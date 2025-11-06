Trao giải Báo chí toàn quốc 'Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam'

Giải thưởng nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các tập thể, cá nhân, đội ngũ những người làm báo trong sự nghiệp phát triển văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình.

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng trao giải cho các nhóm tác giả đoạt giải nhất ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Giải thưởng còn ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc biến văn hóa thành nguồn năng lượng tinh thần, lan tỏa tới hàng triệu người dân, cùng chung tay thực hiện tuyên ngôn hành động mang tính chiến lược: "Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối".

Theo ban tổ chức, trong 122 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn trình hội đồng chung khảo, trải qua các vòng sơ khảo, chung khảo, ban tổ chức đã quyết định trao 3 giải tập thể dành cho các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng, đó là: Đài Tiếng nói Việt Nam; Báo và Phát thanh truyền hình Bắc Ninh; Báo và Phát thanh truyền hình Vĩnh Long.

Đồng thời, trao 95 giải cá nhân, trong đó có 5 giải nhất, 15 giải nhì, 25 giải ba và 50 giải khuyến khích.

Trong đó, 5 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải nhất, gồm: Giữ gìn giá trị lịch sử, văn hóa khi đặt tên sau sáp nhập (loại hình báo in - loạt 4 bài) của Báo Văn hóa; Thủ đô Hà Nội: Sống mãi ký ức 70 năm ngày về chiến thắng (loại hình báo điện tử - loạt 5 bài) của Báo Điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam;

Tác phẩm Đánh thức di sản (loại hình phát thanh) của Đài Tiếng nói Việt Nam; Tọa đàm Kỷ nguyên vươn mình chủ đề Thế hệ vươn mình (loại hình truyền hình) của Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam; Nếp nhà gìn giữ "màu dân tộc" (loại hình ảnh báo chí) của Báo Văn hóa.

Tại giải lần này, loạt bài Lễ hội vì hòa bình (loại hình báo điện tử - loạt 5 bài) của PV Nguyễn Phúc, Báo Thanh Niên đã đoạt giải khuyến khích. Loạt bài phản ánh sống động, đầy đủ về 1 lễ hội mang nội dung hòa bình lần đầu tiên được tổ chức tại đất thiêng Quảng Trị. Đây là lễ hội được định hướng là "tiếng nói hòa bình" từ Quảng Trị nói riêng, từ Việt Nam nói chung ra với thế giới...

Một điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải năm nay là lần đầu tiên ban tổ chức trao thêm 6 giải "Cảm hứng Việt". Giải thưởng này nhằm tri ân những nỗ lực bền bỉ của các cơ quan báo chí, kênh truyền thông và cá nhân đã góp phần biến văn hóa thành nguồn năng lượng tinh thần lan tỏa đến hàng triệu người dân.

Các tác phẩm, chương trình, sản phẩm nghệ thuật - truyền thông được vinh danh đều tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng, góp phần quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam, truyền cảm hứng sống tích cực, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, nhân ái và sáng tạo của người Việt. Trong đó, giải đặc biệt thuộc về Báo Nhân Dân và giải nhất thuộc về Đài Truyền hình Việt Nam…

Theo ban tổ chức, giải thưởng khẳng định vai trò của các cơ quan báo chí, kênh truyền thông, cá nhân trong việc kiến tạo, bồi đắp những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

"Cảm hứng Việt" chính là biểu trưng cho sức mạnh mềm của văn hóa, sức mạnh chạm đến trái tim, khơi dậy khát vọng và lan tỏa tinh thần Việt Nam trong thời đại mới.