Trao tiền bạn đọc giúp 3 trẻ mồ côi

Đó là các cháu: Trần Vũ Hoàng (16 tuổi), Trần Thị Bách Hợp (11 tuổi), Trần Thị Bách Hân (9 tuổi), con của ông Trần Thanh Tuấn và bà Võ Thị Xuân, ở khu phố Phú An, P.Hoài Hương, TX.Hoài Nhơn, Bình Định. Tháng 9.2020, bà Xuân qua đời do bệnh nặng; đến tháng 10.2021, ông Tuấn mất vì tai biến mạch máu não. Không còn cha mẹ, các cháu sống với bà nội là Nguyễn Thị Dưỡng (66 tuổi), nhưng không may bà Dưỡng bị ung thư, cũng đã qua đời vào cuối năm 2021.





Do các cháu còn nhỏ không có người giám hộ nên Báo Thanh Niên đã phối hợp chính quyền địa phương, Ngân hàng Agribank mở một sổ tiết kiệm cho các cháu. Cháu Trần Vũ Hoàng xúc động cảm ơn bạn đọc Báo Thanh Niên đã kịp thời hỗ trợ và cho biết số tiền này sẽ giúp các cháu ăn học trong thời gian trước mắt.