Trao học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên cho 3 học sinh, sinh viên mồ côi

Nhà báo Thanh Sử từ trần ngày 3.1.2021 do bạo bệnh, khi vừa tròn 45 tuổi. Anh ra đi để lại hai con nhỏ, trong khi vợ anh là chị Ngô Thị Kim Anh (32 tuổi) chưa có việc làm ổn định. Do hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, chị phải vất vả nuôi hai con ăn học. Hiện cháu Khoa học lớp 2 Trường tiểu học Kim Đồng và cháu Lạc học lớp mầm Trường mầm non Hoa Mai (P.3, TP.Bạc Liêu).

Trước đó, ngày 23.12, đại diện Báo Thanh Niên đã trao suất học bổng Nguyễn Thái Bình 10 triệu đồng cho em Nguyễn Hoàng Lộc (20 tuổi), sinh viên năm 2 Trường CĐ FPT Cần Thơ. Hoàn cảnh của Lộc nhiều khó khăn, hiện em sống cùng mẹ tại P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Anh Nguyễn Văn Lợi (cha của Lộc) trước đây là nhân viên phát hành Báo Thanh Niên thuộc Văn phòng Tây Nam bộ. Tuy nhiên, năm Lộc mới học lớp 5 thì cha đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Thời điểm đó, tập thể CB-PV-CNV đã quyên góp tiền mở sổ tiết kiệm, hỗ trợ Lộc có điều kiện đến trường. Nhiều năm qua, mẹ Lộc đi nấu ăn thuê cho các đám tiệc để kiếm tiền mưu sinh và nuôi con ăn học. Còn Lộc, vì muốn mẹ đỡ phần vất vả nên hơn một năm nay, ngoài giờ học em tranh thủ đi làm thêm.





Số tiền 30 triệu đồng của 3 suất học bổng nói trên do Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tài trợ năm 2022.

Lộc xúc động nói: “Suất học bổng này có nhiều ý nghĩa với em vì đã tiếp thêm nguồn lực, giúp em có điều kiện tiếp tục theo đuổi ngành thiết kế đồ họa tại trường. Em cảm ơn và hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng với niềm tin của Báo Thanh Niên và Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã dành tặng”.