Trao 90 giải thưởng về tin học cho cán bộ, công chức trẻ

Hội thi năm nay gồm 4 bảng thi, dành cho cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp và các tác giả có giải pháp, sản phẩm sáng tạo về công nghệ thông tin.

Ở 3 bảng thi kỹ năng, thí sinh sử dụng Word, Excel, PowerPoint kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ xử lý dữ liệu để giải quyết những yêu cầu thực tế trong công tác tham mưu, tác nghiệp.

Tại bảng sáng tạo, các đội thuyết trình, phản biện và bảo vệ giải pháp ứng dụng AI.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

Nhiều sản phẩm tập trung giải quyết các bài toán trong hành chính công, dịch vụ công, quản lý văn bản, hỗ trợ điều hành, y tế, giáo dục, thuế, tài chính và ngân hàng.

Theo đánh giá của hội đồng giám khảo, chất lượng chuyên môn năm nay có bước tiến rõ rệt, nhiều thí sinh thể hiện khả năng làm chủ công nghệ và vận dụng AI vào công việc.

Tại lễ tổng kết, ban tổ chức công bố 90 giải thưởng, gồm 4 giải nhất, 14 giải nhì, 19 giải ba và 53 giải khuyến khích dành cho thí sinh. Hội thi cũng có các giải toàn đoàn gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba.

Anh Nguyễn Tường Lâm và anh Bùi Hoàng Tùng (Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ) trao giải nhất cho thí sinh ẢNH: BTC

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Trưởng ban Tổ chức hội thi, nhấn mạnh điều quan trọng không phải sử dụng AI theo phong trào mà là ứng dụng công nghệ để làm việc nhanh hơn, chính xác hơn, giảm các công việc thủ công, lặp lại và nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Theo anh Lâm, cán bộ trẻ cần chuyển từ "biết sử dụng AI" sang "sử dụng AI hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm", đặc biệt chú trọng bảo mật dữ liệu, an toàn thông tin và trách nhiệm cá nhân.

Anh cũng đề nghị các tác giả tiếp tục hoàn thiện những giải pháp có chất lượng tại hội thi, đề xuất thử nghiệm và ứng dụng vào thực tế công việc tại cơ quan, đơn vị.