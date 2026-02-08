Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lá lành đùm lá rách

Trao xe đạp cho học sinh nghèo Buôn Đôn

Đức Liên
Đức Liên
08/02/2026 03:47 GMT+7

Chiều tối 6.2, tại xã Buôn Đôn (Đắk Lắk), Quỹ Khởi sự từ tâm phối hợp với Báo Đại đoàn kết và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức trao tặng xe đạp và ba lô học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các bản làng vùng biên giới.

50 chiếc xe đạp cùng ba lô học tập trị giá trên 100 triệu đồng đã được trao tận tay các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà thiết thực này không chỉ giúp các em rút ngắn quãng đường đến trường, giảm bớt vất vả trong sinh hoạt hằng ngày mà còn là nguồn động viên tinh thần để các em yên tâm học tập.

Trao xe đạp cho học sinh nghèo Buôn Đôn- Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Báo Đại đoàn kết và Quỹ Khởi sự từ tâm trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo ở Buôn Đôn

ẢNH: ĐỨC LIÊN

Được biết, hoạt động trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo tại Buôn Đôn là một trong những hoạt động ý nghĩa của chương trình "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản", được tổ chức vào dịp đầu năm mới, hướng đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới còn nhiều khó khăn.

Buôn Đôn là xã biên giới có địa bàn rộng, dân cư sống phân tán tại các buôn làng xa trung tâm, điều kiện đi lại còn hạn chế, nhiều học sinh phải đi bộ quãng đường dài để đến trường, nhất là vào mùa mưa. Vì vậy, việc có được một chiếc xe đạp là mong ước lớn đối với nhiều em.

Trao xe đạp cho học sinh nghèo Buôn Đôn- Ảnh 2.

Xe đạp là món quà vô cùng thiết thực với các em học sinh nghèo ở Buôn Đôn

ẢNH: ĐỨC LIÊN

Đại diện Quỹ Khởi sự từ tâm cho biết, hoạt động chăm lo cho học sinh nghèo vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa là chương trình được Quỹ duy trì nhiều năm qua, mỗi dịp tết đến, xuân về. Thông qua các phần quà cụ thể, Quỹ mong muốn góp phần tiếp thêm động lực, giúp các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn và nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai.

Trao xe đạp cho học sinh nghèo Buôn Đôn- Ảnh 3.
Trao xe đạp cho học sinh nghèo Buôn Đôn- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Đức Liên - Chủ tịch Danh dự Quỹ Khởi sự từ tâm cùng các em học sinh Buôn Đôn

ẢNH: ĐỨC LIÊN

Cùng tham gia chương trình, lực lượng bộ đội biên phòng địa phương đã hỗ trợ kết nối, rà soát đúng đối tượng thụ hưởng, bảo đảm các phần quà đến với những gia đình còn nhiều khó khăn. Đại diện chính quyền địa phương đánh giá cao ý nghĩa xã hội của chương trình, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.

