM, thẳng thắn: "Danh sách bạn bè trên mạng xã hội thì nhiều, nhưng người thật sự thân thì chỉ vài người. Có những người cả năm không nói chuyện, đến khi cưới lại gửi thiệp. Tôi nghĩ việc không đi hay không gửi tiền cũng không có gì sai".

Theo Bảo, việc giữ khoảng cách trong những mối quan hệ xã giao là cách để tiết kiệm thời gian và chi phí, nhất là trong bối cảnh giá cả sinh hoạt ngày càng tăng.

Cùng quan điểm, Trần Minh Quân (29 tuổi), ở P.Hòa Hưng, TP.HCM, cho rằng: "Đi đám cưới giờ nhiều khi thành áp lực tài chính. Một tháng có thể nhận 4-5 thiệp, mỗi lần đi là vài trăm ngàn đến cả triệu đồng. Nếu không thân, tôi nghĩ hoàn toàn có quyền từ chối".

Không ít người trẻ cũng chia sẻ rằng việc "có đi có lại" trong chuyện tiền mừng đôi khi tạo ra một vòng lặp mang tính nghĩa vụ hơn là xuất phát từ tình cảm.

"Có những người mình từng đi đám cưới, nhưng sau đó không còn liên lạc. Nếu sau này mình cưới, chưa chắc họ nhớ để… trả lại. Như vậy thì việc gửi tiền mừng liệu có còn ý nghĩa?", tài khoản Facebook Tống Thị Thu Hiền bình luận.

Tranh cãi tiền mừng cưới: "Đám cưới không chỉ là chuyện tiền bạc"

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng quan điểm trên là quá thực dụng, dễ làm tổn thương người khác và làm phai nhạt giá trị của các mối quan hệ.

Nguyễn Đào Phương Hải (27 tuổi), ngụ ở đường Nguyễn Sỹ Sách, P.Tân Sơn, TP.HCM, chia sẻ: "Đám cưới không chỉ là chuyện tiền mừng, mà còn là dịp để gặp lại, kết nối lại những người từng quen biết. Không đi thì có thể hiểu, nhưng nói thẳng không gửi tiền nghe khá phũ phàng".

Theo Hải, trong văn hóa Việt Nam, việc gửi thiệp cưới không chỉ dành cho những người thân thiết nhất, mà còn là cách để báo tin vui và thể hiện sự trân trọng với những mối quan hệ từng có.

Với nhiều người trẻ, câu chuyện tiền mừng đám cưới là chủ đề nhạy cảm

"Dù lâu không gặp, nhưng từng là bạn học, đồng nghiệp, thì ít nhiều cũng có kỷ niệm. Một lời chúc, một phong bì nhỏ cũng là cách giữ phép lịch sự", Hải nói.

Nhiều người cũng bày tỏ lo ngại rằng nếu ai cũng áp dụng quan điểm này, các mối quan hệ xã hội sẽ ngày càng "lạnh", thiếu sự gắn kết.

"Không ai bắt buộc phải đi hết tất cả các đám cưới, nhưng cách từ chối cũng nên khéo léo. Nếu thẳng thừng như vậy, dễ khiến người khác cảm thấy bị coi nhẹ", Lê Mai Chi (26 tuổi), ở P.Tân Thuận, TP.HCM nêu quan điểm.

Theo Trần Vũ Tùng (29 tuổi), ở P.Sài Gòn, TP.HCM, câu chuyện tiền mừng đám cưới là một chủ đề nhạy cảm. Tùng thừa nhận từng cảm thấy áp lực khi nhận được thiệp cưới, đặc biệt là từ những mối quan hệ không còn thân thiết. "Có tháng mình nhận 6 - 7 thiệp mời đám cưới, tổng tiền mừng có khi bằng nửa tháng lương. Nếu không đi thì ngại, mà đi thì áp lực tài chính", Tùng chia sẻ.

Mỗi người có quyền lựa chọn nhưng cần tinh tế

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Lê Hồ Bích Ngân, Trung tâm tư vấn tâm lý Việt Tâm (P.An Khánh, TP.HCM), cho rằng tranh cãi xoay quanh video thực chất phản ánh sự thay đổi trong cách người trẻ nhìn nhận các mối quan hệ.

"Không ít người trẻ hiện nay đề cao ranh giới cá nhân và tính thực tế. Họ sẵn sàng từ chối những điều khiến mình không thoải mái, kể cả trong các mối quan hệ xã hội", bà Ngân nhận định.

Điều quan trọng, không phải là đi hay không đi đám cưới, gửi hay không gửi tiền mừng, mà là cách mỗi người ứng xử với các mối quan hệ của mình

Tuy nhiên, theo bà Ngân, việc thể hiện quan điểm cần đi kèm với sự tinh tế và tôn trọng người khác. "Không đi đám cưới hay không gửi tiền mừng là quyền cá nhân. Nhưng cách truyền đạt rất quan trọng. Nếu nói quá thẳng hoặc thiếu cân nhắc, dễ gây tổn thương và tạo cảm giác bị từ chối", bà Ngân nói.

Chuyên gia cũng gợi ý, trong những trường hợp không thể tham dự, người trẻ có thể lựa chọn cách ứng xử linh hoạt hơn như gửi lời chúc, gọi điện hỏi thăm hoặc giải thích lý do một cách chân thành. "Giữ gìn mối quan hệ không nhất thiết phải bằng tiền, nhưng cần thể hiện sự tôn trọng và thiện chí", bà Ngân nhấn mạnh.

Còn chuyên gia tâm lý Đặng Hòa Thu Nhân, Trung tâm tham vấn và trị liệu, tư vấn tâm lý Khải An (P.Bình Trưng, TP.HCM), cho rằng không thể phủ nhận, mạng xã hội đã góp phần đẩy những quan điểm cá nhân trở thành chủ đề tranh luận rộng rãi. Minh chứng là chỉ trong thời gian ngắn, video của cô gái ấy đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, kèm theo vô số bình luận trái chiều. Nhiều người thậm chí còn gắn nhãn cho quan điểm này là thực dụng, hoặc ngược lại là dám nói điều nhiều người nghĩ.

Theo bà Nhân, việc các quan điểm cá nhân lan truyền trên mạng không phải là điều hiếm gặp, đặc biệt khi chúng chạm đến những vấn đề phổ biến trong đời sống. "Đám cưới, tiền mừng, các mối quan hệ xã hội là những chủ đề mà ai cũng từng trải qua. Khi có một quan điểm khác biệt xuất hiện, sẽ dễ dàng kích hoạt tranh luận", bà Nhân nhận định.

Bà Nhân cho rằng tranh cãi xoay quanh quan điểm "không đi đám cưới, không gửi tiền mừng với người đã lâu không gặp" dường như không có một đáp án chung cho tất cả. Mỗi người, tùy vào hoàn cảnh, điều kiện tài chính và cách nhìn nhận mối quan hệ, sẽ có lựa chọn riêng.

"Điều quan trọng, không phải là đi hay không đi đám cưới, gửi hay không gửi tiền mừng, mà là cách mỗi người ứng xử với các mối quan hệ của mình", bà Nhân nói.