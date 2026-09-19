Tranh cãi Trung Quốc -Philippines sau va chạm tàu ở Biển Đông

Một tàu của Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc và tàu thuộc Cục Thủy sản và Tài nguyên thủy sinh Philippines (BFAR) ngày 18.9 đã va chạm nhau tại vùng biển tranh chấp ở Biển Đông.