Trao giải cuộc thi ảnh du lịch Go See Do Da Nang

Tác phẩm Mùa yêu thương của Huỳnh Văn Truyền đoạt giải nhất

Cuộc thi có 2 chủ đề dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên: Da Nang - A city for all seasons (Đà Nẵng - Một thành phố cho các mùa) dành cho nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp; và The time we live in (Thời chúng ta đang sống) dành cho không chuyên.

Từ hàng trăm tác phẩm dự thi, ở giải không chuyên, Ban tổ chức trao giải nhất cho tác phẩm Chòm sao nhỏ (tác giả Ngô Trọng Hiệp), giải nhì cho tác phẩm Khu chợ ngày cận tết (tác giả Nguyễn Đức Hùng). Ở giải chuyên nghiệp, tác phẩm Mùa yêu thương (tác giả Huỳnh Văn Truyền) đoạt giải nhất, Sánh đôi (tác giả Đỗ Văn Pháp) đoạt giải nhì, Kéo lưới (tác giả Lê Đức Vương) đoạt giải ba.

Các tác phẩm dự thi cũng tham gia triển lãm tại tầng 1 công trình Vườn tượng APEC Đà Nẵng từ ngày 14.2 đến hết 8.3. Dịp này, Trường ĐH Duy Tân đã phát động cuộc thi Ảnh du lịch lần thứ 7 năm 2023 với chủ đề Đà Nẵng - Kho báu ẩn giấu. Thời gian gửi ảnh tham dự từ ngày 14.2 - 14.9.

Cuộc thi Ảnh du lịch được diễn ra thường niên, các tác phẩm đã đưa du khách khám phá những ngóc ngách Đà Nẵng ấn tượng, mới lạ qua góc nhìn của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên.