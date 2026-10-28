Trao thưởng ‘Chương trình khuyến mại 2026 cùng sơn Mykolor’

"Chương trình khuyến mại 2026 cùng sơn Mykolor" diễn ra từ ngày 3.6.2026 đến ngày 31.8.2026.

Được triển khai dành cho khách hàng mua sơn Mykolor với hóa đơn từ 10 triệu đồng từ ngày 3.6.2026 đến ngày 31.8.2026, chương trình mang đến cơ hội nhận nhiều giải thưởng hấp dẫn thông qua hình thức phiếu cào may mắn. Sau khi hoàn tất quá trình tiếp nhận thông tin, kiểm tra và xác minh kết quả theo đúng thể lệ, Mykolor đã tiến hành trao thưởng với các phần quà gồm ô tô Toyota Camry, xe máy Honda SH Mode 125, đồng hồ treo tường và áo thun thời trang Mykolor.



Chương trình ghi nhận tổng cộng 2.235 giải thưởng, bao gồm 1 giải Nhất, 15 giải Nhì, 295 giải Ba và 1.924 giải Tư. Mỗi phần quà được trao đi là lời cảm ơn chân thành mà Mykolor gửi đến quý khách hàng đã luôn tin tưởng và lựa chọn thương hiệu trong suốt thời gian qua.

Mykolor - thương hiệu sơn trang trí cao cấp thuộc Công ty 4 Oranges Co., Ltd với hệ thống sản phẩm đa dạng cùng bộ sưu tập 1.099 màu sơn phong phú, mang đến nhiều lựa chọn về màu sắc và giải pháp hoàn thiện công trình.

4 Oranges Co., Ltd là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư vào thị trường Việt Nam từ năm 2005, được NQA - tổ chức chứng nhận có trụ sở tại Vương quốc Anh - chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015, và hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018 với các chứng nhận được công nhận bởi UKAS (United Kingdom Accreditation Service).

Nhà máy của 4 Oranges Co., Ltd đặt tại Tây Ninh với tổng diện tích hàng nghìn mét vuông là một trong những nhà máy sản xuất sơn và bột lớn nhất Đông Nam Á, có số vốn hơn 100 triệu USD, có năng lực sản xuất 150 triệu lít sơn và hơn 100 nghìn tấn bột mỗi năm.

Cùng với dây chuyền sản xuất hiện đại, Công ty 4 Oranges Co., Ltd không ngừng mở rộng mạng lưới phân phối với hệ thống 5.000 trung tâm phân phối và pha màu trên toàn quốc, góp phần đưa các sản phẩm sơn chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

* Danh sách khách hàng trúng thưởng: