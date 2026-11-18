Ngày 18.11.2026, Tập đoàn TTC đồng loạt triển khai chương trình "TTC - Nâng bước thành công" tại nhiều địa phương, trao học bổng và quà tặng cho học sinh. Chương trình tiếp nối hoạt động khuyến học được TTC duy trì từ năm 1985 đến nay, góp phần chia sẻ chi phí học tập với gia đình và động viên các em nỗ lực vươn lên.

Niềm vui và hạnh phúc đến với các em học trò nhỏ tại tỉnh Vĩnh Long

Hơn 700 suất học bổng sẻ chia chi phí, tiếp sức đến trường

Tại buổi lễ ở Vĩnh Long, 532 học sinh từ 7 trường gồm: Trường tiểu học Tạ Thị Kiều, Trường tiểu học Lê Thị Biếu, Trường THCS An Thới, Trường THCS Tạ Minh Khâm, Trường THCS & THPT Võ Trường Toản, Trường THPT Ngô Văn Cấn và Trường THPT Chê Ghê-va-ra đã được TTC trao học bổng và quà tặng. Trong đó, 500 em nhận học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất cùng ba lô TTC; 32 em được tặng xe đạp. Những phần quà này góp phần chia sẻ chi phí với gia đình và giúp các em có thêm phương tiện đi học. Đồng thời, TTC còn trao tặng 2.100 vé vui chơi tại công viên nước TTC Mekong Aqua Park đến các trường, tạo cơ hội vui chơi, thư giãn cho học sinh.

Những năm gần đây, chương trình có thêm sự đồng hành của Nhóm thiện nguyện Chia sẻ - Sharing, Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước, Trung tâm nha khoa Sydney và các mạnh thường quân. Sự tham gia của các tổ chức, cá nhân góp phần bổ sung nguồn lực để chương trình tiếp tục hỗ trợ học sinh qua các năm.

Chương trình còn có sự đồng hành của Nhóm thiện nguyện Chia sẻ - Sharing, Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước, Trung tâm nha khoa Sydney và các mạnh thường quân

Bên cạnh đó, chương trình được các đơn vị thành viên TTC triển khai tại nhiều địa phương với 177 suất học bổng. Các hoạt động cùng hướng đến mục tiêu giúp đỡ với học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình học tập. Trong đó, Tổng công ty Bất động sản Công nghiệp Thành Thành Công và Công ty Đại Tín tổ chức tại Tây Ninh; Công ty GEC tổ chức tại Gia Lai; Công ty Toàn Hải Vân tổ chức tại Phú Quốc; Công ty TTC Imex tổ chức tại TP.HCM; Công ty TTC Energy tổ chức tại Vĩnh Long; Trường đại học Yersin Đà Lạt tổ chức tại Đà Lạt; Công ty TTC Hospitality triển khai chương trình tại các đơn vị trực thuộc.

Hơn bốn thập kỷ song hành cùng học sinh

Từ năm 1985 đến nay, "TTC - Nâng bước thành công" đã trao hàng chục ngàn suất học bổng và hơn 1.000 chiếc xe đạp cho học sinh. Chương trình được duy trì với mục tiêu chia sẻ và khích lệ tinh thần hiếu học.

Chia sẻ tại chương trình, thầy Phan Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường THPT Chê Ghê-va-ra bày tỏ: "Năm nào TTC và các mạnh thường quân cũng đến với những ngôi trường, những lớp học trên quê hương Bến Tre (Vĩnh Long), mang theo không chỉ học bổng mà còn mang theo cả tấm lòng". Thầy nhắn nhủ các em: "Người nhận hôm nay có thể trở thành người trao ngày mai. Sau này trưởng thành, mong các em sẽ biết thắp lên ngọn lửa nhân ái cho những em nhỏ khác, để câu chuyện đẹp này được viết tiếp mãi".

Theo ông Huỳnh Trung Tính - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỏ Cày, trên địa bàn vẫn còn các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhiều học sinh thiếu thốn về vật chất nhưng luôn cố gắng học tập. "Sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là tấm lòng vàng của TTC, các nhà hảo tâm đã mang lại sự hỗ trợ thiết thực về vật chất, động viên tinh thần, tiếp thêm ngọn lửa đam mê và nghị lực cho các em vượt qua nghịch cảnh, vững bước trên con đường chinh phục tri thức", ông chia sẻ thêm.

Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC phát biểu, chia sẻ tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo địa phương đã luôn động viên, hỗ trợ và đồng hành cùng TTC trong suốt thời gian qua. Nhắn nhủ các em học sinh, ông mong các em hiểu ý nghĩa của việc "thành nhân" trước khi "thành tài". Theo ông, mỗi em học sinh đều cần "thành nhân" trước để trở thành công dân có ích cho gia đình, quê hương đất nước. Đặc biệt, các em hãy nhớ, không có việc lớn hay việc nhỏ, chỉ có làm tốt hay làm không tốt. Thay mặt Tập đoàn, ông cam kết TTC sẽ tiếp tục đồng hành với các chương trình thiện nguyện tại Vĩnh Long và nhiều địa phương khác trên cả nước.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long trao tặng bằng khen và biểu trưng cho Tập đoàn TTC để ghi nhận đóng góp trong việc trao học bổng cho học sinh nghèo trên địa bàn xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long

Trong khuôn khổ chương trình, TTC cũng đón nhận bằng khen ghi nhận đóng góp trong việc trao học bổng cho học sinh nghèo trên địa bàn xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long.

Chiếc xe đạp sẽ giúp các em có thêm phương tiện đến trường

Ban tổ chức còn chuẩn bị những chiếc bánh thơm ngon để các em thưởng thức

Với thông điệp "Vì cộng đồng, phát triển địa phương", TTC tiếp tục gắn hoạt động khuyến học với những địa bàn doanh nghiệp hiện diện. Được duy trì qua hơn bốn thập kỷ, "TTC - Nâng bước thành công" tiếp tục thể hiện trách nhiệm với cộng đồng qua những việc làm thiết thực, giúp học sinh có thêm điều kiện theo đuổi việc học.