Traphaco 53 năm vì sức khỏe Việt

Doanh nghiệp tiên phong hiện đại hóa thuốc Đông dược

Từ một tổ sản xuất nhỏ thuộc ngành đường sắt ra đời năm 1972, Traphaco ra đời với sứ mệnh sản xuất thuốc phục vụ tuyến đường sắt Bắc - Nam, suốt những năm tháng chiến tranh.

Thời kỳ đổi mới, bằng tầm nhìn chiến lược và tinh thần tiên phong, Traphaco là doanh nghiệp tiên phong hiện đại hóa thuốc Đông dược Việt Nam, mở ra hướng đi khác biệt - kết hợp tri thức y học cổ truyền với công nghệ hiện đại.

Từ năm 2009, Traphaco triển khai Dự án GreenPlan - Nghiên cứu, phát triển bền vững nguồn dược liệu Việt Nam, hình thành mô hình "4 nhà" (Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà nông - Doanh nghiệp), liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và sinh kế cộng đồng.

Đến nay, công ty đã phát triển 11 vùng dược liệu đạt chuẩn GACP-WHO tại Lào Cai, Ninh Bình (Nam Định cũ), Phú Thọ, Đắk Lắk (Phú Yên cũ), … với hơn 880 hộ dân tham gia trồng - thu hái dược liệu đạt chuẩn, hàng nghìn hecta dược liệu được kiểm soát theo hướng dẫn GACP-WHO.

Đại diện Ban lãnh đạo Traphaco nhận chứng nhận kỷ lục Việt Nam

Traphaco là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam xây dựng chuỗi vùng trồng đạt chuẩn GACP-WHO quy mô lớn, trở thành hình mẫu cho ngành dược Việt Nam về chất lượng từ gốc - minh bạch toàn trình.

Theo tiêu chuẩn GACP-WHO của Tổ chức Y tế thế giới, mọi quy trình từ chọn giống, trồng trọt, tưới tiêu, thu hái, bảo quản đến vận chuyển dược liệu đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm nguồn dược liệu đầu vào an toàn, sạch, không tồn dư hóa chất và cho hàm lượng hoạt chất cao nhất.

Mỗi vùng trồng không chỉ là nguồn cung cấp nguyên liệu chất lượng cao mà còn là mô hình xóa nghèo bền vững, giúp người dân có thu nhập ổn định gấp nhiều lần canh tác lúa ngô, góp phần giữ đất, giữ rừng và bảo tồn hệ sinh thái bản địa.

Bước sang giai đoạn hội nhập, Traphaco xác định chiến lược phát triển song hành: Đông dược cao cấp - Tân dược chất lượng cao. Những thương hiệu quen thuộc như Boganic, Hoạt huyết Dưỡng não, Tottri, Cebraton tiếp tục khẳng định vị thế top đầu thị trường, trong khi Boganic Premium và Cebraton Premium mở ra chặng đường mới cho dòng sản phẩm Đông dược hiện đại.

Traphaco tự tin với sức cạnh tranh mạnh mẽ của 2 dòng sản phẩm chiến lược





Thuốc chất lượng cao, chi phí hợp lý

Trên lĩnh vực tân dược, Traphaco triển khai hợp tác chiến lược với Tập đoàn Daewoong, một trong ba doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu Hàn Quốc, nhằm tiếp nhận chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất thuốc chất lượng cao. Từ năm 2021 đến nay, dự án đã bước sang giai đoạn 3 với khoảng hơn 40 sản phẩm được chuyển giao từ Tập đoàn Daewoong, trong tổng số 8 giai đoạn và 70 sản phẩm trọng tâm của chương trình.

Traphaco triển khai hợp tác chiến lược với Tập đoàn Daewoong trong chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc Tân dược chất lượng cao

Song song với đó, Traphaco chủ động đẩy mạnh nghiên cứu phát triển thuốc tương đương sinh học (BE) và thuốc first generic để đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng cao của người bệnh Việt Nam. Sự hợp tác này không chỉ rút ngắn quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm, mà còn nâng cao năng lực kỹ thuật, mở ra cơ hội xuất khẩu thuốc "Made in Viet Nam".

Thuốc tương đương sinh học (BE) là mũi nhọn của Traphaco trong mảng Tân dược chất lượng cao

Năm 2025, Traphaco thực hiện chuyển động kép: tái cấu trúc hệ thống phân phối và chuyển đổi số toàn diện. Công ty đã tinh gọn mô hình chi nhánh, thành lập Trung tâm đơn hàng toàn quốc và công ty logistics chuyên biệt, đồng thời đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hoạt động cốt lõi: kiểm nghiệm dược liệu, kế toán, chuỗi cung ứng, chăm sóc khách hàng và marketing.

Hệ thống AI quản lý chất lượng nguyên liệu cho phép truy xuất từng lô dược liệu từ vùng trồng đến thành phẩm, nâng cao năng lực kiểm soát và hiệu suất vận hành.

Trong suốt hành trình phát triển và khẳng định thương hiệu, công ty liên tục giữ vững danh hiệu "Thương hiệu Quốc gia", được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp bền vững CSI, Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam (Forbes), Doanh nghiệp xuất sắc và bền vững châu Á, và Top 10 Sao Vàng đất Việt trong nhiều năm. Các sản phẩm chủ lực như Boganic, Hoạt huyết Dưỡng não, Tottri, Cebraton liên tục giữ vị thế top đầu thị phần trên thị trường thuốc Đông dược Việt Nam.

Với nền tảng hơn nửa thế kỷ tích lũy, Traphaco xác định chiến lược giai đoạn tới là mô hình "doanh nghiệp dược công nghệ", dựa trên ba trụ cột: R&D - Chuyển giao công nghệ - Chuỗi cung ứng số hóa. Công ty đang triển khai dự án Nhà máy sản xuất đạt chuẩn EU-GMP, mở rộng nghiên cứu ứng dụng AI trong kiểm nghiệm dược liệu và quản lý chất lượng, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất, an toàn và bền vững.

"Traphaco 53 năm vì sức khỏe Việt" không chỉ là lời tri ân mà còn là cam kết gửi tới hàng triệu người tiêu dùng đã tin tưởng, đồng hành cùng Traphaco.