Tranh cãi về trào lưu 'công chúa phòng trọ' của giới trẻ

Cụm từ “công chúa phòng trọ” những ngày qua được nhắc trên mạng xã hội với nhiều sắc thái, từ châm biếm, chế giễu đến tự trào. Đằng sau một cách gọi tưởng như hài hước là cuộc tranh luận về việc một người có quyền đặt tiêu chuẩn kinh tế trong tình yêu đến đâu và liệu hoàn cảnh sống có nên trở thành lý do để đánh giá người khác.

'Công chúa phòng trọ' là ai?

Cụm từ “công chúa phòng trọ” bắt đầu được chú ý sau một màn đối đáp trên mạng xã hội. Một cô gái đăng bài với dòng chú thích: “Đàn ông không có kinh tế, xin đừng khen xinh thế”. Bên dưới bài viết, một tài khoản để lại bình luận: “Typical công chúa phòng trọ” (tạm dịch: Chuẩn hình mẫu công chúa phòng trọ). Câu trả lời ngắn sau đó được chia sẻ lại trên nhiều nền tảng, khiến “công chúa phòng trọ” trở thành một cách gọi được sử dụng trong các cuộc tranh luận về tình yêu và tiền bạc.

Trên mạng xã hội, “công chúa phòng trọ” thường được dùng để chỉ những cô gái được cho là có điều kiện kinh tế chưa quá dư dả nhưng lại đặt tiêu chuẩn cao về tài chính đối với người yêu.

Về sau, cụm từ này dần được sử dụng rộng rãi hơn, xuất hiện trong các bài đăng, bình luận và video ngắn. Một số người còn biến tấu thành những cách gọi như “hoàng tử ký túc xá”, “thiếu gia ở ghép” để mô tả những trường hợp tương tự ở nam giới.

Tuy nhiên, chính sự lan truyền của cụm từ này cũng kéo theo tranh luận về câu chuyện phía sau: Một người có quyền đặt tiêu chuẩn kinh tế thế nào khi lựa chọn người yêu? Và liệu việc đang thuê trọ có phải là cơ sở để đánh giá những tiêu chuẩn ấy?

Cụm từ “công chúa phòng trọ” được nhiều bạn trẻ quan tâm Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Từ một bình luận dẫn đến nhiều tranh cãi

Các cuộc tranh luận xoay quanh hai quan điểm chính. Một bên mỉa mai, phê phán những người đặt tiêu chuẩn tài chính cao hơn điều kiện của bản thân, cho rằng cách lựa chọn này thể hiện sự thực dụng trong tình yêu. Một tài khoản viết: “Tình yêu mà mang tiền ra nói chuyện đầu tiên, đem tiền đặt lên hết thì cũng chỉ là tình yêu 500k một cuốc thôi”.

Luồng ý kiến khác lại phản đối cách gọi “công chúa phòng trọ”, “hoàng tử ký túc xá”, “thiếu gia ở ghép”..., cho rằng những cụm từ này có thể mang hàm ý miệt thị, đánh giá một người dựa trên nơi ở và hoàn cảnh kinh tế. Một tài khoản nhận xét: “Việc dùng từ ‘công chúa phòng trọ’ với ‘lãnh chúa nông thôn’ để hạ thấp người khác thì đâu có khiến bản thân mình tốt đẹp hơn đâu ha”. Theo luồng ý kiến này, có thể không đồng tình với tiêu chuẩn tình yêu của một người nhưng không nhất thiết phải dùng hoàn cảnh sống để chế giễu họ vì việc ở trọ không đánh giá được khả năng tài chính hay xuất thân của một người.

Không chỉ mang sắc thái châm biếm, “công chúa phòng trọ” cũng được một bộ phận người trẻ sử dụng theo hướng tự trào. Những người đang thuê nhà có thể tự nhận mình là “công chúa phòng trọ”, biến cách gọi ban đầu thành một câu đùa về cuộc sống của chính mình.

Từ một cách gọi mang tính châm biếm, “công chúa phòng trọ” dần trở thành cụm từ được sử dụng để bàn luận về tình yêu, tiền bạc và cách nhìn nhận người khác. Tranh luận cho thấy cùng một tiêu chuẩn trong tình yêu có thể được nhìn nhận theo nhiều cách khác nhau. Sau cùng, điều đáng bàn không chỉ nằm ở việc mỗi người đặt tiêu chuẩn thế nào, mà còn ở cách họ lựa chọn và tôn trọng những khác biệt trong quan niệm về tình yêu.