Trao giải cuộc thi dự đoán SEA Games 32 cho 51 bạn đọc trúng thưởng

SEA Games 32 đã khép lại sau những ngày tranh tài sôi nổi tại Campuchia với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về VN, và những dấu ấn như bóng đá nữ lần thứ 4 liên tiếp vô địch, đội tuyển bóng rổ nữ 3 x 3 lần đầu đoạt HCV, Nguyễn Thị Oanh đoạt 4 HCV điền kinh, Phạm Thanh Bảo xuất sắc phá 2 kỷ lục môn bơi… Bên cạnh đó còn là nuối tiếc khi đội U.22 VN dừng bước ở bán kết môn bóng đá nam, không bảo vệ được HCV.



Châu Tuyết Vân (giữa) lần thứ 6 liên tiếp đoạt HCV SEA Games Giang Lao

Được sự đồng hành của các đơn vị: Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC), Công ty cổ phần du lịch và tiếp thị Giao thông vận tải VN (Vietravel), Công ty TNHH TM Bảo Uyên Sport (nhãn hiệu Bulbal), Báo Thanh Niên đã tổ chức 2 cuộc thi dự đoán SEA Games 32 gồm "Đường đến vinh quang" và "Nhà tiên tri sân cỏ SEA Games 32" tạo sân chơi lành mạnh, thu hút sự tham gia của đông đảo bạn đọc trong thời gian diễn ra SEA Games 32.

Cuộc thi "Đường đến vinh quang" với hình thức cắt phiếu trên báo in với 3 câu hỏi (mỗi câu có 1 trong 4 lựa chọn) khá đơn giản: Đoàn thể thao VN đoạt tổng cộng bao nhiêu HCV? Thành tích của đội tuyển U.22 VN? Thành tích của đội tuyển bóng đá nữ VN? Có 3.197 phiếu tham gia hợp lệ nhưng việc đội U.22 VN bất ngờ dừng chân ở bán kết khiến nhiều dự đoán trật, chỉ 99 phiếu chính xác cả 3 câu hỏi. Dựa trên câu hỏi phụ có bao nhiêu phiếu dự đoán đúng cả ba câu, ban tổ chức đã chọn ra được 20 bạn đọc trúng giải với tổng giá trị giải thưởng là 107 triệu đồng.

Ở cuộc thi "Nhà tiên tri sân cỏ SEA Games 32" trên Báo Thanh Niên điện tử diễn ra hấp dẫn không kém khi bạn đọc trổ tài dự đoán kết quả các trận đấu môn bóng đá nam, bóng đá nữ với tổng giá trị giải thưởng 118 triệu đồng. Ở giai đoạn 1, bạn Nguyễn Quốc Đạt cho thấy khả năng dự đoán tài tình, đoạt hạng nhất với cách biệt 4 điểm so với người hạng nhì. Diễn biến ở giai đoạn 2 gay cấn, hấp dẫn hơn nhiều khi có đến 4 bạn đọc cùng 64 điểm và phải nhờ vào chỉ số phụ (dự đoán sớm nhất), bạn Huy (thd328601@gmail.com) mới giành chiến thắng.

Ban tổ chức kính mời 51 bạn đọc trúng giải ở cả hai cuộc thi "Đường đến vinh quang" và "Nhà tiên tri sân cỏ SEA Games 32" đến tham dự lễ trao giải và giao lưu cùng các chuyên gia, BLV bóng đá Đoàn Minh Xương, Huỳnh Sang. Buổi trao giải đặc biệt có sự góp mặt của 2 nhà vô địch SEA Games 32 là Châu Tuyết Vân (taekwondo) và Lê Thị Ngọc Huệ (billiards). Châu Tuyết Vân đoạt HCV nội dung quyền sáng tạo đồng đội (cùng với Nguyễn Ngọc Minh Hy, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh, Hứa Văn Huy, Trần Đăng Khoa). Rất đáng nể khi đây là tấm HCV SEA Games lần thứ 6 liên tiếp của nữ võ sĩ 33 tuổi này. Trong khi đó, Lê Thị Ngọc Huệ là cơ thủ nữ đầu tiên mang về tấm HCV cho billiards carom VN ở đấu trường SEA Games khi thể hiện phong độ xuất sắc.

- Giai đoạn 1: Giải nhất: Tài (nguyenquocdat1971@yahoo.com); giải nhì: NTQ (minhvan2334@gmail.com); giải ba: Dũ (thd328603@gmail.com), Võ Quốc Thanh (vqthanh07@gmail.com), Chánh (chanhquocnghiem@gmail.com); giải khuyến khích: Thanh Huy (huymin0301@gmail.com), Nguyễn Thái An (tai3853606144@gmail.com), PHL (nguyenanninh795@gmail.com), Dinh Hung Van (dhungvan95@gmail.com), Nam Tiến (tienanh1876@gmail.com), Tien Ho (th374454@gmail.com), Nguyễn Hoài Nam, Lê Quang Trung (letrunganhxm@gmail.com), Nguyễn Khắc Tùng (nguyenkhactung42@gmail.com), Mai Đức Dũng (ducdungquynhon@yahoo.com.vn), Hoa Vang (trananhhao5645@hotmail.com).

- Giai đoạn 2: Giải nhất: Huy (thd328601@gmail.com); giải nhì: Thanh Huy (huymin0301@gmail.com), giải ba: Việt Nguyễn (quatangtamhon@gmail.com), Vina, Nguyễn Văn Thành (thanhnv1942@gmail.com); giải khuyến khích: Trần Thị Kim Uyên (uyenttk1987@gmail.com), Kim Long (kimlongluong@gmail.com), Namtuong1503 (namtuong1503@gmail.com), Thế Vinh Nguyễn (ntvinh2@gmail.com), Thịnh Nguyễn (ĐT: 0938851468), Hoalkaoka 23 (hoalkaoka23@gmail.com), Mai Đức Dũng (ducdungquynhon@yahoo.com), Hieu Võ (vthhieu@homunre.edu.vn), Chung Huỳnh (vanchung15324@gmail.com), Huỳnh Gia Lâm (deathkiss821@gmail.com).

Giải nhất: Nguyễn Duy An (ấp 2, xã An Viễn, H.Trảng Bom, Đồng Nai); giải nhì: Nguyễn Thị Bích Tâm (tổ 10, ấp 2, xã An Viễn, H.Trảng Bom, Đồng Nai); giải ba: Thái Tú Phương (65/15 Phú Thọ, P.1, Q.11, TP.HCM), Đoàn Dương Thị Trúc Hà (115/3 Trần Phú, P.5, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu); giải tư: Nguyễn Duy Hùng (ấp 1, xã Bình Sơn, H.Long Thành, Đồng Nai), Ngô Mạnh Dzũng (xã Thanh Hà, H.Gò Dầu, Tây Ninh), Nguyễn Văn Châu (144/9 Âu Cơ, P.9, Q.Tân Bình, TP.HCM), Trần Nam Cường (số 3, ngách 255/45, ngõ 165, Cầu Giấy, Hà Nội); giải khuyến khích: Nguyễn Văn Cư (12 Nguyễn Tri Phương, P.2, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp), Phan Anh Kiệt (118B Phạm Hùng, P.9, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long), Trần Kim Trung (ấp Tân Thành, P.Tam Quan Bắc, TX.Hoài Nhơn, Bình Định), Trần Văn Chấn (12 Hoàng Đức Tương, P.4, Q.11, TP.HCM), Trần Minh Nghĩa (24 Nguyễn Duy, P.9, Q.8, TP.HCM), Dương Minh Hùng (H.Lấp Vò, Đồng Tháp), Trịnh Văn Đoan (209 Yersin, P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), Huỳnh Lê Xuân Ánh (301/42 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3, TP.HCM), Võ Thanh Phước (số 10 đường 27, P.4, Q.8, TP.HCM), Nguyễn Thị Thu (223/21 Trần Hưng Đạo, P.11, Q.5, TP.HCM), Trần Quốc Tính (170 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TP.HCM), Trần Văn Tuyên (48 Sư Vạn Hạnh, P.9, Q.5, TP.HCM).