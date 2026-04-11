Du lịch

Tranh luận về quốc tịch em bé sinh ra trên không phận Mỹ

Vi Nguyễn
11/04/2026 08:44 GMT+7

Một hành khách đã sinh con trên chuyến bay từ Jamaica đến Mỹ, khiến quốc tịch của đứa trẻ sơ sinh trở thành chủ đề tranh luận.

Người mẹ bắt đầu chuyển dạ trên chuyến bay BW005 của hãng hàng không Caribbean Airlines vào ngày 4 tháng 4 vừa qua. Gần cuối chuyến bay, từ Kingston đến thành phố New York, Mỹ, em bé đã chào đời.

Mặc dù không có tình trạng khẩn cấp nào được tuyên bố trong suốt chuyến bay, nhưng sau khi hạ cánh, cả hai đều được chăm sóc y tế một cách chu đáo.

Caribbean Airlines cho biết, theo Sky News: "Hãng hàng không đánh giá cao sự chuyên nghiệp và phản ứng bình tĩnh của phi hành đoàn, những người đã xử lý tình huống theo đúng quy trình đã thiết lập, đảm bảo an toàn và thoải mái cho tất cả mọi người trên máy bay".

Trong đoạn ghi âm được chia sẻ, nhân viên kiểm soát không lưu đề nghị đặt tên cho em bé là "Kennedy" - vì máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế John F. Kennedy. Vì em bé được sinh ra giữa không trung, quốc tịch của em vẫn chưa rõ ràng, gây tranh luận trên mạng.

Luật sư về nhập cư Brad Bernstein nói: "Một em bé được sinh ra trên máy bay đến thành phố New York đặt ra một câu hỏi pháp lý lớn, liệu đứa trẻ đó có tự động trở thành công dân Mỹ hay không?

Câu trả lời phụ thuộc vào vị trí của máy bay vào chính xác thời điểm đứa trẻ chào đời. Không phải hãng hàng không. Không phải điểm đến. Và trong một số trường hợp hiếm hoi, đứa trẻ sinh ra giữa chuyến bay thậm chí có thể trở thành người không quốc tịch", và giải thích rằng, giấy khai sinh có thể sẽ được cấp tại nơi hạ cánh.

Theo đó, không phận nơi đứa trẻ nói trên được sinh ra sẽ là yếu tố quan trọng nhất - mặc dù quốc tịch và quyền công dân vẫn chưa được tiết lộ.

Nhiều người đã đưa ra quan điểm của họ: "Tôi nghĩ trong trường hợp này thì rõ ràng, việc sinh nở xảy ra ngay trước khi hạ cánh, điều đó có nghĩa là máy bay đã ở trong không phận Mỹ. Vì vậy, đứa trẻ tự động trở thành công dân Mỹ".

Trong khi đó, kênh Law by Mike đã chia sẻ trên YouTube một cái nhìn tổng quan về quốc tịch của trẻ sơ sinh được sinh ra trên máy bay, cho rằng có thể phụ thuộc vào không phận hoặc quốc tịch của cha mẹ, tùy thuộc vào quốc gia.

Theo quy định, phụ nữ mang thai không được phép đi trên máy bay của hãng Caribbean Airlines sau tuần thứ 35 của thai kỳ. Trang web của hãng hàng không giải thích: "Phụ nữ mang thai sẽ được chấp nhận đi du lịch mà không cần giấy chứng nhận y tế cho đến hết tuần thứ 32 của thai kỳ".

Tuy nhiên, hãng khuyên người mẹ nên có giấy xác nhận của bác sĩ về ngày dự sinh để tránh trường hợp bị nhân viên làm thủ tục từ chối lên máy bay hoặc bị cấm nhập cảnh vào nước đến. Từ tuần thứ 32 đến tuần thứ 35, việc xác nhận sức khỏe là bắt buộc.

Mặc dù sinh con trên máy bay là hiếm gặp, nhưng đây không phải là trường hợp đầu tiên. Năm ngoái, một phụ nữ đã chuyển dạ trên chuyến bay của hãng Brussels Airlines cất cánh từ Dakar ở Tây Phi.

Người phụ nữ bắt đầu than phiền về cơn đau ngay sau khi máy bay cất cánh, và một thành viên phi hành đoàn nhận ra đó không phải là đau bụng mà là các cơn co thắt. Hành khách đã báo cho nhân viên rằng mình đang mang thai và phi công đã quyết định quay đầu máy bay trở lại Dakar - tuy nhiên, em bé không thể chờ đợi, đã chào đời trên máy bay. May mắn thay, trên máy bay có các chuyên gia y tế, những người đã đảm bảo em bé được sinh ra an toàn.

