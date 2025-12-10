Trao giấy chứng nhận VietGAP cho hộ dân trồng bưởi xã Mê Linh

Báo cáo kết quả tại hội nghị, bà Trương Thị Mai, Phó trưởng phòng Khuyến nông trồng trọt (Trung tâm Khuyến nông Hà Nội) nhấn mạnh, quá trình triển khai mô hình đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, hiệu quả sản xuất cho nhiều hộ dân ở xã Mê Linh.

Ông Trần Văn Nam, Trưởng phòng Khuyến nông trồng trọt (TTKN Hà Nội) trao chứng nhận VietGAP cho Hội Nông dân xã Mê Linh và các hội viên ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Năm 2025, với 56 hộ tham gia, mô hình thâm canh bưởi theo VietGAP tại xã Mê Linh đạt được kết quả theo mục tiêu và yêu cầu đề ra. Cụ thể, các hộ tham gia được nhận hỗ trợ đủ 50% và mua đối ứng đủ 50% vật tư, phân bón. Được tham dự tập huấn đầy đủ, cơ bản thực hiện chăm sóc theo đúng quy trình sản xuất VietGAP, ghi chép nhật ký sản xuất đầy đủ.

Cơ bản các vườn bưởi sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu bệnh, quả đều, mẫu mã đẹp, tỉ lệ đậu quả loại 1 cao. Dự kiến giá bán cao hơn từ 2 - 5 nghìn đồng/quả, cho hiệu quả kinh tế cao, đạt gần 525 triệu đồng/ha, cao hơn ngoài mô hình hơn 78 triệu đồng/ha (tăng 17,5%).

Chia sẻ kết quả tại hội nghị, ông Nguyễn Công Dung (thôn Đông Cao, xã Mê Linh) cho biết, trước đây, khi chưa có sự hướng dẫn, triển khai mô hình từ Trung tâm khuyến nông Hà Nội và các chuyên gia, người dân chỉ biết bón phân, đánh thuốc theo kinh nghiệm bản thân, không bài bản, khoa học.

"Từ khi thực hiện mô hình thâm canh bưởi theo VietGAP, chất lượng, sản lượng của vườn bưởi đã có sự khác biệt rõ rệt", ông Dung nói.

Kết luận hội nghị, ông Trần Văn Nam, Trưởng phòng Khuyến nông trồng trọt (Trung tâm Khuyến nông Hà Nội) đề nghị Phòng Kinh tế cùng Hội Nông dân xã Mê Linh cần tiếp tục tuyên truyền hiệu quả của mô hình đến với người dân địa phương.

Từ đó nâng cao nhận thức của người sản xuất, tạo thói quen ghi chép nhật kí đầy đủ, thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc, tạo ra sản phẩm an toàn, nâng cao sức khỏe cộng đồng, góp phần phát triển nền nông nghiệp bền vững.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.