Trao thỏa thuận khung mua dầu thô với ExxonMobil: BSR mở rộng nguồn cung dầu thô

Thêm lựa chọn cho nguồn nguyên liệu

Sáng 23.9, tại thành phố New York (Hoa Kỳ), Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) trao thỏa thuận khung mua dầu thô với ExxonMobil châu Á - Thái Bình Dương, thuộc Tập đoàn ExxonMobil.

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Thỏa thuận mở ra hướng hợp tác mới trong cung ứng nguyên liệu cho Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất.

Theo BSR, từ đầu năm 2026, doanh nghiệp chủ động tìm kiếm, đánh giá và mở rộng nguồn dầu thô từ nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ. BSR cũng đã ký các thỏa thuận cung cấp dầu thô với Chevron.

Việc mở rộng mạng lưới đối tác được thực hiện trong bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế có nhiều biến động. Với thêm các nguồn dầu, BSR có thể cân đối phương án nhập khẩu, phối trộn và chế biến phù hợp với từng thời điểm.

Một lợi thế đáng chú ý của NMLD Dung Quất là khả năng tiếp nhận và chế biến nhiều chủng loại dầu thô. Từ đầu năm 2026 đến nay, BSR thử nghiệm thành công thêm 3 loại dầu thô mới, nâng tổng số loại dầu có thể chế biến tại Nhà máy lên 40 loại, gồm 12 loại dầu trong nước và 28 loại dầu nhập khẩu.

Nhập dầu thô tại phao SPM cho NMLD Dung Quất

Riêng trong năm 2026, BSR đã làm chủ công nghệ chế biến dầu thô Erha của Nigeria với tỷ lệ phối trộn tối đa khoảng 45% thể tích. Với condensate Sao Vàng - Đại Nguyệt, tỷ lệ phối trộn tối đa đạt khoảng 12% thể tích.

Khả năng chế biến nhiều loại dầu giúp Nhà máy có thêm dư địa lựa chọn nguyên liệu.

Mở rộng "rổ dầu", chủ động trước biến động

Trong năm 2025, NMLD Dung Quất nhập khoảng 8,28 triệu tấn dầu thô, trong đó dầu thô nhập khẩu chiếm khoảng 31%. Sang năm 2026, nhằm bảo đảm nguồn cung và ứng phó với những bất ổn địa chính trị, BSR ưu tiên cân đối nguồn dầu thô trong nước. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn duy trì nhập khẩu với tỷ trọng khoảng 15%, từ nhiều khu vực như Tây Phi, Địa Trung Hải và Đông Nam Á.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Với thỏa thuận khung cùng ExxonMobil châu Á - Thái Bình Dương, BSR tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác cung ứng dầu thô quốc tế.

Đây cũng là hướng đi gắn với yêu cầu nâng cao tính chủ động về nguyên liệu, tăng khả năng ứng phó trước những biến động của thị trường dầu mỏ và củng cố năng lực vận hành của NMLD Dung Quất.

Việc đa dạng hóa nguồn dầu không chỉ liên quan đến khâu mua nguyên liệu. Để tiếp nhận và chế biến được nhiều loại dầu hơn, Nhà máy phải kiểm soát chặt các yêu cầu kỹ thuật, tỷ lệ phối trộn và chế độ vận hành.

Thỏa thuận mới cho thấy BSR tăng cường kết nối với các đối tác dầu khí quốc tế, hướng tới hệ thống cung ứng nguyên liệu đa dạng hơn, phục vụ tốt hoạt động sản xuất của Nhà máy.