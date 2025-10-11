Tranh sơn mài vẽ Bác Hồ nhận Guinness thế giới

Hành trình mơ ước của họa sĩ Chu Nhật Quang và người anh rể - họa sĩ Nguyễn Thanh Tùng đã chạm đích vào chiều 11.10 trong lễ đón kỷ lục Guinness thế giới cho tác phẩm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập là "Bức tranh sơn mài liền khối lớn nhất". Lễ đón nhận do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ VH-TT-DL, Bảo tàng Hồ Chí Minh và gia đình họa sĩ đồng tổ chức.

Họa sĩ Chu Nhật Quang (đeo kính) giới thiệu về tác phẩm ẢNH: THANH TÙNG

Ít ai tưởng tượng ước mơ về một tác phẩm vẽ Bác Hồ lại có thể bắt đầu từ hàng chục năm cho đến khi hoàn thành, rồi đạt Guinness. Họa sĩ Nguyễn Thanh Tùng cho biết từ khi còn nhỏ, đi học vẽ tại Cung thiếu nhi Hà Nội, anh luôn tâm tư về việc thỉnh thoảng lại có người bắc dàn giáo tô lại tranh vẽ Bác Hồ bế em bé, vì mưa nắng làm phai màu. "Từ đó, tôi tự hứa sau này sẽ vẽ Bác thật lớn, thật đẹp, và không bao giờ phải vẽ lại", họa sĩ Thanh Tùng tâm sự.

Mong ước đó, sau này họa sĩ gửi lại cho cậu em vợ là Chu Nhật Quang. Quang sinh ra trong một gia đình nghệ thuật truyền thống, bố là NSƯT Chu Lượng vốn nổi tiếng với rối nước, ông nội là NNND sơn mài Chu Mạnh Chấn. Họa sĩ Thanh Tùng là người đã gợi ý Chu Nhật Quang thực hiện tác phẩm sơn mài liền khối, đề tài Bác Hồ. Ý tưởng này thực sự thách thức. Nó đòi hỏi nghệ sĩ vừa phải có sự sáng tạo của người sáng tác, vừa có sự khéo léo của thợ thủ công và phải có sự tính toán kỹ thuật như một kỹ sư.

Tính toán cho một Guinness

Họa sĩ Chu Nhật Quang chia sẻ: "Khi anh Tùng gợi ý thực hiện dự án tranh sơn mài khổ lớn trên một tấm liền, tôi thực sự phấn khích. Bởi hầu hết tranh khổ lớn trước đây đều phải ghép từ nhiều tấm nhỏ. Làm trên một tấm duy nhất, mọi đường nét, ý đồ nghệ thuật sẽ liền mạch, xuyên suốt và trọn vẹn hơn".

Họa sĩ Chu Nhật Quang nhận chứng nhận kỷ lục ẢNH: THANH TÙNG

Để hiện thực hóa giấc mơ đó, hai anh em phải "nghĩ như kỹ sư". Họ cùng nhau tìm bí quyết kết nối gỗ bền chặt để tạo khung xương cho tấm vóc khổ lớn. Làm thế nào để tấm vóc nhiều lớp đó có thể giãn nở tự nhiên, chịu đựng tốt trước biến động khí hậu mà vẫn giữ được độ phẳng và bền màu theo thời gian.

Tại buổi lễ công bố kỷ lục Guinness thế giới, Phó chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam, bà Mai Thị Ngọc Oanh nói: "Kỷ lục thế giới về tranh sơn mài là niềm tự hào của mỹ thuật Việt Nam". Theo bà, tác phẩm của Chu Nhật Quang "không chỉ tái hiện khoảnh khắc thiêng liêng trong lịch sử – thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập mà còn thể hiện sự kết nối giữa lịch sử, văn hóa và sức sáng tạo hiện đại".

Ông Austin Johnson, Giám định viên chính thức của Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới cho biết: "Kỷ lục này xác lập dựa trên quá trình đo đạc chính xác của các chuyên gia độc lập, qua đó xác nhận tổng diện tích bức tranh là 2,4m x 7,2m và kết quả cho thấy đây là bức tranh sơn mài lớn nhất từng thực hiện".