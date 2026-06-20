Tranh cãi vụ Lệ Nam - Nam Em giành danh hiệu hoa khôi, á khôi

Chung kết Hoa khôi Hoàn vũ TP.HCM - Miss Cosmo TP.HCM khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Nguyễn Thị Lệ Nam (30 tuổi). Trước đó, cô từng giành thành tích cao nhất tại Người mẫu thời trang Việt Nam và ghi tên mình vào top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Đáng chú ý, em gái song sinh của cô là Nguyễn Thị Lệ Nam Em cũng dừng chân với thành tích á khôi 1. Kết quả này trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc vỡ òa của Lệ Nam khi được gọi tên cho ngôi vị cao nhất tại Hoa khôi Hoàn vũ TP.HCM Ảnh: BTC

Kết quả này không gây bất ngờ với nhiều người bởi trước đó, cả hai đều trải qua quãng thời gian dài hoạt động showbiz, có nhiều kinh nghiệm “chinh chiến” tại các cuộc thi hoa hậu. Ngoài ra, từ đầu cuộc thi, Lệ Nam và Nam Em là những cái tên thu hút truyền thông, nhận được sự quan tâm của mọi người khi “tái xuất” đường đua nhan sắc.

Nhiều người dành lời khen ngợi cho lần trở lại này của chị em Lệ Nam - Nam Em sau quãng thời gian im ắng. Bên cạnh đó, một số khán giả kỳ vọng Lệ Nam sẽ giữ vững phong độ khi có cơ hội chinh phục sân chơi nhan sắc lớn hơn trong thời gian tới. “2 chị em giàu nghị lực, đúng như mình dự đoán top 2”, một khán giả viết. Người xem khác chia sẻ quan điểm: “Họ thi nhiều cuộc thi rồi, có kinh nghiệm nữa nên chọn như vậy là hợp lý”.

Tuy nhiên cũng có không ít tranh luận xoay quanh kết quả chung cuộc. Có ý kiến cho rằng bộ đôi này trở lại đường đua nhan sắc chỉ là chiêu trò thu hút truyền thông. Bên cạnh đó, nhiều khán giả nhắc lại những ồn ào trước đó của cả hai về đời tư, phát ngôn… Từ đó, có ý kiến cho rằng việc để Lệ Nam - Nam Em giành danh hiệu hoa khôi, á khôi có thật sự xứng đáng? Chưa kể, một số tài khoản bày tỏ sự ngán ngẩm trước tình trạng “bội thực” hoa hậu, hoa khôi hiện nay, trong khi chất lượng thí sinh tham gia chưa quá ấn tượng.

Trước đó, việc Lệ Nam - Nam Em trở lại đường đua nhan sắc trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội Ảnh: BTC

Một người xem viết: “Hết người rồi à, quanh đi quẩn lại sao cứ là 2 chị em nhà này vậy? Rồi cuộc thi này có ý nghĩa gì, nói lên được điều gì?”. Tài khoản khác nêu ý kiến: “Cuộc thi không có thí sinh khác ngoài 2 chị em này à”. Người dùng mạng xã hội chia sẻ: “Một hoa khôi từng vướng ồn ào vậy mà vẫn ẵm giải, chẳng có công bằng cho các thí sinh khác”.

Lệ Nam nói gì về kết quả?

Trên trang cá nhân, Nguyễn Thị Lệ Nam cũng có những chia sẻ đáng chú ý sau khi giành danh hiệu Hoa khôi Hoàn vũ TP.HCM. Với người đẹp 9X, đến thời điểm hiện tại, cô vẫn chưa thể diễn tả hết cảm xúc của mình. “Chiếc vương miện hôm nay là thành quả của tình yêu thương mọi người dành cho Lệ Nam, sự tin tưởng và đồng hành từ rất nhiều người trên hành trình vừa qua”, chân dài 30 tuổi chia sẻ.

Trong bài đăng, Lệ Nam gửi lời cảm ơn ban tổ chức, giám khảo, khán giả… đã yêu thương, đồng hành để cô không chọn bỏ cuộc mà luôn nỗ lực. Người đẹp 9X chia sẻ thêm chiếc vương miện này là niềm tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm. "Lệ Nam hứa sẽ dùng tiếng nói, sức ảnh hưởng và trái tim của mình để tiếp tục lan tỏa yêu thương thông qua những dự án cộng đồng dành cho phụ nữ và trẻ em, để hành trình này không dừng lại ở đêm đăng quang mà sẽ là khởi đầu cho những điều ý nghĩa hơn phía trước”, cô viết.