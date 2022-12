Trao tiền bạn đọc hỗ trợ gia đình bệnh nhi người Xê Đăng

Anh A Hồng là bố của bệnh nhi Y Diệu An (6 tuổi), nhân vật trong bài viết Bệnh nhi dân tộc Xê Đăng nguy kịch cần cứu giúp đăng trên Thanh Niên ngày 4.6. Thời điểm này, cháu Y Diệu An bị bệnh xơ gan nặng, nằm tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên (Đắk Lắk). Cháu cần được đưa lên tuyến trên để có điều kiện y tế can thiệp điều trị ở mức cao hơn, cứu mạng sống nhưng gia đình anh A Hồng quá nghèo túng, không biết lấy đâu ra tiền chi phí.





Tuy nhiên, khi chưa kịp đưa lên điều trị ở tuyến trên thì bé Y Diệu An qua đời tại bệnh viện vào ngày 27.6 do bệnh xơ gan giai đoạn cuối, thêm viêm phổi nặng, xuất huyết tiêu hóa. Trước đó, hồi năm 2014, gia đình anh A Hồng mất con trai đầu khi mới 2 tuổi do bệnh viêm não. Còn cháu Diệu An phát bệnh khi 3 tuổi, trước khi mất phải chữa trị tốn kém 3 năm liền. Nhận số tiền ủng hộ, anh A Hồng xúc động cảm ơn bạn đọc Báo Thanh Niên đã hỗ trợ, giúp gia đình anh vượt qua khó khăn, nuôi dạy 2 con còn lại.