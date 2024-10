Tranh luận trước bầu cử Mỹ bất ngờ 'đổi gió'

Nhiều khán giả theo dõi cuộc tranh luận sáng 2.10 (giờ VN) đã bất ngờ trước thái độ ôn hòa và thân thiện giữa 2 ứng viên phó tổng thống Mỹ, gồm Thượng nghị sĩ bang Ohio JD Vance (đảng Cộng hòa) và Thống đốc bang Minnesota Tim Walz (đảng Dân chủ).



Hai ứng viên tập trung tranh luận các vấn đề chính sách và tránh những màn công kích cá nhân như từng diễn ra trong cuộc tranh luận giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Phó tổng thống Kamala Harris hồi tháng trước.

Hòa nhã nhưng quyết liệt

Ông Walz đến từ bang Minnesota còn ông Vance đến từ bang Ohio, đều thuộc vùng trung tâm nước Mỹ vốn tự hào về thái độ lành mạnh và thân thiện, theo Reuters. Mỗi người đều đem lại một sự đa dạng về địa lý cho ứng viên tổng thống của đảng mình, với ông Trump đến từ Bờ Đông còn bà Harris đến từ Bờ Tây.

Ông Vance và ông Walz (phải) bắt tay nhau tại cuộc tranh luận Ảnh: AFP

Tuy nhiên, quan điểm của 2 ứng viên tổng thống đã phủ bóng lên cuộc tranh luận của 2 "phó tướng", khi ông Walz chỉ trích rằng ông Trump là "mối đe dọa đối với nền dân chủ và không phù hợp để lãnh đạo Mỹ trên trường quốc tế". Trong khi đó, ông Vance chỉ trích bà Harris về những vấn đề kinh tế và nhập cư lậu. Theo tờ Politico, 2 ứng viên phó tổng thống dành phần lớn thời gian trong cuộc tranh luận 90 phút được tổ chức bởi Đài CBS News để bảo vệ ứng viên tổng thống của đảng mình. Về vấn đề nhập cư, ông Vance bảo vệ những chính sách biên giới của ông Trump, trong khi ông Walz chỉ trích vị cựu tổng thống về việc chỉ xây chưa đến 2% bức tường biên giới với Mexico khi đương nhiệm.

Về kinh tế, ông Vance ca ngợi thành tích ông Trump trong việc tăng lương và giảm lạm phát, đồng thời chỉ trích bà Harris về kinh tế. Về y tế, 2 ứng viên tranh cãi về đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền và chi phí thuốc kê toa. Về đối ngoại, họ thay phiên nhau đổ lỗi cho đảng của đối phương về việc làm xấu đi sự bất ổn toàn cầu.

Tiếp tục tranh cãi

Sau cuộc tranh luận, ông Trump khen ông Vance thể hiện tốt và "chúng ta sẽ làm nước Mỹ vĩ đại trở lại". Tờ Independent dẫn thông cáo do chiến dịch tranh cử của đảng Cộng hòa đưa ra cho rằng ông Vance đã "phác thảo một cách ngắn gọn kế hoạch Trump - Vance nhằm khôi phục sự thịnh vượng, an toàn và an ninh cho người dân Mỹ sau 4 năm bị hủy hoại dưới tay bà Harris".

Về phía đảng Dân chủ, chiến dịch Harris - Walz ra thông cáo đề nghị ông Trump tranh luận lần 2 với bà Harris. "Sự lựa chọn mà người dân Mỹ phải đối diện vào tháng 11 đã được thể hiện đầy đủ vào đêm nay, giữa việc vạch ra một con đường mới để tiến về phía trước, hoặc quay lại. Phó tổng thống Harris tin rằng người dân Mỹ xứng đáng được chứng kiến bà và ông Trump lên sân khấu tranh luận thêm một lần nữa", theo thông cáo. Ngoài ra, thông cáo cho rằng ông Walz đã thể hiện sự tương phản trong tranh luận, khi là "một người nói thẳng, tập trung vào việc chia sẻ các giải pháp thực tế, trước một chính trị gia đã dành cả đêm để bảo vệ sự chia rẽ và những thất bại của ông Trump".

Trong động thái phản ứng, ông Trump nói rằng bà Harris đưa ra đề nghị tranh luận một lần nữa "vì họ thua cuộc thật tồi tệ trong đêm nay". "Nó giống như một võ sĩ thua cuộc, đứng dậy và nói rằng mình muốn đấu lại. Tôi đã đánh bại (Tổng thống Joe) Biden, sau đó tôi đánh bại bà ấy và tôi không định làm lại điều đó", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Liên quan cuộc tranh luận Walz - Vance, Đài CNN dẫn khảo sát với sự tham gia của 574 cử tri cho thấy 48% đánh giá ông Walz đề cập nhiều hơn đến những nhu cầu và vấn đề phải giải quyết. Theo một khảo sát khác của CBS News với sự tham gia của 1.630 cử tri, đa số đều cho rằng cuộc tranh luận diễn ra tích cực. Khoảng 42% cho rằng ông Vance thắng trong tranh luận, trong khi tỷ lệ này dành cho ông Walz là 41%. Khảo sát có biên độ sai sót 2,7 điểm phần trăm.