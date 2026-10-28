Trao thưởng ‘Chương trình khuyến mại 2026 cùng sơn Mykolor’

Được triển khai dành cho khách hàng mua sơn Mykolor với hóa đơn từ 10 triệu đồng từ ngày 3.6.2026 đến ngày 31.8.2026, chương trình mang đến cơ hội nhận nhiều giải thưởng hấp dẫn thông qua hình thức phiếu cào may mắn. Sau khi hoàn tất quá trình tiếp nhận thông tin, kiểm tra và xác minh kết quả theo đúng thể lệ, Mykolor đã tiến hành trao thưởng với các phần quà gồm ô tô Toyota Camry, xe máy Honda SH Mode 125, đồng hồ treo tường và áo thun thời trang Mykolor.
Chương trình ghi nhận tổng cộng 2.235 giải thưởng, bao gồm 1 giải Nhất, 15 giải Nhì, 295 giải Ba và 1.924 giải Tư. Mỗi phần quà được trao đi là lời cảm ơn chân thành mà Mykolor gửi đến quý khách hàng đã luôn tin tưởng và lựa chọn thương hiệu trong suốt thời gian qua.
Mykolor - thương hiệu sơn trang trí cao cấp thuộc Công ty 4 Oranges Co., Ltd với hệ thống sản phẩm đa dạng cùng bộ sưu tập 1.099 màu sơn phong phú, mang đến nhiều lựa chọn về màu sắc và giải pháp hoàn thiện công trình.
4 Oranges Co., Ltd là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư vào thị trường Việt Nam từ năm 2005, được NQA - tổ chức chứng nhận có trụ sở tại Vương quốc Anh - chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015, và hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018 với các chứng nhận được công nhận bởi UKAS (United Kingdom Accreditation Service).
Nhà máy của 4 Oranges Co., Ltd đặt tại Tây Ninh với tổng diện tích hàng nghìn mét vuông là một trong những nhà máy sản xuất sơn và bột lớn nhất Đông Nam Á, có số vốn hơn 100 triệu USD, có năng lực sản xuất 150 triệu lít sơn và hơn 100 nghìn tấn bột mỗi năm.
Cùng với dây chuyền sản xuất hiện đại, Công ty 4 Oranges Co., Ltd không ngừng mở rộng mạng lưới phân phối với hệ thống 5.000 trung tâm phân phối và pha màu trên toàn quốc, góp phần đưa các sản phẩm sơn chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.
* Danh sách khách hàng trúng thưởng:
- Danh sách khách hàng trúng giải nhất: Nguyễn Minh Hương.
- Danh sách khách hàng trúng giải nhì: Nguyễn Thị Trà My, Đoàn Trung Kiên, Trần Thị Nhung, Nguyễn Thị Liên, Cao Văn Huê, Hoàng Thị Phương, Phạm Chí Bình, Bùi Thị Thoa, Nguyễn Thị Thủy, Bùi Văn Kiên, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Minh Hằng, Tô Văn Hiệu, Lương Văn Hướng.
- Danh sách khách hàng trúng giải ba: Trần Thị Huê, Đỗ Văn Quang, Nguyễn Khắc Thanh, Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Công Kiền, Hoàng Thị Kim Oanh, Trịnh Mai Hạnh, Nguyễn Văn Mạnh, Đỗ Thị Thúy, Dương Minh Toàn, Lê Văn Hiếu, Nguyễn Thị Hiền, Bùi Văn Hà, Nguyễn Văn Năm, Lê Thanh Tần, Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Hữu Nhật, Nguyễn Văn Trang, Lê Thị Hoa, Lê Thị Thanh, Trần Thị Mấn, Trần Ngọc Hải, Vũ Văn Thường, Nguyễn Thị Son, Bùi Thị Giang, Trần Thị Lan, Nguyễn Bá Huy, Nguyễn Văn Thao, Danh Thị Hà, Nguyễn Thanh Bình, Trần Xuân Hưng, Nguyễn Thị Yến, Hoàng Thị Hương, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Văn Nam, Trần Thị Tuấn, Nguyễn Văn Hoa, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Văn Tuyến.
- Danh sách khách hàng trúng giải tư: Đoàn Văn Tưởng, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Khắc Thanh, Phùng Văn Đôi, Nguyễn Công Kiền, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Xuân Dương, Luyện Thị Gấm, Phạm Thúy Hương, Đào Thị Nhạn, Ngô Thị Tú Anh, Nguyễn Văn Năm, Lê Thanh Tần, Đỗ Ngọc Tâm, Nguyễn Ngọc Trọng, Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Hữu Nhật, Nguyễn Văn Trang, Nguyễn Đăng Chiến, Lê Thị Hoa, Phạm Thị Hoa, Lê Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Son, Lê Thị Hiếu, Bùi Thị Giang, Nguyễn Thị Tiến, Phạm Như Tùng, Nguyễn Thị Linh, Trần Xuân Hưng, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thị Yến, Hoàng Thị Hương, Vũ Đình Tuấn, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Văn Nam, Trần Thị Tuấn, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Văn Hoa, Lê Thị Thoáng.
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