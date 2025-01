Trào lưu Labubu đã là dĩ vãng?

Cách đây hơn một năm, những con Labubu từng khiến nhiều người "phát cuồng", không chỉ vì sự dễ thương mà người chơi Labubu còn thỏa mãn được tâm lý tò mò, bất ngờ khi mỗi con Labubu đều được đựng trong Blindbox (hộp mù). Do đó, nhiều người sẵn sàng chi hàng chục triệu để có được những con Labubu ưng ý; thậm chí, không ngại xếp hàng xuyên đêm để mua bộ sưu tập mình mong muốn hoặc sở hữu những con secret (hàng hiếm). Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Labubu dường như đang "giảm nhiệt".

Hiện tại, những hội nhóm trao đổi và "săn" Labubu vẫn còn hoạt động nhưng không sôi nổi như trước Ảnh: M.H

Theo Tiktoker Châu Muối, một người có niềm đam mê với Blindbox, cô cũng chỉ vừa sở hữu bộ sưu tập đầy đủ Labubu Have A Seat trong thời gian gần đây. Châu Muối chia sẻ: "Thật ra, trước đó Châu có khui một vài hộp lẻ rồi nhưng lần đầu tiên mình mới có đầy đủ thế này. Khi nó đang hot, giá cao và mọi người mua rất cực khổ, lúc đó Châu không chơi. Châu biết mọi người có tâm lý fomo (sợ bị bỏ lỡ) hoặc cảm thấy có tiền thì mua thôi nhưng mình không như vậy, không chơi cái này thì mình chơi món khác. Hồi xưa, giá đỉnh điểm của bộ sưu tập này có thể lên đến 800.000 đồng - 900.000 đồng một hộp nhỏ nên mình thấy hơi tiếc tiền. Trong khi đó, bây giờ nó đã về giá gốc - khoảng 380.000 đồng và mình vẫn mua được hàng chính hãng".

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Baby Three cũng khiến cho những con Labubu không còn giữ được độ '"hot" như trước.

Baby Three là dòng sản phẩm đồ chơi thú nhồi bông, được sản xuất tại Trung Quốc, cũng "lên kệ" với hình thức túi mù. Mỗi dòng Baby Three có hình dạng và kích thước khác nhau. Mỗi bộ sưu tập được lấy cảm hứng theo chủ đề như Giáng sinh, tết, 12 con giáp...

Thêm vào đó, các nhà sản xuất còn tăng tính cạnh tranh cho người chơi khi tạo ra những con Baby Three mắt lé hay mắt đẹp (mắt nước hoặc mắt dora). Chính điều này càng kích thích người chơi săn lùng những con hàng hiếm, rồi so sánh xem ai khui ra được nhiều con mắt đẹp. Ngoài ra, giá thành của một con Baby Three có phần thấp hơn so với Labubu cũng như không quá khan hiếm, thế nên loại đồ chơi này dễ tiếp cận hơn với số đông.

Sự xuất hiện của Baby Three cũng góp phần làm Labubu giảm nhiệt Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, giới trẻ cũng từ "phát cuồng" vì bánh đồng xu hay trà chanh giã tay. Tuy nhiên, những trào lưu này chỉ tồn tại được một thời gian ngắn, sau đó không còn ai nhắc đến nữa. Những cửa hàng bán bánh đồng xu và trà chanh giã tay lần lượt đóng cửa vì ế khách.

Cần quản lý được cảm xúc bản thân

Theo chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà, sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng, người ta thường tìm đến thú vui và sự bất ngờ, hoặc những chiếc túi mù có thể giúp cho con người giảm bớt căng thẳng. Tuy nhiên, nếu không tỉnh táo, chúng ta dễ bị "thao túng", dẫn đến việc lãng phí tiền bạc và thời gian.

Cô nói: "Một trào lưu này kết thúc thì sẽ có một trào lưu khác xuất hiện. Những nhà sản xuất làm ra sản phẩm này đâu chỉ dừng lại ở một sản phẩm mà họ sẽ tiếp tục sản xuất những mẫu mã khác. Sau đó, nó lại bùng lên thành trào lưu và người ta lại đuổi theo để mua sản phẩm đấy".

Trước hiện tượng này, thạc sĩ Vũ Thu Hà cũng đưa ra những phương pháp để tránh bị cuốn theo các trào lưu một cách quá mức, tránh việc lãng phí thời gian và tốn kém tiền của.

Cô chia sẻ: "Đầu tiên, chúng ta cần có ý chí để biết điều gì cần và không cần cho cuộc sống của mình. Thứ hai, chúng ta nên quản lý được cảm xúc của mình, dù rất muốn sở hữu một món đồ chơi đang thịnh hành nhưng vẫn cần có ý thức rằng liệu nó có phù hợp với túi tiền của mình hay không. Thứ ba, chúng ta cần hiểu rằng không phải điều gì trong cuộc sống mình cũng phải đạt/có, đôi khi mình không mua được, không sở hữu thứ gì đó giống mọi người cũng là chuyện bình thường. Cuối cùng, các bạn trẻ nên tập trung vào mục tiêu cuộc đời mình, đó là học tập và phát triển các kỹ năng cần thiết để nâng cấp bản thân".