Trao con mùa hè nhiều trải nghiệm từ ngôi trường hạnh phúc Royal School

Trường Song ngữ Quốc tế Hoàng Gia (Royal School) thiết kế chương trình hoạt động hè đa dạng, gần gũi với sở thích của học sinh theo từng độ tuổi. Hoạt động học tập và thực hành kết hợp các lớp học nghệ thuật, thể thao giúp học sinh phát triển năng khiếu và kỹ năng trong dịp hè.

Học sinh vui hè với nhiều trải nghiệm đa dạng, mới lạ

Mùa hè trải nghiệm để trưởng thành

Điểm nổi bật của Summer Camp 2023 nằm ở chương trình học hướng đến việc khuyến khích học sinh mạnh dạn trong giao tiếp và nâng cao kỹ năng đặt câu hỏi thông qua: Hội thi thiết kế mô hình trên cát, Nhập vai các sinh vật biển tham gia tiểu phẩm, Trải nghiệm thế vận hội bay với hoạt động tô vẽ bóng bay, Tìm hiểu văn hoá lễ hội đặc sắc ở các quốc gia trên thế giới...

Hoạt động "Khám phá đại dương" trong tuần lễ đầu tiên với chủ đề "Ocean Treasures - Wonders of the Sea"

Qua 12 tuần trại hè, học sinh phát triển tinh thần tự lập, hỗ trợ lẫn nhau từ những việc nhỏ nhất như chăm sóc cá nhân và yêu thương mọi người xung quanh. Từ đó, học sinh dễ dàng hòa nhập và kết nối với môi trường mới, tự tin thể hiện những suy nghĩ cá nhân từ những năm đầu đời.



Thầy Nicholas Robert Smythe, Giám đốc điều phối chương trình Quốc tế khối Mầm non cho biết: "Khóa hè 12 tuần bao gồm nhiều hoạt động rèn luyện kỹ năng và vui chơi đa dạng, từ đó khai phá những tiềm năng của mỗi học sinh. Trẻ Mầm non được trải nghiệm một mùa hè ý nghĩa, trong môi trường an toàn, giao tiếp tiếng Anh với giáo viên nước ngoài mỗi ngày".

Tăng sự kết nối giữa phụ huynh - học sinh - nhà trường

Vào mỗi cuối tuần học của Summer Camp 2023, Royal School đều tổ chức những hoạt động hấp dẫn và phụ huynh sẽ đến trường và trải nghiệm cùng con. Đây là dịp học sinh được "khoe" với ba mẹ những tiết mục văn nghệ đáng yêu, hay sản phẩm đã thực hiện trong tuần. Chương trình Summer Camp 2023 nhận được nhiều phản hồi tích cực với nhiều hoạt động thú vị được thiết kế phù hợp cho từng độ tuổi, tăng tính tương tác giữa phụ huynh và học sinh.



Phụ huynh đến trường tham gia hoạt động cùng học sinh

"Summer Camp 2023 của Royal School đã thật sự mang đến cho con nhiều trải nghiệm bổ ích. Mỗi ngày bé luôn "líu lo" kể với tôi những hoạt động đã tham gia. Đặc biệt, thứ 6 hằng tuần, ba mẹ sẽ đến cùng con tham gia nhiều hoạt động khác nhau, xem những sản phẩm lớp con thực hiện" - Chị T.G.P.Anh, phụ huynh bé V.T.V.Khang (khối PS) chia sẻ.



Chương trình Summer Camp 2023 đã tạo ra một sự kết nối mạnh mẽ giữa nhà trường và phụ huynh. Qua đó, phụ huynh sẽ có cái nhìn tổng quan và hiểu rõ hơn về trải nghiệm và tính cách của con trong một môi trường khác biệt. Đồng thời, chương trình cũng tập trung vào việc khám phá và phát triển toàn diện tiềm năng của mỗi học sinh qua những chủ đề hấp dẫn.

Chủ đề đa dạng, phát triển đam mê

Trại hè 2023 của Royal School mang đến cho học sinh cơ hội khám phá không gian rộng lớn của biển cả bao la, mở ra những vùng trời mới lạ qua 2 chủ đề "Ocean Treasures - Wonder of the Sea" và "Going Places And Joyful Journeys". Bằng những trải nghiệm đa dạng, Royal School mang đến cho học sinh khối Mầm non một mùa hè sôi động, phát triển vượt trội về trí tuệ và cảm xúc ngay từ những năm tháng đầu đời.

Học sinh đã có những trải nghiệm tuyệt vời tại mùa hè hạnh phúc của Royal School

12 tuần vui học tại Summer Camp 2023 phần nào tăng niềm cảm hứng cho những đam mê và năng khiếu trong giai đoạn hình thành và phát triển của mỗi học sinh. Các em được rèn luyện kỹ năng tư duy qua phương pháp "vui học trải nghiệm". Bên cạnh đó, Nhà trường còn tổ chức các lớp ngoại khóa hè như bơi lội, bóng đá, cờ vua,... giúp học sinh duy trì lối sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe. Chính từ các hoạt động thú vị này, học sinh Royal School đã từ bỏ "ánh sáng xanh" từ những thiết bị điện tử để hướng đến những trò chơi thực tế thú vị cùng "ánh sáng xanh" dịu mắt nơi sân cỏ tròn.

Chương trình Summer Camp 2023 giúp học sinh tạo nên hành trình tuổi thơ đầy màu sắc

