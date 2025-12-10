Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Trao giấy chứng nhận VietGAP cho hộ dân trồng bưởi xã Mê Linh

Nguồn: Trung tâm Khuyến nông Hà Nội
Nguồn: Trung tâm Khuyến nông Hà Nội
10/12/2025 17:03 GMT+7

Ngày 10.12, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình thâm canh bưởi theo VietGAP và cấp giấy chứng nhận năm 2025 tại xã Mê Linh.

Báo cáo kết quả tại hội nghị, bà Trương Thị Mai, Phó trưởng phòng Khuyến nông trồng trọt (Trung tâm Khuyến nông Hà Nội) nhấn mạnh, quá trình triển khai mô hình đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, hiệu quả sản xuất cho nhiều hộ dân ở xã Mê Linh.

Trao giấy chứng nhận VietGAP cho hộ dân trồng bưởi xã Mê Linh- Ảnh 1.

Ông Trần Văn Nam, Trưởng phòng Khuyến nông trồng trọt (TTKN Hà Nội) trao chứng nhận VietGAP cho Hội Nông dân xã Mê Linh và các hội viên

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Năm 2025, với 56 hộ tham gia, mô hình thâm canh bưởi theo VietGAP tại xã Mê Linh đạt được kết quả theo mục tiêu và yêu cầu đề ra. Cụ thể, các hộ tham gia được nhận hỗ trợ đủ 50% và mua đối ứng đủ 50% vật tư, phân bón. Được tham dự tập huấn đầy đủ, cơ bản thực hiện chăm sóc theo đúng quy trình sản xuất VietGAP, ghi chép nhật ký sản xuất đầy đủ.

Cơ bản các vườn bưởi sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu bệnh, quả đều, mẫu mã đẹp, tỉ lệ đậu quả loại 1 cao. Dự kiến giá bán cao hơn từ 2 - 5 nghìn đồng/quả, cho hiệu quả kinh tế cao, đạt gần 525 triệu đồng/ha, cao hơn ngoài mô hình hơn 78 triệu đồng/ha (tăng 17,5%).

Chia sẻ kết quả tại hội nghị, ông Nguyễn Công Dung (thôn Đông Cao, xã Mê Linh) cho biết, trước đây, khi chưa có sự hướng dẫn, triển khai mô hình từ Trung tâm khuyến nông Hà Nội và các chuyên gia, người dân chỉ biết bón phân, đánh thuốc theo kinh nghiệm bản thân, không bài bản, khoa học.

"Từ khi thực hiện mô hình thâm canh bưởi theo VietGAP, chất lượng, sản lượng của vườn bưởi đã có sự khác biệt rõ rệt", ông Dung nói.

Kết luận hội nghị, ông Trần Văn Nam, Trưởng phòng Khuyến nông trồng trọt (Trung tâm Khuyến nông Hà Nội) đề nghị Phòng Kinh tế cùng Hội Nông dân xã Mê Linh cần tiếp tục tuyên truyền hiệu quả của mô hình đến với người dân địa phương.

Từ đó nâng cao nhận thức của người sản xuất, tạo thói quen ghi chép nhật kí đầy đủ, thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc, tạo ra sản phẩm an toàn, nâng cao sức khỏe cộng đồng, góp phần phát triển nền nông nghiệp bền vững.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Khám phá thêm chủ đề

VIETGAP Trao giấy chứng nhận VietGAP xã Mê Linh hộ dân trồng bưởi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận