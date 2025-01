Trao thư khen cho shipper tốt bụng trả lại tiền lo tết cho thợ xây nghèo

Tối 28.1 (nhằm 29 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025), lãnh đạo P.Chính Gián (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đã đến nhà thăm hỏi, trao thư khen động viên người tốt việc tốt, trả lại tiền cho người đánh rơi.

Như Thanh Niên đã thông tin, trên đường đi giao hàng về, ông Nguyễn Ngọc Bình (ở P.Chính Gián) nhặt được gói tiền 9,9 triệu đồng. Ông Bình đã nhờ con trai đăng tải trên mạng xã hội, tìm được khổ chủ là ông Phạm Văn Cư (56 tuổi, ở xã Duy Tân, H.Duy Xuyên, Quảng Nam).

Ông Lê Hồng Nam, Chủ tịch UBND P.Chính Gián, trao thư khen người tốt việc tốt cho ông Nguyễn Ngọc Bình ẢNH: NGUYỄN TÚ

Đây là tiền công thợ xây suốt 2 tháng và tiền thưởng do chủ thầu trả cho ông Cư. Người thợ xây này vui mừng, vội vàng nhét túi áo ấm nhưng lại... đánh rơi tiền ở khu vực cầu Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng). Trong lúc buồn rầu vì gia đình "mất tết", ông Cư bất ngờ nhận lại được 9,9 triệu đồng.

Ông Lê Cường, Bí thư chi bộ 2 Chính Trạch (P.Chính Gián), cho biết gia đình ông Nguyễn Ngọc Bình ở địa phương từ rất lâu, ông Bình có nghề cơ khí, làm thêm việc giao hàng, vợ là bà Nguyễn Thị Hạnh, bán cà phê ở vỉa hè trước đường từ 4 - 8 giờ sáng hằng ngày.

"Công việc lao động phổ thông, thu nhập không ổn định, số tiền nhặt được khá lớn, hơn cả tháng thu nhập của đôi vợ chồng nhưng ông Bình không đắn đo tìm người trả lại ngay, rất đáng quý", ông Lê Cường nói.

Hơn nữa, cả nhà đều rất nhiệt tình, tâm huyết với việc chung của cộng đồng khu dân cư. Trong đó bà Nguyễn Thị Hạnh là Chi hội phó Chi hội phụ nữ khu dân cư 2 Chính Trạch, con trai đầu của gia đình từng tham gia lực lượng dân quân của phường.

Vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Bình và bà Nguyễn Thị Hạnh ẢNH: NGUYỄN TÚ

"Gia đình ông Nguyễn Ngọc Bình gương mẫu, tích cực trong phong trào địa phương, đóng góp nhiều cho hoạt động xã hội, tương trợ giúp đỡ nhiều người nhưng khiêm tốn, rất thầm lặng. Ngay cả việc ông giúp người thợ xây nhận lại tiền đánh rơi, ông cũng không kể khu dân cư, địa phương biết được qua báo đăng tải", ông Lê Cường nói.

Ông Lê Hồng Nam, Chủ tịch UBND P.Chính Gián, cho biết chiều 28.1, qua thông tin trên Báo Thanh Niên đăng tải, mặc dù địa phương đang chuẩn bị tết tại P.Chính Gián và khu dân cư, nhưng đã kịp thời liên hệ để đến thăm hỏi, biểu dương ông Nguyễn Ngọc Bình, không chờ qua kỳ nghỉ tết.

Lãnh đạo P.Chính Gián đã trao thư khen, gửi đến ông Nguyễn Ngọc Bình món quà nhỏ động viên cùng lời cảm ơn sâu sắc trước tấm lòng tốt, hành động đẹp vào những ngày cận tết của công dân này, đã góp thêm những tấm gương người tốt việc tốt, lan tỏa tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người khác cho cộng đồng.

Hỗ trợ tiền xe cho người đàn ông về quê đón tết cùng gia đình

Cũng trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (28.1), lãnh đạo UBND P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đến thăm và trao thư khen cho tập thể Công an P.Nại Hiên Đông trước hành động hỗ trợ một người khó khăn về quê ăn tết.

Trước đó, trưa 27.1 (nhằm 28 tháng Chạp), Công an P.Nại Hiên Đông nhận được tin báo có người cần hỗ trợ tại khu vực cầu Thuận Phước, phía địa bàn P.Nại Hiên Đông.

Lãnh đạo P.Nại Hiên Đông trao thư khen cho công an phường ẢNH: NGUYỄN TÚ

Công an phường đã phân công cán bộ chiến sĩ tìm hiểu hoàn cảnh của ông N. (45 tuổi, ở Q.Tân Phú, TP.HCM). Biết được khó khăn của ông N., Công an P.Nại Hiên Đông đã hỗ trợ kinh phí để ông N. có tiền đón xe về quê vui tết cùng gia đình ở TP.HCM.

Tại buổi thăm, kiểm tra công an trực tết của Công an P.Nại Hiên Đông tối 28.1, ông Nguyễn Văn Thống, Chủ tịch UBND P.Nại Hiên Đông, thay mặt lãnh đạo địa phương đánh giá cao và biểu dương hành động tốt đẹp, kịp thời của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, bày tỏ mong muốn và tin tưởng tập thể Công an phường tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp của chiến sĩ công an nhân dân, góp phần xây dựng địa phương và TP.Đà Nẵng ngày càng bình yên, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.